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За что можно привлечь к уголовной ответственности Чебурашку и Крокодила Гену

За что можно привлечь к уголовной ответственности Чебурашку и Крокодила Гену (5 фото)

Автор:
23 марта 2022 10:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   закон   крокодил гена   мультик   чебурашка   
2376
5

Заметка носит сугубо юмористический характер! Людей без чувства юмора просим воздержаться от прочтения данного опуса.

Положительные герои не такие и положительные, если подумать. Всегда есть к чему придраться, и найти признаки правонарушений в их деятельности по причинению добра.


Сегодня "докопаемся" до Чебурашки и Крокодила Гены. Переосмыслим их деяния.

За что преступную парочку можно посадить? Перечисляем:

  • незаконный самострой без разрешений и лицензий,
  • хищение компрессора с отбойником,
  • воровство стройматериалов,
  • кража якоря с цепью с действующего судна (это вообще диверсия!),
  • перевод стрелок на ж/д-линии,
  • сбыт ворованного лома цветных и чёрных металлов,
  • вывод из строя электроподстанции (народ без света остался)
  • также они парализовали работу фабрики.
×
×

Да, условным сроком здесь явно не отделаешься. Знакомый юрист рассказал, что в совокупности совершенного тюремный срок грозит от 5 до 10 лет.

Всё усугубляется тем, что деяния были произведены в составе банды по предварительному сговору.

Да уж, "хорошими делами прославиться нельзя"...

Далее — "административка" за езду на крыше поезда.

Ещё одна "административка" за "Нарушение закона о митингах" (игра на гармошке у прохожих на виду).

Нельзя забыть и о статье о непристойном поведении, нарушении общественного порядка. Как это так, взрослый крокодил приходит в зоопарк, и прилюдно, Карл, раздевается! И далее на глазах детей и взрослых весь день проводил неодетым.

Не исключено, что у Гены с Шапокляк что-то было. Не зря она к нему льнёт в третьей части

Не улучшает его моральный облик и трубка, которую он курит в общественных местах. Да, и доподлинно неизвестно, что именно он там "забито".

Кстати, нам всё врали. Крокодил Гена — на самом деле не крокодил, а, судя по форме головы — аллигатор. В природе их существует два вида: североамериканский (миссисипский) и китайский. Вот и думайте, откуда нам его заслали.

Теперь Чебурашка. Зверёк неизвестного вида и пола, без документов. Скорее всего прибыл из Израиля, т.к. в год выхода мультфильма апельсины в СССР поставляли только оттуда. Нужно ещё выяснить, откуда он знает русский язык. Но это мелочи.

Кто его знает, какие вирусы и бактерии он в себе привёз? Нелегально пересёк границу, никакого ветеринарного и медицинского осмотра не проходил. А вдруг он "бомба" замедленного действия в стиле "Гремлинов"?


Чебурашке кстати, можно ещё накинуть статью за бродяжничество и попрошайничество.

P.S. Не могли пройти мимо сюжетного ляпа. К Гене Чебурашка приходит, прочитав объявление. Но позже по мультику выясняется, что читать он не умеет ( не сумел прочесть телеграмму).

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   забавно   закон   крокодил гена   мультик   чебурашка   
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16  комментариев
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6k
Борис Карабанов Час назад
По современным демократическим законам, в отличие от советских "тоталитарных", например, родителей д.Фёдора лишили бы родительских прав, поместили бы в детский дом и не началась бы эта весёлая простоквашинская история с проникновением в чужое жилище и проживанием в нём без регистрации и кучей иных противоправных деяний.
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36k
KiploksAKS 5 минут назад
"Скорее всего прибыл из Израиля, т.к. в год выхода мультфильма апельсины в СССР поставляли только оттуда."
Не, ну сколько можно повторять. В год выхода мультика и написания сценария СССР получал апельсины только с Кубы.
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20k
Serg2001 9 минут назад
А потом удивляемся откуда зацеперы взялись...
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62
Джонни 15 минут назад
Так всем и так известно, что аллигатор Геннадий работал в зоопарке крокодилом.
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4k
Макс 24 минуты назад
Продолжайте вести наблюдение... "с"
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14k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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14k
Broser 36 минут назад
Ну ещё скажите, что Чебурашка агент Моссада.
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14k
Вася 36 минут назад
Ссылка coub.com
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22k
Russo Turisto 39 минут назад
Был бы крокодил, а статья найдется...
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784
ezh28 42 минуты назад
Чебурашка еще и незаконно пересек границу в ящике.
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7k
Мариус 45 минут назад
А если помножить, что дело происходит во времена СССР, то за "хищение компрессора с отбойником" от ОБХСС можно было "втройне" выхватить)
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36k
Aleksandr 55 минут назад
Ну вы блин еще пропаганду гомосексуализма Гене пришейте(голубой вагон)...
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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
сожительство с малолетней чебурашкой ))
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3k
brrr Час назад
Проезд без билета, с нарушением правил перевозки пасажиров ))
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