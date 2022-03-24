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Красиво жить не запретишь: 16 фото из Дубаи

Красиво жить не запретишь: 16 фото из Дубаи (17 фото)

Автор:
24 марта 2022 09:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   в мире   дубай   красота   подборка   роскошь   фото   
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Дубаи — один из самых крупнейших городов в ОАЭ и богатейших в мире. Занимает четвёртую строчку в рейтинге мест, подходящих для счастливой жизни.

Способность коренных жителей жить на широкую ногу давно впечатляет туристов до полуобморока. Почему? Дубайцы, как никто другой, умудряются придумывать себе развлечения, непонятные для обычных людей. Они держат диких животных вместо кошек и собак, катаются на горнолыжном курорте в пятидесятиградусную жару и просто ни в чём себе не отказывают. Не правда ли безумие?


Золото продаётся в специальных банкоматах

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Робот-полицейский дежурит в торговом центре

В прогрессивном Дубаи за правопорядком следят роботы. Этот своеобразный «Робокоп» оснащен камерой, а сенсорный экран на его груди позволяет экстренно сообщить о преступлении.


Starbucks в восточном стиле

Этот шикарный ресторан в восточном стиле совсем не напоминает типичную американскую кофейню. Starbucks в Дубаи, благодаря своему оформлению, излюбленное место туристов и местных жителей.


Верблюд в автомобиле — это когда транспорт перевозит транспорт

Комфортабельные остановки с Wi-Fi

Помимо беспроводного интернета, внутри остановки есть система кондиционирования.


Полицейские работают на легендарных Chevrolet Camaro

Владельцы бросают автомобили ценой в несколько десятков тысяч долларов прямо на улице

О достатке дубайцев говорит и тот факт, что автомобили, оставленные своими владельцами за ненадобностью, абсолютно никому не нужны. Они могут стоять под открытым небом месяцами, при этом ни один житель даже не подумает забрать брошенную машину себе.


Домашние питомцы жителей удивят любого любителя котов и собак

Бизнесмены отдают еду бесплатно каждому нуждающемуся

Горнолыжный курорт в жарком Дубаи? Нет ничего невозможного!

Даже мусорные баки в городе оформлены в стиле Louis Vuitton

А этот теннисный корт вошел в книгу рекордов Гиннесса

Высота площадки составляет 211 метров. При этом она не имеет ограждений, вокруг корт затянут обычной защитной сеткой.


В ювелирных лавках продаются золотые соски для детей

Дубаи — удивительный город, ставший главной достопримечательностью ОАЭ. Тем не менее каждая страна может похвастать своими интересными особенностями.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   в мире   дубай   красота   подборка   роскошь   фото   
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7  комментариев
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44k
Элек Мек 45 минут назад
И что удивительно основная и главная часть дохода государства это нефть и природный газ. Бывает же такое.
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18k
nobody® Полминуты назад
Зашёл в такую остановку отдышаться, а кондёр не работает. Духота, зато от солнца спрятался. А вайфай редко когда нужен, есть симка с интернетом.
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5k
сеньор Леонсио 3 минуты назад
Оборотная сторона арабская сказки.Хер его знает куда верблюда на рэндже везут!
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27k
Aqueronte 7 минут назад
Красота
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