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Фотохромы Нью-Йорка 1900-х годов

Фотохромы Нью-Йорка 1900-х годов (31 фото)

Автор:
29 марта 2022 22:32
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   история   люди   страна   фотографии   
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Фотохромные открытки, выпущенные Detroit Publishing Company, демонстрируют Нью-Йорк 1900-х годов во всем его цветном великолепии.
В 1880-х годах Ганс Якоб Шмидт изобрел фотохром — процесс создания цветных изображений с использованием литографических плит, покрытых особой химической смесью.
В Америке эту технологию лицензировала компания Detroit Publish и использовала для создания собственной серии фотокарточек с видами США.
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Источник:

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Метки: США   история   люди   страна   фотографии   
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