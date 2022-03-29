Шахтеры СССР: от героев страны в 30-е до нищеты в 90-е

Владимир Высоцкий

Чёрное золото.

Не космос — метры грунта надо мной,

И в шахте не до праздничных процессий,

Но мы владеем тоже внеземной —

И самою земною из профессий!

Сегодня в подборке снимков — шахтеры, люди невероятно тяжелой профессии, которые в начале 90-х одними из первых в стране стали жертвами новых экономических реалий.

1. 0 Источник: Портрет шахтера. 1930-е. Автор: Борис Кудояров.

2. 0 Источник: Государственный исторический музей Южного Урала

Шахтеры. «Что день грядущий нам готовит?» 1920-е. Неизвестный автор. Уральская область.

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3. 0 Источник: Государственный исторический музей Южного Урала

В штреке. 1930 год. Неизвестный автор. Уральская область.

4. 0 Источник: Государственный исторический музей Южного Урала

В забое. 1930–1933 годы. Неизвестный автор. Уральская область.

5. 0 Источник: Шахтер Никита Изотов. 1932 год. Неизвестный автор. Украинская ССР, Горловка.

6. 0 Источник: Забойщик Донбасса. 1934 год. Автор: Евгений Халдей. Украинская ССР, Сталино.

7. 0 Источник: Встреча стахановца-шахтера Якова Трояна (второй слева) после рекордной смены. 1935–1939 годы. Автор: А. Ковальчук. Украинская ССР, Кривой Рог.

8. 0 Источник: «Алексей Стаханов работает с несравненным мастерством...» 1938 год (издание альбома). Автор: Елеазар Лангман.

9. 0 Источник: Забойщик Мосбасса. 1940 год. Автор: Семен Фридлянд.

10. 0 Источник: Шахтер. 1948 год. Автор: Аркадий Шайхет. Тульская область, Сталиногорск.

11. 0 Источник: Шахта. Угольный комбайн. 1948 год. Автор: Аркадий Шайхет. Тульская область, Сталиногорск.

12. 0 Источник: Цирковая кавалькада. Шахтеры смотрят цирковое представление. Ноябрь 1957 года. Автор: Семен Мишин-Моргенштерн.

13. 0 Источник: Врачебная комиссия осматривает шахтера. 1960–1965 годы. Неизвестный автор. Донецкая область.

14. 0 Источник: Гуковский музей шахтерского труда имени Л. И. Микулина

Бригада шахтеров после смены. Шахта «Антрацит». 1960-е. Неизвестный автор. Ростовская область, Гуково.

15. 0 Источник: Шахтер. 1965–1975 годы. Неизвестный автор.

16. 0 Источник: Шахтеры. 1965–1970 годы. Автор: Всеволод Тарасевич.

17. 0 Источник: Выходящие из лифта шахтеры. 1965 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Норильск.

18. 0 Источник: Государственный исторический музей Южного Урала

Шахтеры. 1970-е. Автор: Евгений Ткаченко. Челябинская область. Копейск.

19. 0 Источник: Гуковский музей шахтерского труда имени Л. И. Микулина

Труд шахтера-проходчика. 1 января 1970 – 31 марта 1980 года. Неизвестный автор. Ростовская область, Гуково.

20. 0 Источник: Гуковский музей шахтерского труда имени Л. И. Микулина

Идет работа под землей, шахта «Алмазная». 1970-е. Неизвестный автор. Ростовская область, Гуково.

21. 0 Источник: Шахтеры. 1980-е. Автор: Валерий Шустов.

22. 0 Источник: Шахтерская смена. 1980-е. Автор: Александр Сигидин. Украинская ССР, Днепропетровск.

23. 0 Источник: Гуковский музей шахтерского труда имени Л. И. Микулина

Герой Социалистического Труда, бригадир горнорабочих очистного забоя К. С. Маркелов в день добычи миллионной тонны угля. 1981 год. Неизвестный автор. Ростовская область, Гуково.

24. 0 Источник: Государственный исторический музей Южного Урала

Бастуют шахтеры. Июнь 1990 года. Автор: Михаил Петров. Челябинская область, Копейск.

25. 0 Источник: Шахтер в раздевалке шахты «Распадская» Владимир Воробьев, 1991 год, Кемеровская обл., г. Междуреченск