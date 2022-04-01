Фигуристка Евгения Медведева фотоссесия с журнала MAXIM

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Спортсменка Евгения Медведева снялась в пикантной фотоссесии для журнала MAXIM. Юбилейный выпуск вышел 1 апреля. Евгения Медведева - всем известная спортсменка по фигурному катанию. Двукратный серебряный призер Олимпийский игр и двукратная чемпионка мира...
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Метки: maxim Евгения Медведева МЕДВЕДЕВА
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