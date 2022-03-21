Во что превратилась одна из самых необычных достопримечательностей Аляски

Это настоящая местная достопримечательность – ну с учётом того, что в плане чего-то приметного здесь вообще не густо. Даже упомянутый город Кантуэлл имеет население чуть больше 200 (двухсот) человек, а Igloo – это ближайшее "хоть что-то", если ехать по шоссе Джордж-Паркс в сторону от материка.

Говорят, отель Igloo видно с самолётов с высоты в 9-10 километров. Выглядит это, видимо, как белая точка среди тёмной монотонной плоскости лесистой долины, с двух сторон от которой – только белые горы.