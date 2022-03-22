Сколько денег зарабатывал простой ковбой во времена Дикого Запада

Ковбои в эпоху Дикого Запада были в основном молодыми людьми от 14 до 25 лет, которым очень нужны были деньги.

Поэтому их единственной честной возможностью для этого было устроиться на ранчо, чтобы пасти или перегонять скот. Однако, помимо выпаса и перегона скота, они ежедневно работали на ранчо, помогали ухаживать за лошадьми, подковывали их, приручали, чистили, ремонтировали заборы и постройки, в некоторых случаях помогали основать приграничные города.

Повседневная работа была для ковбоев тяжелой и кропотливой. Рабочий день длился около 15 часов, и большая часть этого времени проводилась верхом на лошади или связана с физическим трудом.

Если желания или работы на ранчо не было, то умелые ковбои в редких случаях приобретали плохую репутацию беззаконников, становились преступниками и грабителями. Ещё реже - охотниками за головами.

Средний ковбой на Западе в то время работая на крупном ранчо зарабатывал от 25 до 40 долларов в месяц. 1 доллар 1880 года был равен 23 долларам в 2022 году.

Если же ковбою выпала честь попасть в команду из 12 человек на перегон скота в другой штат (по диким местностям), то за такую работу он мог получить около 100-150 долларов. Но это была очень сложная, опасная и кропотливая работа, которая занимала не дни, а недели (в редких случаях месяцы).

Поэтому денег, которые ковбои зарабатывали, как вы могли догадаться, обычно не хватало. После длительного многонедельного перегона скота, ковбоям нужно было заменить почти все своё снаряжение из-за износа; сапоги, одежду, шляпу и седло. Не говоря уже о возможных денежных затрат на патроны (например, израсходованные на охоте или же во время отражения атак бандитов/индейцев).

И цены на все эти вещи нередко были специально сильно завышены в «ковбойских городках», чтобы сдирать как можно больше денег (в основном) с молодых, наивных мальчиков с наличными в карманах. И мы ещё не упомянули о тратах на «лacки» от женщин в салунах (нередко за первый подобный опыт у этих парней).

Но про стоимость всего этого мы поговорим немного позже. Для начала давайте приведём пример, какие зарплаты были у других профессий в 1880 году