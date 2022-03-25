17 фото, которые можно смело использовать как идеальные иллюстрации к слову «лень»

Мы привыкли думать, что лень — это недостаток, но можно посмотреть на это и по-другому. Например, если поручить какое-нибудь задание ленивому человеку, то он тут же придумает, как всё сделать с минимальными усилиями!
Каждый день ленивым людям приходится чистить машину, готовить, делать покупки, и обычно они находят необычный выход из ситуации. Давайте посмотрим и попробуем определить, что это: вершина лени или гениальная изобретательность?
Зачем убирать больше, если и так нормально?
Жена подловила меня в момент лени
Хотел посмотреть, как ковры будут смотреться в комнате, но не хотел фотошопить
Когда дело доходит до костюмированных вечеринок, моя лень побеждает фантазию
Иногда работу можно выполнять даже не вылезая из машины
Мои родители всегда спорят, что это — лень или романтика
Каждый год папа дарит маме одну и ту же открытку на все праздники.
Не зря ведь всё это оснащено колёсами
Вот это я увидел в доме моих родителей
Ноутбук слишком уж далеко!
Лень в своей максимальной концентрации
Этот подарок чересчур большой, чтобы упаковывать его целиком
Уже научились выключать свет с помощью кота и лазерной указки?
Тогда следующий этап — это кот, который закроет за вас штору!
Девушка попросила присмотреть за пирогами. Придумал, как сделать это из соседней комнаты
Когда пришла пора вывозить мусор
Кот хотел выйти на прогулку, а я нет
Источник:
АНТИФИШКИ
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