Потрясающий «советский» пин-ап Валерия Барыкина

Сегодня откровенными изображениями женского тела сложно кого-то удивить, но художнику Валерию Барыкину это удалось. Он совместил социально-патриотические плакаты времен Советского Союза с дамочками в стиле пин-ап. Получилось нечто интересное!

Знаю было, но прикольно!

Если видели, то не пин-айте сильно, это можно ещё разок глянуть!

Подписи от автора.

Приятного просмотра!

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