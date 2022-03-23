Почему кабины ЗИЛ-130 при СССР почти всегда окрашивали в голубой цвет

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Советские грузовики ЗИЛ-130 — это надежная и простая в обслуживании техника. Кое-где эти машины работают и по сей день, хотя впервые появились еще 60 лет назад. «Визитной карточкой» этого работяги была кабина голубого цвета. Исключение составляли только авто, предназначенные для армии и для пожарных. Почему кабины этого ЗИЛа десятилетиями выпускались именно голубыми?
1.
Первый ЗИЛ-130 сошел с конвейера московского завода имени Лихачева в далеком 1962 году. В 1994 в Москве производство свернули, но выпуск грузовиков не остановился. С 1992 по 2010 год эти машины также собирались на предприятии в Новоуральске. Сейчас легендарные ЗИЛы больше не производят, но их еще можно встретить на улицах наших городов и в сельской местности.
2.
Характерным элементом этих машин была голубая кабина. Иногда, правда, попадались экземпляры зеленого армейского цвета, но они были скорее редким исключением. Львиная доля техники окрашивалась именно в голубой, а не иначе, независимо от года выпуска. Существуют три версии объяснения такого выбора.
Утилитарная версия.
Первое объяснение выбора цвета очень простое и правдоподобное. На момент подготовки к выпуску первых машин в стране был переизбыток голубой краски. Ее направили на автозавод и начали использовать для покраски кабин. Вскоре голубой цвет стал традиционным, визитной карточкой популярной модели. Поэтому он так и «прикипел» к этим грузовикам.
Утилитарная версия.
Первое объяснение выбора цвета очень простое и правдоподобное. На момент подготовки к выпуску первых машин в стране был переизбыток голубой краски. Ее направили на автозавод и начали использовать для покраски кабин. Вскоре голубой цвет стал традиционным, визитной карточкой популярной модели. Поэтому он так и «прикипел» к этим грузовикам.
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3.
Кстати, нечасто встречающиеся зеленые кабины ЗИЛов тоже немножко голубые. Дело в том, что зеленая краска для них получалась смешиванием голубой и желтой красок. Зеленые военные грузовики отличались еще и тем, что их решетка радиатора была тоже зеленой.
Голубые же кабины снабжали белой передней частью.
Дизайнерская версия.
Второе объяснение, тоже имеющее право на жизнь, связывают с разработкой дизайна ЗИЛа.
Конструктор автомобиля, Эрик Владимирович Сабо еще в начале работы в 1957 году, утвердил голубой «адриатический» цвет и белую «морду». По мнению отца автомобиля, такое сочетание делало машину максимально заметной в любое время суток. Это повышало безопасность как водителей, так и пешеходов.
Голубые же кабины снабжали белой передней частью.
Дизайнерская версия.
Второе объяснение, тоже имеющее право на жизнь, связывают с разработкой дизайна ЗИЛа.
Конструктор автомобиля, Эрик Владимирович Сабо еще в начале работы в 1957 году, утвердил голубой «адриатический» цвет и белую «морду». По мнению отца автомобиля, такое сочетание делало машину максимально заметной в любое время суток. Это повышало безопасность как водителей, так и пешеходов.
4.
Если верить легенде, Сабо рассудил, что голубой цвет одинаково хорошо виден на фоне летней зелени и зимних сугробов.
На самом деле, не заметить машину с такой яркой кабиной очень сложно даже ночью и при плохих погодных условиях.
Зеленый же цвет военной техники был связан с необходимостью маскировки и от этого никуда не деться.
Правительственная версия.
Еще одно, наиболее фантастическое объяснение выбора цвета связано с советским лидером Никитой Хрущевым. Именно при этом генеральном секретаре начали выпускать ЗИЛ-130. Говорят, что Никита Сергеевич потребовал отказаться от традиционного для СССР темно-зеленого цвета хаки кабины, подчеркивая этим поворот с военных рельсов к мирной жизни.
На самом деле, не заметить машину с такой яркой кабиной очень сложно даже ночью и при плохих погодных условиях.
Зеленый же цвет военной техники был связан с необходимостью маскировки и от этого никуда не деться.
Правительственная версия.
Еще одно, наиболее фантастическое объяснение выбора цвета связано с советским лидером Никитой Хрущевым. Именно при этом генеральном секретаре начали выпускать ЗИЛ-130. Говорят, что Никита Сергеевич потребовал отказаться от традиционного для СССР темно-зеленого цвета хаки кабины, подчеркивая этим поворот с военных рельсов к мирной жизни.
5.
Новый ЗИЛ, по мнению генсека, не должен был ассоциироваться с военной техникой. Основная идея оформления кабины новой машины — мирное небо над головой советских граждан, живущих в самой дружелюбной и счастливой стране.
Так где же правда?
Скорее всего, где-то посередине. Наверняка, оригинальный дизайн из сочетания двух цветов реально придумал Эрик Сабо, но широты для творчества у него не было. Выбирал из тех красок, что были под рукой из-за дефицита.
А сразу покрасить ЗИЛ в зелёный цвет и не «париться», наверняка помещала воля Хрущёва.
Пишите свои версии.
Так где же правда?
Скорее всего, где-то посередине. Наверняка, оригинальный дизайн из сочетания двух цветов реально придумал Эрик Сабо, но широты для творчества у него не было. Выбирал из тех красок, что были под рукой из-за дефицита.
А сразу покрасить ЗИЛ в зелёный цвет и не «париться», наверняка помещала воля Хрущёва.
Пишите свои версии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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хрущев был дураком и умного ничего не придумал, а переизбыток голубой краски при том именно автомобильной ну откуда) краска же действительно разная, есть нитро, есть масленная, одной автомобили красят, другой стены подъездов, третья для радиаторов батарей