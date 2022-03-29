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Киновселенная с героями зарубежных и отечественных фильмов: 15 работ от мастера коллажей

Киновселенная с героями зарубежных и отечественных фильмов: 15 работ от мастера коллажей (16 фото)

Автор:
29 марта 2022 09:39
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Klod ***   Коллаж   Юмор   актер   забавно   кино   фильм   фотошоп   
265
16

Всё это создаёт мастер коллажей Klod Mande. Полюбуйтесь на его новые работы.

Для тех, у кого есть фантазия и чувство юмора, возможно абсолютно всё! Например, возможно создать свою безумную киновселенную, в которой прекрасно будут уживаться персонажи отечественных и зарубежных фильмов, периодически меняясь декорациями.


Железная рука

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«Бриллиантовая рука» + «Железный человек».


Чулан полный тайн…

«Сумерки» + «Приключения Буратино».


Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье

«Бойцовский клуб» + «Малыш и Карлсон».


Давай, бухти и мух отгоняй

«Человек-паук» + «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».


Физкульт-привет! А ну снимай шлем быстро!

«Джентльмены удачи» + «Троя».


Мне казалось — счастье рядом, только лапу протяни…

«Приключения Буратино» + «Титаник».


Мы с Якиным улетаем на «Флостон Парадайз»

«Иван Васильевич меняет профессию» + «Пятый элемент».


Говорят, царь — ненастоящий!

«Иван Васильевич меняет профессию» + «300 спартанцев».


Невеста будет сопротивляться, брыкаться, даже кусаться…

«Вий» + «Кавказская пленница».


Ой бяда, бяда, огорчение! Спасибо этому дому, пойду к другому

Домовёнок Кузя в роли куклы Чаки.


Так это ж Лидка с параллельного потока

«Титаник» + «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».


Геша, ты бы ушёл от такой женщины?

Мэрилин Монро в «Бриллиантовой руке».


Во любовь-то чего делает!

«Любовь и голуби» + «Сумерки».


Этих тварей слишком много, кем бы они ни были

«Обитель зла» и… сахар!


Танцуют все!

Если бы фильм «Иван Васильевич меняет профессию» снимали в Болливуде.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Klod ***   Коллаж   Юмор   актер   забавно   кино   фильм   фотошоп   
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2  комментария
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29k
Е-Лена 11 минут назад
Больше всего понравилось "Танцуют все!". )))
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Mike Miller 2 минуты назад
незачот
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