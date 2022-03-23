FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4335 постов • 1163 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
14 ностальгических фото о том, как раньше выглядели дворы

14 ностальгических фото о том, как раньше выглядели дворы (16 фото)

Автор:
23 марта 2022 11:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Двор   СССР   воспоминание   дети   ностальгия   фото   
474
16

Еще несколько десятилетий назад двор был настоящим центром маленькой вселенной: здесь гуляли с колясками, в песочницах играли малыши, молодежь устраивала свидания, а мужчины ремонтировали машины. Сегодня об этом всем остались лишь теплые воспоминания и ностальгия.

Дворы рядом с многоквартирными домами — это дитя градостроительной политики СССР, и первые такие пространства начали появляться еще в 1920-х годах. А когда началась массовая застройка домов в хрущевскую эпоху, они достигли своего расцвета. Мы отыскали старинные фотографии, на которых запечатлены советские дворы с их активной жизнью.


Детская площадка и двор в одном из микрорайонов Саратова

×
×

Дворы были очень большими и просторными

Много внимания в советское время уделялось озеленению

Двор на улице Гримау в Москве, 1961 год

Для детей были большие площадки, одним из любимых атрибутов был грибок с песочницей под ним

Были территории для активных игр: летом тут играли в футбол, волейбол

А зимой эти зоны превращали в каток, где можно было покататься на коньках или поиграть в хоккей

Конечно, были тут и лавочки, столь любимые советскими бабушками

Вид из окна на зимний двор на Чистопрудном бульваре

Территории были просто огромными, и практически никаких парковок, ведь машин было мало

Только посмотрите, какой простор

Правда, сейчас из-за этого есть сложности у современных жильцов подобных домов

Детская площадка в одном из дворов Минска в восьмидесятых

Когда во дворах кипела жизнь

И в дополнение к фото — картина «Наш двор» И. А. Попова, которая прекрасно передает атмосферу советского двора

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Двор   СССР   воспоминание   дети   ностальгия   фото   
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Wadim Полчаса назад
Уже скоро вернётся, такими-то темпами :))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дело не в ЗОЖ. Сто человек старше 100 лет поделились секретами долголетия Дело не в ЗОЖ. Сто человек старше 100 лет поделились секретами долголетия 30 вещей из 90-х, которые делали детей счастливыми в те годы 30 вещей из 90-х, которые делали детей счастливыми в те годы Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают У советских детей были такие интересные игрушки У советских детей были такие интересные игрушки Необычные часы, которые в СССР было носить круто Необычные часы, которые в СССР было носить круто Сегодня к нам, а завтра мы к вам: колорит советских застолий Сегодня к нам, а завтра мы к вам: колорит советских застолий
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

777791



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Мне дали понять, что возвращаться нежелательно": Чулпан Хаматова покинула Россию
3
354
"Мне дали понять, что возвращаться нежелательно": Чулпан Хаматова покинула Россию
Картинки со смыслом
6
47
Картинки со смыслом
Набирающие популярность в сообществах
18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно превратиться из милашки в Шрека
1
44
18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно превратиться из...
Как поддержат строительную отрасль в Москве?
0
12
Как поддержат строительную отрасль в Москве?
Страна, в которой можно путешествовать по времени
Страна, в которой можно путешествовать по времени
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Искусство продаж
0
0

Популярные теги
#фото#интересно#интересное#дтп#автомобили#Ynews#аварии#авто аварии#дети#забавно
#Юмор#животные#история#СССР#факты#Россия#Приколы#Разное#технологии#картинки
#прикол#ватермарк#люди#подборка#автомир#в мире#США#Девушка#Спорт#новости

На что жалуетесь?

Вернуться