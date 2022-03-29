Фотохромы Нью-Йорка 1900-х годов

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Фотохромные открытки, выпущенные Detroit Publishing Company, демонстрируют Нью-Йорк 1900-х годов во всем его цветном великолепии.
В 1880-х годах Ганс Якоб Шмидт изобрел фотохром — процесс создания цветных изображений с использованием литографических плит, покрытых особой химической смесью.
В Америке эту технологию лицензировала компания Detroit Publish и использовала для создания собственной серии фотокарточек с видами США.
В 1880-х годах Ганс Якоб Шмидт изобрел фотохром — процесс создания цветных изображений с использованием литографических плит, покрытых особой химической смесью.
В Америке эту технологию лицензировала компания Detroit Publish и использовала для создания собственной серии фотокарточек с видами США.
1.
Парк Боулинг-Грин и Нижний Бродвей
Такие открытки в основном выпускались в 1890-1910 годах, чаще всего их украшала золотая кайма и однострочное описание места с фотографии. Фотохромы были популярными сувенирами, особенно среди путешественников. Их часто хранили в фотоальбомах или вставляли в рамку.
2.
Малберри-стрит
На пике своего успеха Detroit Publishing Company была игроком на рынке в Детройте, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне и Цюрихе. Компания продолжала расширять бизнес, продавая открытки в популярных бутиках, популярных среди туристов местах, а также по почте. Однако во время Первой мировой войны продажи фотографий и открыток начали снижаться.
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3.
Уэст-стрит
Появление более современных и недорогих методов печати, которые использовали конкуренты, ударило по компании, и к 1924 году ей пришлось войти в конкурсное производство. Промаявшись еще восемь лет, в 1932 году DPC наконец ликвидировала все свои активы.
4.
Бэттери-парк и Нью-Йоркская бухта
Закругленное здание - форт Клинтон (1808) За свою историю он успел побывать крепостью, иммиграционной станцией, городским аквариумом (на момент съемки), пивным залому, театром, выставочным залом и музеем. Справа вытянутый "пирс А" (1886), сохранившийся до наших дней.
6.
Здание Сити-Холла (1811). Слева Home Life Building (1894) и Postal Telegraph Building (1894) (с красной пирамидой). Высокое здание за башенкой Сити-холла - Broadway-Chambers Building (1900).
11.
Перекресток Пятой авеню и 51-й улицы.
Коричневое здание на переднем плане - огромный особняк Уильяма Генри Вандербильта, занимавший целый квартал. Построен в 1882, снесен в 1927. За ним стоит Petit Chateau (1882-1926) - особняк построенный для его сына Уильями Киссама Вандербильта.
12.
Понедельничная стирка
Стирка в начале недели. Белье вывешенное на веревках на заднем дворе многоквартирного дома.
14.
Обелиск в Центральном парке
Обелиск "Игла Клеопатры" в Центральном парке. Это самое старое (1450 г. до н.э.) рукотворное сооружение на территории Нью-Йорка. Привезена из Египта в 1880 году.
19.
Газетный ряд
Ньюспейпер-Роу (сейчас Парк-Роу). Здесь находились офисы крупнейших Нью-Йоркских газет. Слева направо: World Building (1890–1955) - офис газеты The New York World, принадлежавшей Джозефу Пулитцеру. Первое здание построенное в Нью-Йорке выше церкви Тринити и самое высокое здание в мире с 1890 по 1894 год. Снесено при реконструкции подъезда к Бруклинскому мосту. Здание с часами - Tribune Building (1875-1966) - офис газеты New York Tribune. Серое справа - New York Times Building (1889).
20.
«Самое высокое здание в мире»
Слева St. Paul Building. Справа Park Row Building (1899). Самое высокое здание в мире с 1899 по 1901 год.
22.
Перекресток Пятой авеню и 65-й улицы.
Слева Центральный парк. Серый дом - "особняк миссис Астор" (1893-1926). Кэролин Астор была светской львицей и супругой Уильяма Астора - крупного владельца недвижимости и сына Джона Джейкоба Астора, который был одним из богатейших людей того времени.
27.
Библиотека Колумбийского университета (1895).
На переднем плане Macy Villa (1885) - корпус для богатых пациентов психиатрической лечебницы Блумингдейл, которая находилась на этой территории. В 1892 земля была продана Колумбийскому университету, а все корпуса, кроме Macy Villa, снесены.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: США история люди страна фотографии
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