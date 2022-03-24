6 советов времен СССР, которые помогут сэкономить в наше время

Витамины нужны круглый год, особенно в зимний и весенний период. В СССР прекрасно знали, как полезен зеленый лук, поэтому практически в каждом доме на подоконнике можно было увидеть баночку с водой, в которой сидела луковица. Зеленые перышки измельчали и добавляли в суп, второе, посыпали ими ломтики сельди или сала.

Сейчас таким образом можно выращивать и салат. Вернее, доращивать. Готовую зелень, купленную в горшочке в продуктовом магазине, можно пересадить в землю и стричь отрастающие листья еще несколько месяцев кряду.