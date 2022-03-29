Киновселенная с героями зарубежных и отечественных фильмов: 15 работ от мастера коллажей

Для тех, у кого есть фантазия и чувство юмора, возможно абсолютно всё! Например, возможно создать свою безумную киновселенную, в которой прекрасно будут уживаться персонажи отечественных и зарубежных фильмов, периодически меняясь декорациями.

Железная рука