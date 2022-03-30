Всё для клиента: 17 примеров крутого сервиса

Компании и магазины, сражаясь за внимание покупателей, далеко не всегда делают акцент на качественном сервисе. Такой подход — ошибка, ведь разнообразный ассортимент и современная обстановка никогда не заменят теплого и внимательного отношения со стороны персонала. Даже небольшой бонус в виде приятного презента способен надолго поднять гостю настроение и заставить его вернуться к вам снова.

Что уж говорить о специальных приспособлениях, которые придумывают маркетологи для того, чтобы процесс покупок был ещё более комфортным.

Мандаринку будешь? А если почищу?