Девушки показали как одинаковые наряды смотрятся на размерах S, M и L

Иногда покупка одежды может обернуться разочарованием. И дело может быть вовсе не в недобросовестных продавцах, чьи изделия не соответствуют тому, что можно было увидеть на картинке. Бывает так, что параметры фигур модели и покупателя отличаются, и поэтому вещь на них будет смотреться по разному.

Костюм-тройка