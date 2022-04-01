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Фигуристка Евгения Медведева фотоссесия с журнала MAXIM

Фигуристка Евгения Медведева фотоссесия с журнала MAXIM (8 фото)

Автор:
01 апреля 2022 01:20
Метки: maxim   Евгения Медведева   МЕДВЕДЕВА   
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8

Спортсменка Евгения Медведева снялась в пикантной фотоссесии для журнала MAXIM. Юбилейный выпуск вышел 1 апреля. Евгения Медведева - всем известная спортсменка по фигурному катанию. Двукратный серебряный призер Олимпийский игр и двукратная чемпионка мира...

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Источник:

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5  комментариев
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5k
Shtoppi 3 часа назад
Чет она местами на Рэйчел Вайс похожа, только оч молодую)
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29k
Slonyash 48 секунд назад
Красивая девушка!
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43
Stekr 5 минут назад
А где тити?
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12k
FatZilla 2 часа назад
Ну и кто тут в прошлом посте возмущался? В Саудовской Аравии, может, и осудят такие съёмки, но в менее теократических местах - всё скромно и без каких-то пошлостей. Как я и говорил. Я на городском пляже похлеще вижу.
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