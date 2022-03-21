Во что превратилась одна из самых необычных достопримечательностей Аляски

Что стоит ждать от отеля под названием Igloo? Очевидно, что это будет что-то белое и в виде купола. Именно так выглядит расположенное в 32 километрах от города Кантуэлл на Аляске здание – правда, вместо классических для этого традиционного жилища эскимосов 4-х метров здесь можно увидеть сразу 4 этажа.
Это настоящая местная достопримечательность – ну с учётом того, что в плане чего-то приметного здесь вообще не густо. Даже упомянутый город Кантуэлл имеет население чуть больше 200 (двухсот) человек, а Igloo – это ближайшее "хоть что-то", если ехать по шоссе Джордж-Паркс в сторону от материка.
Говорят, отель Igloo видно с самолётов с высоты в 9-10 километров. Выглядит это, видимо, как белая точка среди тёмной монотонной плоскости лесистой долины, с двух сторон от которой – только белые горы.
Отель этот был построен в 1970-х годах, но, что самое интересное, так и не открылся – говорят, были нарушены строительные нормы и необычное здание не было принято местной комиссией или кто там отвечает за такие вопросы.
В общем, людей здесь селить было нельзя и вообще использовать огромное бетонное здание было запрещено. Несколько разных владельцев пытались использовать иглу как "точку притяжения", открывая рядом то заправочную станцию, то сувенирный магазин.
Очевидно, что загадочное здание заставляло останавливаться любопытных, чтобы поглазеть, пофотографироваться, ну и заодно заправить машину и что-нибудь прикупить.
Но позже даже заправка с магазином перестали быть выгодным бизнесом и это место оказалось заброшенным. Конечно, оно уже стало известным, так что периодически любопытные путешественники заезжали сюда – кто-то, что называется, "по дороге", а кто-то, может, приезжал и специально.
По крайней мере, замки на дверях необычного здания были сломаны, а дальше легко приставить: граффити на стенах, мусор, закрытые досками окна и т.д. Вокруг огромного иглу уже выросли кусты, но издали он всё же выглядит как что-то загадочное, ощетинившееся мансардными окнами круглое архитектурное нечто.
Но самое интересно, что у этого несбывшегося отеля до сих пор есть владелец, который не теряет надежды его продать.
Его зовут Брэд Фишер и он недавно снова выставил здание на продажу, запросив всего-то 300 тысяч долларов. Он говорит, что понимает, что да, здесь не работает электричество, само здание требует ремонта, но зато до города - всего 20 минут.
Насколько это весомый довод и перевесит ли он тот факт, что на всё благоустройство Igloo, включая обеспечение доступа к тому же электричеству, требуется ещё 300 тысяч плюс миллион долларов ($1,3 млн, согласно подсчётам самого продавца) – вот вопрос.
Но Фишер давит на то, что если у кого-то такие деньги есть и он готов заняться этим делом, то очень быстро отобьёт вложения. "Я имею в виду, что все останавливаются и смотрят на него", – объясняет владелец отеля, который никогда не станет отелем, зато людей тормозить от удивления и вылезать из машин, чтобы понять, что же это такое здесь стоит странное на фоне горы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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