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Добро пожаловать (СССР - мультфильм предсказание!), англосаксы в РЕАЛЬНЫЙ мир. Подпись: РОССИЯ, Путин

Добро пожаловать (СССР - мультфильм предсказание!), англосаксы в РЕАЛЬНЫЙ мир. Подпись: РОССИЯ, Путин (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 марта 2022 03:30
Метки: Пктин   Россия   Россия свободная   
652
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Добро пожаловать, англосаксы в РЕАЛЬНЫЙ мир.Подпись: РОССИЯ, Путин.

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А это и есть "КИНЖАЛ" .

Кому-то ПОВЕЗЛО заснять!


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котегRUS 2 часа назад
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Сергей Овчинников
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