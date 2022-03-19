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Потрясающий «советский» пин-ап Валерия Барыкина

Потрясающий «советский» пин-ап Валерия Барыкина (27 фото)

Автор:
19 марта 2022 21:57
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
1204
27
Сегодня откровенными изображениями женского тела сложно кого-то удивить, но художнику Валерию Барыкину это удалось. Он совместил социально-патриотические плакаты времен Советского Союза с дамочками в стиле пин-ап. Получилось нечто интересное!
Знаю было, но прикольно!
Если видели, то не пин-айте сильно, это можно ещё разок глянуть!
Подписи от автора.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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8  комментариев
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18k
Аня 2 часа назад
Потрясающая гипертрофированная пластиковая пошлятина
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16k
alexis 38 минут назад
Пошловато, даже для ПИН-АПа.
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32k
Мойша 51 минуту назад
Комментарий к фото
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14k
Объект реальности 58 минут назад
шлак
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lakmur Час назад
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1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
Срамота(С)
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62k
Андрей 2 часа назад

№199 ходил от м.Речной вокзал в Тушино, до Походного проезда.
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29k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
неее, не то .
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