Всё для клиента: 17 примеров крутого сервиса

Робот-уборщик, автомат со свежими цветами, тележки в супермаркетах со встроенное лупой. И это далеко не всё! Некоторым предприятиям стоит поучиться, как правильно находить путь к сердцу клиента.
Компании и магазины, сражаясь за внимание покупателей, далеко не всегда делают акцент на качественном сервисе. Такой подход — ошибка, ведь разнообразный ассортимент и современная обстановка никогда не заменят теплого и внимательного отношения со стороны персонала. Даже небольшой бонус в виде приятного презента способен надолго поднять гостю настроение и заставить его вернуться к вам снова.
Что уж говорить о специальных приспособлениях, которые придумывают маркетологи для того, чтобы процесс покупок был ещё более комфортным.
Мандаринку будешь? А если почищу?
Этого робота зовут Марти. Он работает в местном супермаркете. Его основная задача — поиск загрязнений и их быстрое устранение
В этом автомате можно купить живые цветы
Если вы опаздываете на свидание, такой автомат — настоящее спасение. Такое устройство часто можно встретить на улицах Германии.
Оригинальная витрина, которая гарантировано поднимет настроение покупателям
Собачники поймут
Продукты упакованы в специальные пакеты, чтобы вы знали, какие именно нужно сразу убрать в холодильник
Тележки в аптекарском магазине оборудованы лупой для чтения мелких надписей на упаковках
Мне подали капучино с маленьким десертом
Бананы упорядочены по степени зрелости
Специальный эскалатор для тележек с продуктами
Огуречный рассол для тех, кому нужно прийти в себя после бурной вечеринки
Штука в ресторане, позволяющая эффектно и удобно доставлять апельсины к соковыжималке
В стоматологическом кабинете есть полка, где наглядно показано, сколько сахара содержится в обычных продуктах питания
Этот рабочий стол в библиотеке оснащён велосипедным сиденьем и педалями, чтобы вы могли заниматься спортом во время учёбы
Торговый автомат Skittles, который позволяет выбирать соотношение конфет определенных цветов по собственному усмотрению
Заказали на ужин пиццу. В комментариях от балды написал просьбу нарисовать котят на коробке для сына
В Италии есть супермаркеты, в которые можно входить со своим четвероногим другом
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АНТИФИШКИ
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Спасиииибо, а то мне с парой сенбернаров нужно время скоротать