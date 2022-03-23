За что можно привлечь к уголовной ответственности Чебурашку и Крокодила Гену

Заметка носит сугубо юмористический характер! Людей без чувства юмора просим воздержаться от прочтения данного опуса.
Положительные герои не такие и положительные, если подумать. Всегда есть к чему придраться, и найти признаки правонарушений в их деятельности по причинению добра.
Сегодня "докопаемся" до Чебурашки и Крокодила Гены. Переосмыслим их деяния.
За что преступную парочку можно посадить? Перечисляем:
- незаконный самострой без разрешений и лицензий,
- хищение компрессора с отбойником,
- воровство стройматериалов,
- кража якоря с цепью с действующего судна (это вообще диверсия!),
- перевод стрелок на ж/д-линии,
- сбыт ворованного лома цветных и чёрных металлов,
- вывод из строя электроподстанции (народ без света остался)
- также они парализовали работу фабрики.
Да, условным сроком здесь явно не отделаешься. Знакомый юрист рассказал, что в совокупности совершенного тюремный срок грозит от 5 до 10 лет.
Всё усугубляется тем, что деяния были произведены в составе банды по предварительному сговору.
Да уж, "хорошими делами прославиться нельзя"...
Далее — "административка" за езду на крыше поезда.
Ещё одна "административка" за "Нарушение закона о митингах" (игра на гармошке у прохожих на виду).
Нельзя забыть и о статье о непристойном поведении, нарушении общественного порядка. Как это так, взрослый крокодил приходит в зоопарк, и прилюдно, Карл, раздевается! И далее на глазах детей и взрослых весь день проводил неодетым.
Не исключено, что у Гены с Шапокляк что-то было. Не зря она к нему льнёт в третьей части
Не улучшает его моральный облик и трубка, которую он курит в общественных местах. Да, и доподлинно неизвестно, что именно он там "забито".
Кстати, нам всё врали. Крокодил Гена — на самом деле не крокодил, а, судя по форме головы — аллигатор. В природе их существует два вида: североамериканский (миссисипский) и китайский. Вот и думайте, откуда нам его заслали.
Теперь Чебурашка. Зверёк неизвестного вида и пола, без документов. Скорее всего прибыл из Израиля, т.к. в год выхода мультфильма апельсины в СССР поставляли только оттуда. Нужно ещё выяснить, откуда он знает русский язык. Но это мелочи.
Кто его знает, какие вирусы и бактерии он в себе привёз? Нелегально пересёк границу, никакого ветеринарного и медицинского осмотра не проходил. А вдруг он "бомба" замедленного действия в стиле "Гремлинов"?
Чебурашке кстати, можно ещё накинуть статью за бродяжничество и попрошайничество.
P.S. Не могли пройти мимо сюжетного ляпа. К Гене Чебурашка приходит, прочитав объявление. Но позже по мультику выясняется, что читать он не умеет ( не сумел прочесть телеграмму).
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не, ну сколько можно повторять. В год выхода мультика и написания сценария СССР получал апельсины только с Кубы.