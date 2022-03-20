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Мат... Мат... Опять мат... и 3.14 здец! Так работает КИНЖАЛ!
И добавить нечего!
Только и сказать успел...
Источник:
А что там Байден сказал?
..Из пробитой снайпером фляжки, по ноге потекла противная липкая и теплая жижа американского какао с очень неприятным запахом.
- Мыкола, бл..ь, вставай!
Ты опять обосрался во сне!
Мыкола открыл глаза и увидел стоящую над ним жену.
- Так это...
- Я "Армату" подбил....
- Слава Украине!
===
- Сцуко, с твоим Славой....
- в хате уже дышать нечем!
Авторский пост
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- Мыкола, бл..ь, вставай! Ты опять обосрался во сне!
Мыкола открыл глаза и увидел стоящую над ним жену.
- Так это...
- Я "Армату" подбил....
- Слава Украине!
===
- Сцуко, с твоим Славой....
- в хате уже дышать нечем!