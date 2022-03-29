Киновселенная с героями зарубежных и отечественных фильмов: 15 работ от мастера коллажей

Всё это создаёт мастер коллажей Klod Mande. Полюбуйтесь на его новые работы.
Для тех, у кого есть фантазия и чувство юмора, возможно абсолютно всё! Например, возможно создать свою безумную киновселенную, в которой прекрасно будут уживаться персонажи отечественных и зарубежных фильмов, периодически меняясь декорациями.
Железная рука
«Бриллиантовая рука» + «Железный человек».
Чулан полный тайн…
«Сумерки» + «Приключения Буратино».
Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье
«Бойцовский клуб» + «Малыш и Карлсон».
Давай, бухти и мух отгоняй
«Человек-паук» + «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
Физкульт-привет! А ну снимай шлем быстро!
«Джентльмены удачи» + «Троя».
Мне казалось — счастье рядом, только лапу протяни…
«Приключения Буратино» + «Титаник».
Мы с Якиным улетаем на «Флостон Парадайз»
«Иван Васильевич меняет профессию» + «Пятый элемент».
Говорят, царь — ненастоящий!
«Иван Васильевич меняет профессию» + «300 спартанцев».
Невеста будет сопротивляться, брыкаться, даже кусаться…
«Вий» + «Кавказская пленница».
Ой бяда, бяда, огорчение! Спасибо этому дому, пойду к другому
Домовёнок Кузя в роли куклы Чаки.
Так это ж Лидка с параллельного потока
«Титаник» + «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
Геша, ты бы ушёл от такой женщины?
Мэрилин Монро в «Бриллиантовой руке».
Во любовь-то чего делает!
«Любовь и голуби» + «Сумерки».
Этих тварей слишком много, кем бы они ни были
«Обитель зла» и… сахар!
Танцуют все!
Если бы фильм «Иван Васильевич меняет профессию» снимали в Болливуде.
Источник:
АНТИФИШКИ
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