За что можно привлечь к уголовной ответственности Чебурашку и Крокодила Гену

Не исключено, что у Гены с Шапокляк что-то было. Не зря она к нему льнёт в третьей части

Не улучшает его моральный облик и трубка, которую он курит в общественных местах. Да, и доподлинно неизвестно, что именно он там "забито".

Кстати, нам всё врали. Крокодил Гена — на самом деле не крокодил, а, судя по форме головы — аллигатор. В природе их существует два вида: североамериканский (миссисипский) и китайский. Вот и думайте, откуда нам его заслали.

Теперь Чебурашка. Зверёк неизвестного вида и пола, без документов. Скорее всего прибыл из Израиля, т.к. в год выхода мультфильма апельсины в СССР поставляли только оттуда. Нужно ещё выяснить, откуда он знает русский язык. Но это мелочи.

Кто его знает, какие вирусы и бактерии он в себе привёз? Нелегально пересёк границу, никакого ветеринарного и медицинского осмотра не проходил. А вдруг он "бомба" замедленного действия в стиле "Гремлинов"?

Чебурашке кстати, можно ещё накинуть статью за бродяжничество и попрошайничество.

P.S. Не могли пройти мимо сюжетного ляпа. К Гене Чебурашка приходит, прочитав объявление. Но позже по мультику выясняется, что читать он не умеет ( не сумел прочесть телеграмму).