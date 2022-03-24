FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1290 постов • 569 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
16 изобретательных примеров для решения бытовых задач

16 изобретательных примеров для решения бытовых задач (17 фото)

Автор:
24 марта 2022 09:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: изобретательность   люди   подборка   смекалка   фантазия   фото   я починил   
1258
17

Некоторым изобретательным людям приходится поступать именно так, а своими придумками они ещё и щедро делятся! Вот, например, несколько советов.

Сложно сосчитать, сколько бытовых задач нам нужно решать каждый день: то пора идти за покупками, то надо срочно что-то починить или найти потерявшийся пульт... А что, если всё это можно сделать как-то удобнее и необычней, если проявить немного смекалки?


Когда в доме нет увлажнителя, а после похолодания воздух стал ужасно сухим

×
×

В 45 лет я понял, что покупки можно вешать на тележку

Случайно порвали пакет с чипсами? Используйте дырокол, чтобы он не рвался дальше

Для хранения бытовой химии подойдёт органайзер для обуви

Потерял насадку для пылесоса, пришлось импровизировать

Было очень жарко, а этим ребятам нужно было работать

Это настолько гениально, что странно, почему не все так делают.


На работе надо было разобрать полку, потребовалась киянка. Молоток + резинка = нужный инструмент

Когда в общежитии ужасно неудобные кровати

Сломались очки, и нужно было срочно это исправить

Не хотелось покупать специальное устройство для охлаждения ноутбука

Чтобы кепка сохранила форму после стирки, сушите её на воздушном шарике

Мама жаловалась на то, как пахнет в комнате моего брата-подростка

Недавно она зашла к нему и обнаружила, что брат придумал решение.


Просверлите в деревяшке отверстия и вклейте туда колпачки от фломастеров. Теперь не потеряются!

Как собрать временное место для гардероба из подручных материалов

Проденьте цепочки и ожерелья через соломинку, чтобы они не путались

Мой брат устал постоянно искать пульты по всей квартире

Уверены, что вы возьмёте на заметку хотя бы пару советов!


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: изобретательность   люди   подборка   смекалка   фантазия   фото   я починил   
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
522k
АРОН 24 минуты назад
А ведь действительно удобно и просто!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Kostick 15 минут назад
вот пусть поспит в таком "удобном", утром расскажет )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Павел 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Древнегреческие скульптуры выглядели не так, как показано в учебниках (3 фото) Древнегреческие скульптуры выглядели не так, как показано в учебниках (3 фото) "Что за штука?": 17 раз, когда пользователи сети прояснили ситуацию "Что за штука?": 17 раз, когда пользователи сети прояснили ситуацию 20+ фото интересных находок, которые сделали пользователи сети 20+ фото интересных находок, которые сделали пользователи сети 20 находок из обычной жизни, которыми поделились в сети 20 находок из обычной жизни, которыми поделились в сети Книжный магазин во Франции запустил любопытный проект Книжный магазин во Франции запустил любопытный проект Ирония судьбы: 17 фото людей, оказавшихся дома в действительно нелепой ситуации Ирония судьбы: 17 фото людей, оказавшихся дома в действительно нелепой ситуации
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

282617



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Покажи, насколько ты крут": кавказец решил покрасоваться перед девушками и пожалел об этом
1
88
"Покажи, насколько ты крут": кавказец решил покрасоваться перед девушками и пожалел об...
Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию
0
242
Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию
Набирающие популярность в сообществах
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 18 марта
0
6
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 18 марта
Невероятно, но факт: истории XIX века, в которые сложно поверить
2
18
Невероятно, но факт: истории XIX века, в которые сложно поверить
Страна, в которой можно путешествовать по времени
Страна, в которой можно путешествовать по времени
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хмельные истины
1
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
8
45

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#интересное#СССР#автомобили#Ynews#Девушка#Приколы#США
#фото#интересно#люди#дтп#подборка#авто аварии#Разное#дети#картинки#собака
#прикол#Ватермарк#факты#аварии#Россия#автомир#в мире#забавно#повезло#драка

На что жалуетесь?

Вернуться