Фотохромы Нью-Йорка 1900-х годов

19.

Ньюспейпер-Роу (сейчас Парк-Роу). Здесь находились офисы крупнейших Нью-Йоркских газет. Слева направо: World Building (1890–1955) - офис газеты The New York World, принадлежавшей Джозефу Пулитцеру. Первое здание построенное в Нью-Йорке выше церкви Тринити и самое высокое здание в мире с 1890 по 1894 год. Снесено при реконструкции подъезда к Бруклинскому мосту. Здание с часами - Tribune Building (1875-1966) - офис газеты New York Tribune. Серое справа - New York Times Building (1889).