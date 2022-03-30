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Старые фотографии Нью-Йорка

Старые фотографии Нью-Йорка (27 фото)

Автор:
30 марта 2022 22:17
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   история   люди   страна   фотографии   
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27
Муниципальный архив города Нью-Йорка обнародовал базу данных из более 870 тысяч фотографий, сделанных в Нью-Йорке в XX столетии. Фотографии освещают такие темы, как повседневная жизнь, строительство, преступность, деловая жизнь города, а также другие сферы.
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Источник:

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Метки: США   история   люди   страна   фотографии   
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