16 изобретательных примеров для решения бытовых задач

Сложно сосчитать, сколько бытовых задач нам нужно решать каждый день: то пора идти за покупками, то надо срочно что-то починить или найти потерявшийся пульт... А что, если всё это можно сделать как-то удобнее и необычней, если проявить немного смекалки?

Когда в доме нет увлажнителя, а после похолодания воздух стал ужасно сухим