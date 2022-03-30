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Всё для клиента: 17 примеров крутого сервиса

Всё для клиента: 17 примеров крутого сервиса (18 фото)

Автор:
30 марта 2022 09:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   клиент   маркетинг   сервис   удобство   фото   
842
18

Робот-уборщик, автомат со свежими цветами, тележки в супермаркетах со встроенное лупой. И это далеко не всё! Некоторым предприятиям стоит поучиться, как правильно находить путь к сердцу клиента.

Компании и магазины, сражаясь за внимание покупателей, далеко не всегда делают акцент на качественном сервисе. Такой подход — ошибка, ведь разнообразный ассортимент и современная обстановка никогда не заменят теплого и внимательного отношения со стороны персонала. Даже небольшой бонус в виде приятного презента способен надолго поднять гостю настроение и заставить его вернуться к вам снова.


Что уж говорить о специальных приспособлениях, которые придумывают маркетологи для того, чтобы процесс покупок был ещё более комфортным.


Мандаринку будешь? А если почищу?

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Этого робота зовут Марти. Он работает в местном супермаркете. Его основная задача — поиск загрязнений и их быстрое устранение

В этом автомате можно купить живые цветы

Если вы опаздываете на свидание, такой автомат — настоящее спасение. Такое устройство часто можно встретить на улицах Германии.


Оригинальная витрина, которая гарантировано поднимет настроение покупателям

Собачники поймут

Продукты упакованы в специальные пакеты, чтобы вы знали, какие именно нужно сразу убрать в холодильник

Тележки в аптекарском магазине оборудованы лупой для чтения мелких надписей на упаковках

Мне подали капучино с маленьким десертом

Бананы упорядочены по степени зрелости

Специальный эскалатор для тележек с продуктами

Огуречный рассол для тех, кому нужно прийти в себя после бурной вечеринки

Штука в ресторане, позволяющая эффектно и удобно доставлять апельсины к соковыжималке

В стоматологическом кабинете есть полка, где наглядно показано, сколько сахара содержится в обычных продуктах питания

Этот рабочий стол в библиотеке оснащён велосипедным сиденьем и педалями, чтобы вы могли заниматься спортом во время учёбы

Торговый автомат Skittles, который позволяет выбирать соотношение конфет определенных цветов по собственному усмотрению

Заказали на ужин пиццу. В комментариях от балды написал просьбу нарисовать котят на коробке для сына

В Италии есть супермаркеты, в которые можно входить со своим четвероногим другом

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   клиент   маркетинг   сервис   удобство   фото   
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6k
pilgrimnl 22 минуты назад
Тележки в аптекарском магазине
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84
Выхухоль 36 минут назад
В нашей пятерке тоже лупы к стеллажам привязали, удобненько.
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9k
Мистер Фикс 47 минут назад
С собачками можно?
Спасиииибо, а то мне с парой сенбернаров нужно время скоротать
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−4
HalloFreeSpace 48 минут назад
Огуречный рассол , ммм...
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