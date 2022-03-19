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Кошка-наркокурьер пыталась пронести наркотики в казанскую колонию

Кошка-наркокурьер пыталась пронести наркотики в казанскую колонию (5 фото + 2 видео)

Автор:
19 марта 2022 09:35
Сообщество : Криминал
Метки: Казань   видео   колония   кошка   криминал   наркотики   фото   
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Накануне в Казани около исправительной колонии №19 сотрудники отдела безопасности обнаружили у транспортных ворот кошку черного цвета.

На ней был ошейник, внутри которого были спрятаны неизвестные вещества.

По данному факту возбудили уголовное дело, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСИН России по РТ.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Казань   видео   колония   кошка   криминал   наркотики   фото   
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8  комментариев
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39k
Alex Час назад
Да вы на морду ее посмотрите. Ни капли раскаяния
Видно, что рецидивистка
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Элек Мек 6 минут назад
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11k
Кыся Полчаса назад
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2k
Veprь Макар 38 минут назад
Почему у маерши вырос рожок только с одной стороны?
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2k
RomaXz Час назад
По старой полицейской традиции, наркотики кошке подкинули
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39k
Лесли 🥰 Час назад
По данному факту возбудили уголовное дело
Надеюсь не на кошку)))
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7k
Шурави Час назад
Ссылка youtu.be
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