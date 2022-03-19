Потрясающий «советский» пин-ап Валерия Барыкина

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Сегодня откровенными изображениями женского тела сложно кого-то удивить, но художнику Валерию Барыкину это удалось. Он совместил социально-патриотические плакаты времен Советского Союза с дамочками в стиле пин-ап. Получилось нечто интересное!
Знаю было, но прикольно!
Если видели, то не пин-айте сильно, это можно ещё разок глянуть!
Подписи от автора.
Приятного просмотра!
Знаю было, но прикольно!
Если видели, то не пин-айте сильно, это можно ещё разок глянуть!
Подписи от автора.
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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