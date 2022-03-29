Шахтеры СССР: от героев страны в 30-е до нищеты в 90-е

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Владимир Высоцкий
Чёрное золото.
Не космос — метры грунта надо мной,
И в шахте не до праздничных процессий,
Но мы владеем тоже внеземной —
И самою земною из профессий!
Сегодня в подборке снимков — шахтеры, люди невероятно тяжелой профессии, которые в начале 90-х одними из первых в стране стали жертвами новых экономических реалий.
Чёрное золото.
Не космос — метры грунта надо мной,
И в шахте не до праздничных процессий,
Но мы владеем тоже внеземной —
И самою земною из профессий!
Сегодня в подборке снимков — шахтеры, люди невероятно тяжелой профессии, которые в начале 90-х одними из первых в стране стали жертвами новых экономических реалий.
2.
Государственный исторический музей Южного Урала
Шахтеры. «Что день грядущий нам готовит?» 1920-е. Неизвестный автор. Уральская область.
Шахтеры. «Что день грядущий нам готовит?» 1920-е. Неизвестный автор. Уральская область.
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3.
Государственный исторический музей Южного Урала
В штреке. 1930 год. Неизвестный автор. Уральская область.
В штреке. 1930 год. Неизвестный автор. Уральская область.
4.
Государственный исторический музей Южного Урала
В забое. 1930–1933 годы. Неизвестный автор. Уральская область.
В забое. 1930–1933 годы. Неизвестный автор. Уральская область.
7.
Встреча стахановца-шахтера Якова Трояна (второй слева) после рекордной смены. 1935–1939 годы. Автор: А. Ковальчук. Украинская ССР, Кривой Рог.
8.
«Алексей Стаханов работает с несравненным мастерством...» 1938 год (издание альбома). Автор: Елеазар Лангман.
11.
Шахта. Угольный комбайн. 1948 год. Автор: Аркадий Шайхет. Тульская область, Сталиногорск.
12.
Цирковая кавалькада. Шахтеры смотрят цирковое представление. Ноябрь 1957 года. Автор: Семен Мишин-Моргенштерн.
13.
Врачебная комиссия осматривает шахтера. 1960–1965 годы. Неизвестный автор. Донецкая область.
14.
Гуковский музей шахтерского труда имени Л. И. Микулина
Бригада шахтеров после смены. Шахта «Антрацит». 1960-е. Неизвестный автор. Ростовская область, Гуково.
Бригада шахтеров после смены. Шахта «Антрацит». 1960-е. Неизвестный автор. Ростовская область, Гуково.
18.
Государственный исторический музей Южного Урала
Шахтеры. 1970-е. Автор: Евгений Ткаченко. Челябинская область. Копейск.
Шахтеры. 1970-е. Автор: Евгений Ткаченко. Челябинская область. Копейск.
19.
Гуковский музей шахтерского труда имени Л. И. Микулина
Труд шахтера-проходчика. 1 января 1970 – 31 марта 1980 года. Неизвестный автор. Ростовская область, Гуково.
Труд шахтера-проходчика. 1 января 1970 – 31 марта 1980 года. Неизвестный автор. Ростовская область, Гуково.
20.
Гуковский музей шахтерского труда имени Л. И. Микулина
Идет работа под землей, шахта «Алмазная». 1970-е. Неизвестный автор. Ростовская область, Гуково.
Идет работа под землей, шахта «Алмазная». 1970-е. Неизвестный автор. Ростовская область, Гуково.
23.
Гуковский музей шахтерского труда имени Л. И. Микулина
Герой Социалистического Труда, бригадир горнорабочих очистного забоя К. С. Маркелов в день добычи миллионной тонны угля. 1981 год. Неизвестный автор. Ростовская область, Гуково.
Герой Социалистического Труда, бригадир горнорабочих очистного забоя К. С. Маркелов в день добычи миллионной тонны угля. 1981 год. Неизвестный автор. Ростовская область, Гуково.
24.
Государственный исторический музей Южного Урала
Бастуют шахтеры. Июнь 1990 года. Автор: Михаил Петров. Челябинская область, Копейск.
Бастуют шахтеры. Июнь 1990 года. Автор: Михаил Петров. Челябинская область, Копейск.
25.
Шахтер в раздевалке шахты «Распадская» Владимир Воробьев, 1991 год, Кемеровская обл., г. Междуреченск
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мы ездили в Кузню колымить, пока шахтеры в отпуск уходили.