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Шахтеры СССР: от героев страны в 30-е до нищеты в 90-е

Шахтеры СССР: от героев страны в 30-е до нищеты в 90-е (26 фото)

Автор:
29 марта 2022 22:14
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
268
26
Владимир Высоцкий
Чёрное золото.
Не космос — метры грунта надо мной,
И в шахте не до праздничных процессий,
Но мы владеем тоже внеземной —
И самою земною из профессий!
Сегодня в подборке снимков — шахтеры, люди невероятно тяжелой профессии, которые в начале 90-х одними из первых в стране стали жертвами новых экономических реалий.
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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14k
Bill 10 часов назад
Какая еще у шахтеров "нищета в 90х"? Автор, побойся Бога!
Мы ездили в Кузню колымить, пока шахтеры в отпуск уходили.
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13k
Александр 10 часов назад
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