Кошка-наркокурьер пыталась пронести наркотики в казанскую колонию

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Накануне в Казани около исправительной колонии №19 сотрудники отдела безопасности обнаружили у транспортных ворот кошку черного цвета.
На ней был ошейник, внутри которого были спрятаны неизвестные вещества.
Видео
По данному факту возбудили уголовное дело, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСИН России по РТ.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Надеюсь не на кошку)))