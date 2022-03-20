Добро пожаловать (СССР - мультфильм предсказание!), англосаксы в РЕАЛЬНЫЙ мир. Подпись: РОССИЯ, Путин

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Добро пожаловать, англосаксы в РЕАЛЬНЫЙ мир.Подпись: РОССИЯ, Путин.
И ещё, тем кто против сбрасывания "рогов", - Кинжал в ЖЖЖЖЖЖо - ПУ!
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А это и есть "КИНЖАЛ" .
Кому-то ПОВЕЗЛО заснять!
Мат... Мат... Опять мат... и 3.14 здец! Так работает КИНЖАЛ!
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Авторский пост
АНТИФИШКИ
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Метки: Пктин Россия Россия свободная
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