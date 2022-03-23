Почему кабины ЗИЛ-130 при СССР почти всегда окрашивали в голубой цвет

4.

Если верить легенде, Сабо рассудил, что голубой цвет одинаково хорошо виден на фоне летней зелени и зимних сугробов.

На самом деле, не заметить машину с такой яркой кабиной очень сложно даже ночью и при плохих погодных условиях.

Зеленый же цвет военной техники был связан с необходимостью маскировки и от этого никуда не деться.

Правительственная версия.

Еще одно, наиболее фантастическое объяснение выбора цвета связано с советским лидером Никитой Хрущевым. Именно при этом генеральном секретаре начали выпускать ЗИЛ-130. Говорят, что Никита Сергеевич потребовал отказаться от традиционного для СССР темно-зеленого цвета хаки кабины, подчеркивая этим поворот с военных рельсов к мирной жизни.