Красиво жить не запретишь: 16 фото из Дубаи

Способность коренных жителей жить на широкую ногу давно впечатляет туристов до полуобморока. Почему? Дубайцы, как никто другой, умудряются придумывать себе развлечения, непонятные для обычных людей. Они держат диких животных вместо кошек и собак, катаются на горнолыжном курорте в пятидесятиградусную жару и просто ни в чём себе не отказывают. Не правда ли безумие?

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