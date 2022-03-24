Красиво жить не запретишь: 16 фото из Дубаи

Дубаи — один из самых крупнейших городов в ОАЭ и богатейших в мире. Занимает четвёртую строчку в рейтинге мест, подходящих для счастливой жизни.
Способность коренных жителей жить на широкую ногу давно впечатляет туристов до полуобморока. Почему? Дубайцы, как никто другой, умудряются придумывать себе развлечения, непонятные для обычных людей. Они держат диких животных вместо кошек и собак, катаются на горнолыжном курорте в пятидесятиградусную жару и просто ни в чём себе не отказывают. Не правда ли безумие?
Золото продаётся в специальных банкоматах
Робот-полицейский дежурит в торговом центре
Этот шикарный ресторан в восточном стиле совсем не напоминает типичную американскую кофейню. Starbucks в Дубаи, благодаря своему оформлению, излюбленное место туристов и местных жителей.
Верблюд в автомобиле — это когда транспорт перевозит транспорт
Комфортабельные остановки с Wi-Fi
Помимо беспроводного интернета, внутри остановки есть система кондиционирования.
Полицейские работают на легендарных Chevrolet Camaro
Владельцы бросают автомобили ценой в несколько десятков тысяч долларов прямо на улице
О достатке дубайцев говорит и тот факт, что автомобили, оставленные своими владельцами за ненадобностью, абсолютно никому не нужны. Они могут стоять под открытым небом месяцами, при этом ни один житель даже не подумает забрать брошенную машину себе.
Домашние питомцы жителей удивят любого любителя котов и собак
Бизнесмены отдают еду бесплатно каждому нуждающемуся
Горнолыжный курорт в жарком Дубаи? Нет ничего невозможного!
Даже мусорные баки в городе оформлены в стиле Louis Vuitton
А этот теннисный корт вошел в книгу рекордов Гиннесса
Высота площадки составляет 211 метров. При этом она не имеет ограждений, вокруг корт затянут обычной защитной сеткой.
В ювелирных лавках продаются золотые соски для детей
Дубаи — удивительный город, ставший главной достопримечательностью ОАЭ. Тем не менее каждая страна может похвастать своими интересными особенностями.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 18 случаев, когда судьба подкидывала людям ну очень дорогостоящие провалы
- Завораживающая красота заброшенных мест
- Фотографии, которые во всей красе покажут мощную и немного пугающую сторону природы
- Мурашистое зрелище: 17 фотографий подводных объектов
- 15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты
Понравилось20