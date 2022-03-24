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6 советов времен СССР, которые помогут сэкономить в наше время

6 советов времен СССР, которые помогут сэкономить в наше время (8 фото)

Автор:
24 марта 2022 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   как сэкономить   лайфхак   советы   способы   экономия   
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Люди, жившие в СССР, не были избалованы, и хорошо знали цену продуктам и вещам. Возможно, какие-то из способов экономии тех времен пригодятся и сейчас.

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Стоимость бытовой химии медленно и верно растет. Между тем, в СССР не было ни "Фейри", ни "Дометоса", однако плиты, унитазы и раковины были чистыми. Для того, чтобы отмыть убежавшее молоко, капли жира наши бабушки и мамы использовали банальную соду. А в комбинации с уксусом она даже могла прочистить засор!


Витамины нужны круглый год, особенно в зимний и весенний период. В СССР прекрасно знали, как полезен зеленый лук, поэтому практически в каждом доме на подоконнике можно было увидеть баночку с водой, в которой сидела луковица. Зеленые перышки измельчали и добавляли в суп, второе, посыпали ими ломтики сельди или сала.


Сейчас таким образом можно выращивать и салат. Вернее, доращивать. Готовую зелень, купленную в горшочке в продуктовом магазине, можно пересадить в землю и стричь отрастающие листья еще несколько месяцев кряду.

В СССР в магазины ходили с авоськами или тканевыми сумками. Это и удобно, и выгодно, т.к. не придется каждый раз покупать пакет. К тому же, таким образом мы помогаем хотя бы чуть-чуть сократить количество выброшенного пластика, который вредит экологии планеты.

Пережившие перестройку шутили, что из одного куриного окорочка могут приготовить первое, второе и даже компот. А наши бабушки исхитрялись вкусно и экономно накормить целую семью в условиях продуктового дефицита. Конечно, никто не хочет возвращаться к той вынужденной практике, однако пересмотреть пищевые привычки многим не помешает.


Как часто вы готовите? Много ли продуктов приходится выбрасывать из-за того, что не доели или купили больше, чем нужно? Подумав, некоторые удивятся тому, насколько расточительно подходят к покупке и переработке продуктов питания. Возможно, уделив этому вопросу немного внимания, удастся сократить ненужные расходы и сэкономить.

В СССР было не принято бежать за новой вещью, если старая слегка потеряла лоск. Многие помнят, как штопали носки или до последнего чинили технику. Сейчас не всё и не всегда можно исправить ремонтом, однако если его стоимость не высока, это позволит сэкономить немало средств, отказавшись от приобретения новой вещи.


Кстати, сейчас многие молодые люди специально покупают старую мебель, чтобы, перекрасив или обтянув, использовать ее еще долгие годы. Стулья, кресла и серванты из СССР переживают настоящий модный бум. Как правило, они изготавливались из хороших материалов, и при должном обращении послужат еще несколько десятков лет.

Покупки на оптовом рынке помогут здорово сэкономить. Если одной семье большое количество продуктов окажется ни к чему, всегда можно скооперироваться с соседями или родственниками. Приобретение продуктов питания и бытовой химии мелким оптом - выгодно и помогает постоянно иметь небольшой запас самого необходимого.


А какие способы экономии используете вы, друзья?

Источник:

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Метки: СССР   как сэкономить   лайфхак   советы   способы   экономия   
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5  комментариев
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51k
zloykoyot 37 минут назад
А) Напомни пожалуйста хоть один оптовый рынок году эдак в 80-85, автор.
Б) Починить мебель и технику раньше было гораздо реальнее, чем нынешнее одноразовое говно из Икеи или тот же LED-телевизор.
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425
Змей Горыныч 7 минут назад
С авоськами и сумками в магазин сейчас многие ходят. Сам такой
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2k
Gusev 7 минут назад
А из использованной туалетной бумаги можно кораблики делать. Из-за содержимого , они не тонут.
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1k
bigkoss Полчаса назад
Оптовые рынки в СССР?
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18k
babuby 42 минуты назад
Минимум половина страны так до сих пор живёт. Так что давай что-нибудь действительно полезное выкладывай!
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