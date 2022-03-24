16 изобретательных примеров для решения бытовых задач

Некоторым изобретательным людям приходится поступать именно так, а своими придумками они ещё и щедро делятся! Вот, например, несколько советов.
Сложно сосчитать, сколько бытовых задач нам нужно решать каждый день: то пора идти за покупками, то надо срочно что-то починить или найти потерявшийся пульт... А что, если всё это можно сделать как-то удобнее и необычней, если проявить немного смекалки?
Когда в доме нет увлажнителя, а после похолодания воздух стал ужасно сухим
В 45 лет я понял, что покупки можно вешать на тележку
Случайно порвали пакет с чипсами? Используйте дырокол, чтобы он не рвался дальше
Для хранения бытовой химии подойдёт органайзер для обуви
Потерял насадку для пылесоса, пришлось импровизировать
Было очень жарко, а этим ребятам нужно было работать
Это настолько гениально, что странно, почему не все так делают.
На работе надо было разобрать полку, потребовалась киянка. Молоток + резинка = нужный инструмент
Когда в общежитии ужасно неудобные кровати
Сломались очки, и нужно было срочно это исправить
Не хотелось покупать специальное устройство для охлаждения ноутбука
Чтобы кепка сохранила форму после стирки, сушите её на воздушном шарике
Мама жаловалась на то, как пахнет в комнате моего брата-подростка
Недавно она зашла к нему и обнаружила, что брат придумал решение.
Просверлите в деревяшке отверстия и вклейте туда колпачки от фломастеров. Теперь не потеряются!
Как собрать временное место для гардероба из подручных материалов
Проденьте цепочки и ожерелья через соломинку, чтобы они не путались
Мой брат устал постоянно искать пульты по всей квартире
Уверены, что вы возьмёте на заметку хотя бы пару советов!
Источник:
АНТИФИШКИ
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