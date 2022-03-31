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Правительство объявило о внеплановом повышении пенсий. Когда ждать прибавки?

Правительство объявило о внеплановом повышении пенсий. Когда ждать прибавки? (1 фото)

Автор:
31 марта 2022 17:02
Метки: Россия   мир   пенсии   
170
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Правительство России объявило о внеплановом повышении пенсий жителям России. Эксперты сходятся во мнении, что ждать прибавки к выплатам стоит уже в первом полугодии 2022 года.

Первой индексация пенсий в 2022 году затронет социальные выплаты. Это пенсии, которые получают люди, которым не удалось накопить необходимый трудовой стаж. С 1 апреля их повысят на 8,6%, индексация затронет 4 миллиона жителей России.

Остаётся без ответа другой вопрос. Когда ждать прибавки к пенсиям по трудовому стажу и военным пенсионерам? Вице-президент "Опоры России" Павел Сигал отмечает, что это только "первый подарок" властей пенсионерам, а впереди русских ждут индексации и других видов пенсий. В комментарии для "МК" эксперт отметил, что власти постараются компенсировать разогнавшуюся инфляцию, рост которой может составить до 15%. Повышение пенсий может быть проведено уже в первой половине нынешнего года.

По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, пенсии планируется повысить до середины 2022 года за счёт освободившихся средств из-за выхода России из пенсионного договора СНГ. Кроме того, для выплаты дополнительных средств будет задействован резервный фонд правительства России. Так что денег на повышение пенсий хватит.

Источник:

АНТИФИШКИ
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3  комментария
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Иван Час назад
"С 1 апреля их повысят на 8,6%"
Вместо запланированных 7,7%.
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*Сергей* Час назад
Почему то вспомнился анекдот:
Сидят две бабки на лавочке.
-Слыш, Степановна, по тивилизору сказали что пенсию поднимают до 50 000 долларов.
-Ни чего себе... А в чем подвох?
-Пенсионный возраст тоже поднимают до 135 лет...

А если серьезно, то хорошо что поднимают. Не понятно почему на 8% поднимают. Наверно в магазины поднимальщикам сходить лень и посмотреть на сколько надо поднимать.
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