Сколько денег зарабатывал простой ковбой во времена Дикого Запада

И что на свои доходы он мог себе позволить?
В современное время многие люди часто путают обычных ковбоев со стрелками (ганфайтерами), законниками и охотниками за головами, бороздившими на лошадях огромные просторы Дикого Запада.
В реальности простые ковбои редко участвовали в перестрелках (многие из них и вовсе никогда), а большую часть своей жизни пасли скот, работали на ранчо, занимались сельским хозяйством и в редких случаях перегоняли крупный рогатый скот в другие штаты за что получали вполне достойные деньги.
Но сколько же денег зарабатывали ковбои? Что на свои доходы во времена Дикого Запада они могли себе позволить, работая на достаточно сложной работе?
Повседневная жизнь ковбоя и его средние доходы в эпоху Дикого Запада
Ковбои в эпоху Дикого Запада были в основном молодыми людьми от 14 до 25 лет, которым очень нужны были деньги.
Поэтому их единственной честной возможностью для этого было устроиться на ранчо, чтобы пасти или перегонять скот. Однако, помимо выпаса и перегона скота, они ежедневно работали на ранчо, помогали ухаживать за лошадьми, подковывали их, приручали, чистили, ремонтировали заборы и постройки, в некоторых случаях помогали основать приграничные города.
Повседневная работа была для ковбоев тяжелой и кропотливой. Рабочий день длился около 15 часов, и большая часть этого времени проводилась верхом на лошади или связана с физическим трудом.
Если желания или работы на ранчо не было, то умелые ковбои в редких случаях приобретали плохую репутацию беззаконников, становились преступниками и грабителями. Ещё реже - охотниками за головами.
- Средний ковбой на Западе в то время работая на крупном ранчо зарабатывал от 25 до 40 долларов в месяц. 1 доллар 1880 года был равен 23 долларам в 2022 году.
- Если же ковбою выпала честь попасть в команду из 12 человек на перегон скота в другой штат (по диким местностям), то за такую работу он мог получить около 100-150 долларов. Но это была очень сложная, опасная и кропотливая работа, которая занимала не дни, а недели (в редких случаях месяцы).
Поэтому денег, которые ковбои зарабатывали, как вы могли догадаться, обычно не хватало. После длительного многонедельного перегона скота, ковбоям нужно было заменить почти все своё снаряжение из-за износа; сапоги, одежду, шляпу и седло. Не говоря уже о возможных денежных затрат на патроны (например, израсходованные на охоте или же во время отражения атак бандитов/индейцев).
И цены на все эти вещи нередко были специально сильно завышены в «ковбойских городках», чтобы сдирать как можно больше денег (в основном) с молодых, наивных мальчиков с наличными в карманах. И мы ещё не упомянули о тратах на «лacки» от женщин в салунах (нередко за первый подобный опыт у этих парней).
Но про стоимость всего этого мы поговорим немного позже. Для начала давайте приведём пример, какие зарплаты были у других профессий в 1880 году
- Простые работники на производстве (железнодорожники, горняки, строители и т.д), имели небольшой заработок, который составлял примерно 1,34 доллара в день в 1880 году (около 25-30 долларов в месяц) или 345 долларов в год при в среднем 257 рабочих днях в году.
- Шерифы в Канзасе зарабатывали около 100 долларов, а их помощники по 50-60 долларов в месяц.
- Старатели (золотоискатели) во время Золотой лихорадки могли зарабатывать до 16 долларов за день, но к 1880 году их средние доходы уменьшились втрое.
- Обычный школьный учитель зарабатывал около 30 долларов в месяц.
- Капрал в американской армии получал жалование в виде 13 долларов в месяц, сержант до 17 долларов, а капитаны могли получать вплоть до 115 долларов. Чем выше звание, тем выше были и доходы.
Так какова была стоимость жизни и стоимость услуг в 1880 году?
Ну а теперь давайте поговорим о том, что за свою зарплату человек мог приобрести, если жил на Западе в 1880 годы. Для этого мы воспользуемся историческими каталогами и архивами из открытого доступа:
- Арендная плата за небольшую комнату на Западе составляла около 4,50 долларов в месяц. Кроме того, на одежду и питание каждого члена семьи уходило около 5 долларов в месяц.
- Бочка 15 кг муки стоила 5,25 доллара.
- Пара из двух быков, подходящих для перевозки повозок и т.п., обошлась бы вам примерно в 150 долларов. Кстати про фургоны. За небольшой фургон, который часто использовали семьи для путешествия по Орегонской тропе, нужно было бы отдать минимум 70 долларов.
- Средняя рабочая лошадка, которая могла бы использоваться на ферме или ранчо, стоила минимум 80 долларов.
- Хорошая ездовая лошадь стоила дороже — около 150 долларов.
- Упряжь для волов или рабочих лошадей обошлась бы в примерно 25 долларов.
- Седло, в зависимости от типа, стоило от 30 до 60 долларов.
Ну а теперь самое интересное:
- Средний возраст накрашенным женщин в салунах составлял 23 года. Цены на них составляли минимум от 5 долларов в хороших салунах за чac и около 2 долларов за чac в более дешёвых заведениях.
- Чтобы иметь возможность позволить себе самых кpacивых, чистоплотных и ухоженных жeнщин в самых дорогих заведениях (где обычно проводили время сенаторы, знаменитости и бизнесмены) нужно было отдать что-то около 50 долларов за чac.
- Пинта пuвa во всех заведениях стоила примерно одинаково: от 10 до 30 центов, стакан настоящего вucки в 1/4 пинты в среднем от 15 до 30 центов. Но в дорогих заведениях можно было найти различные вuнa многолетней выдержки и прочий "элитный" алкoгoль за огромные трехзначные суммы.
В 1800-х годах, если вы собирались жить, то вам обычно нужно было позаботиться о своей безопасности и иметь при себе оружие. Жизнь была не такой, как сегодня, с продуктовым магазином на каждом углу, где можно купить аккуратно упакованные полуфабрикаты. В то время нужно было охотиться, чтобы добыть еду, если вы путешествовали. Ну и не забывайте о том, что Дикий Запад был временем, когда в дороге на вас могли напасть бандиты или даже индейцы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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