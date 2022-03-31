Правительство объявило о внеплановом повышении пенсий. Когда ждать прибавки?

Первой индексация пенсий в 2022 году затронет социальные выплаты. Это пенсии, которые получают люди, которым не удалось накопить необходимый трудовой стаж. С 1 апреля их повысят на 8,6%, индексация затронет 4 миллиона жителей России.

Остаётся без ответа другой вопрос. Когда ждать прибавки к пенсиям по трудовому стажу и военным пенсионерам? Вице-президент "Опоры России" Павел Сигал отмечает, что это только "первый подарок" властей пенсионерам, а впереди русских ждут индексации и других видов пенсий. В комментарии для "МК" эксперт отметил, что власти постараются компенсировать разогнавшуюся инфляцию, рост которой может составить до 15%. Повышение пенсий может быть проведено уже в первой половине нынешнего года.

По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, пенсии планируется повысить до середины 2022 года за счёт освободившихся средств из-за выхода России из пенсионного договора СНГ. Кроме того, для выплаты дополнительных средств будет задействован резервный фонд правительства России. Так что денег на повышение пенсий хватит.