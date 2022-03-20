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Мат... Мат... Опять мат... и 3.14 здец! Так работает КИНЖАЛ!

Мат... Мат... Опять мат... и 3.14 здец! Так работает КИНЖАЛ! (1 видео)

Автор:
20 марта 2022 04:56
Метки: Гтперзвук   Путин   кинжал   
571
1

Мат... Мат... Опять мат... и 3.14 здец! Так работает КИНЖАЛ!
И добавить нечего!

А что там Байден сказал?



..Из пробитой снайпером фляжки, по ноге потекла противная липкая и теплая жижа американского какао с очень неприятным запахом.

- Мыкола, бл..ь, вставай!

Ты опять обосрался во сне!


Мыкола открыл глаза и увидел стоящую над ним жену.


- Так это...

- Я "Армату" подбил....

- Слава Украине!

===

- Сцуко, с твоим Славой....


- в хате уже дышать нечем!

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Сергей Овчинников Автор поста Полчаса назад
...Из пробитой снайпером фляжки, по ноге потекла противная липкая и теплая жижа американского какао с очень неприятным запахом.

- Мыкола, бл..ь, вставай! Ты опять обосрался во сне!

Мыкола открыл глаза и увидел стоящую над ним жену.

- Так это...
- Я "Армату" подбил....
- Слава Украине!
===
- Сцуко, с твоим Славой....
- в хате уже дышать нечем!
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Сергей Овчинников
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