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17 фото, которые можно смело использовать как идеальные иллюстрации к слову «лень»

17 фото, которые можно смело использовать как идеальные иллюстрации к слову «лень» (18 фото)

Автор:
25 марта 2022 08:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   креатив   лень   подборка   фантазия   фото   
1257
18

Мы привыкли думать, что лень — это недостаток, но можно посмотреть на это и по-другому. Например, если поручить какое-нибудь задание ленивому человеку, то он тут же придумает, как всё сделать с минимальными усилиями!

Каждый день ленивым людям приходится чистить машину, готовить, делать покупки, и обычно они находят необычный выход из ситуации. Давайте посмотрим и попробуем определить, что это: вершина лени или гениальная изобретательность?


Зачем убирать больше, если и так нормально?

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Жена подловила меня в момент лени

Хотел посмотреть, как ковры будут смотреться в комнате, но не хотел фотошопить

Когда дело доходит до костюмированных вечеринок, моя лень побеждает фантазию

Иногда работу можно выполнять даже не вылезая из машины

Мои родители всегда спорят, что это — лень или романтика

Каждый год папа дарит маме одну и ту же открытку на все праздники.


Не зря ведь всё это оснащено колёсами

Вот это я увидел в доме моих родителей

Ноутбук слишком уж далеко!

Лень в своей максимальной концентрации

Этот подарок чересчур большой, чтобы упаковывать его целиком

Уже научились выключать свет с помощью кота и лазерной указки?

Тогда следующий этап — это кот, который закроет за вас штору!


Девушка попросила присмотреть за пирогами. Придумал, как сделать это из соседней комнаты

Когда пришла пора вывозить мусор

Кот хотел выйти на прогулку, а я нет

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   креатив   лень   подборка   фантазия   фото   
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WadDad Час назад
Последнюю заберу! Где купить?
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13k
Сергей 20 минут назад
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16k
Alex ASK 40 минут назад
Открытка замечательна

Напомнило:

Ссылка coub.com
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2k
Григорий Водениктов Час назад
много функциональная открытка интересный ход
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GoodNeon

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