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Почему кабины ЗИЛ-130 при СССР почти всегда окрашивали в голубой цвет

Почему кабины ЗИЛ-130 при СССР почти всегда окрашивали в голубой цвет (5 фото)

Автор:
23 марта 2022 22:03
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
440
5
Советские грузовики ЗИЛ-130 — это надежная и простая в обслуживании техника. Кое-где эти машины работают и по сей день, хотя впервые появились еще 60 лет назад. «Визитной карточкой» этого работяги была кабина голубого цвета. Исключение составляли только авто, предназначенные для армии и для пожарных. Почему кабины этого ЗИЛа десятилетиями выпускались именно голубыми?
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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5  комментариев
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44k
Элек Мек 45 минут назад
Видимо мода такая была.
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7k
Billi_Bons Полчаса назад
Прям услышал работу двигателя ЗиЛ’а, посмотрев на фото.
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22k
Matrosskin 40 минут назад
Как -то вот версия с "заметностью" в условиях зимы бело-голубой машины выглядит сомнительно. И при плохом освещении "холодные" цвета пропадают быстрее. А вот то что нагреваться на солнце такая машина будет меньше - это факт
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966
Copycat 43 минуты назад
Я думаю что все таки сам конструктор утвердил светлые тона - по тому что самая релаьная версия на мой взгляд)

хрущев был дураком и умного ничего не придумал, а переизбыток голубой краски при том именно автомобильной ну откуда) краска же действительно разная, есть нитро, есть масленная, одной автомобили красят, другой стены подъездов, третья для радиаторов батарей
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