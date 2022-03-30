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Муниципальный архив города Нью-Йорка обнародовал базу данных из более 870 тысяч фотографий, сделанных в Нью-Йорке в XX столетии. Фотографии освещают такие темы, как повседневная жизнь, строительство, преступность, деловая жизнь города, а также другие сферы.
1.
Вид пассажирского судна «Нормандия» с острова Статен-Айленд. Снимок был сделан приблизительно в 1935 – 1941 годах.
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6.
Трущобы Хувервилл в Бруклине. Снимок был сделан приблизительно в 1930 - 1932 годах. Сейчас на этом месте располагается зона отдыха «Ред Хук».
7.
Наземная дорога метрополитена на 8-й улице в Бруклине, откуда открывается вид на Манхэттен (на заднем плане), 21 марта 1938 года.
8.
Мэр Нью-Йорка Фьорелло Ла Гуардиа разбивает кувалдой конфискованные игровые автоматы на борту полицейской лодки в Нью-йоркской гавани, 10 октября 1934 года.
9.
Белье сушится на веревках, натянутых между многоквартирными домами на 63-й улице. Снимок был сделан приблизительно в 1935 – 1941 годах.
12.
Надпись «Столики для дам» на здании ресторана «Hudson Diner» на улице Марджинал-стрит, 20 ноября 1929 года.
13.
Поезда с пассажирами стоят на двухуровневой надземной железной дороге, октябрь 1933 года. На заднем плане находится станция «66-я улица». Снимок был сделан на 9-й авеню к северо-западу от Линкольн-сквер и 65-й улицы.
16.
Пожарные лодки тушат огонь на причале на 15-й Западной улице недалеко от здания «National Biscuit Co».
19.
Внутренний вид электростанции компании «Interborough Rapid Transit Company», располагавшейся между 58-й и 59-й улицами. Снимок был сделан приблизительно в 1904 году.
21.
Мужчина читает газету на пересечении 6-й авеню и 40-й улицы 18 мая 1940 года. На первой полосе – статья с заголовком «Нацисты приближаются к Парижу».
22.
Легенда бейсбола Бэйб Рут (в центре) со своей второй женой (в центре слева) певицей Кейт Смит на матче чемпионата мира в Нью-Йорке 30 сентября 1936 года.
23.
Девочки идут по 42-й улице. Фото сделано примерно в 1890 году. Справа – винный магазин, которого уже нет.
24.
Один из лидеров организованной преступности Чарльз «Счастливчик» Лучано (Лаки Лучано), 18 апреля 1936 года. Архивы полиции Нью-Йорка.
27.
Опора строящегося Манхэттенского моста возвышается над Вашингтон-Стрит 5 июня 1908 года.
1 часть: Старые фотографии Нью-Йорка
2 часть: Старые фотографии Нью-Йорка. Часть 2
2 часть: Старые фотографии Нью-Йорка. Часть 2
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: США история люди страна фотографии
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