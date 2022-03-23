14 ностальгических фото о том, как раньше выглядели дворы

Еще несколько десятилетий назад двор был настоящим центром маленькой вселенной: здесь гуляли с колясками, в песочницах играли малыши, молодежь устраивала свидания, а мужчины ремонтировали машины. Сегодня об этом всем остались лишь теплые воспоминания и ностальгия.
Дворы рядом с многоквартирными домами — это дитя градостроительной политики СССР, и первые такие пространства начали появляться еще в 1920-х годах. А когда началась массовая застройка домов в хрущевскую эпоху, они достигли своего расцвета. Мы отыскали старинные фотографии, на которых запечатлены советские дворы с их активной жизнью.
Детская площадка и двор в одном из микрорайонов Саратова
Дворы были очень большими и просторными
Много внимания в советское время уделялось озеленению
Двор на улице Гримау в Москве, 1961 год
Для детей были большие площадки, одним из любимых атрибутов был грибок с песочницей под ним
Были территории для активных игр: летом тут играли в футбол, волейбол
А зимой эти зоны превращали в каток, где можно было покататься на коньках или поиграть в хоккей
Конечно, были тут и лавочки, столь любимые советскими бабушками
Вид из окна на зимний двор на Чистопрудном бульваре
Территории были просто огромными, и практически никаких парковок, ведь машин было мало
Только посмотрите, какой простор
Правда, сейчас из-за этого есть сложности у современных жильцов подобных домов
Детская площадка в одном из дворов Минска в восьмидесятых
Когда во дворах кипела жизнь
И в дополнение к фото — картина «Наш двор» И. А. Попова, которая прекрасно передает атмосферу советского двора
Источник:
АНТИФИШКИ
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