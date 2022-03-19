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Девушки показали как одинаковые наряды смотрятся на размерах S, M и L

Девушки показали как одинаковые наряды смотрятся на размерах S, M и L (16 фото)

Автор:
19 марта 2022 08:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: девушки   одежда   размер   сравнение   фигура   фото   
1736
16

Один магазин одежды придумал любопытный проект: там показывают, как одни и те же наряды смотрятся в трёх разных размерах. Смотрите, как это выглядит!

Иногда покупка одежды может обернуться разочарованием. И дело может быть вовсе не в недобросовестных продавцах, чьи изделия не соответствуют тому, что можно было увидеть на картинке. Бывает так, что параметры фигур модели и покупателя отличаются, и поэтому вещь на них будет смотреться по разному.

Костюм-тройка

×
×

Леди в чёрном

Этнические брюки

Розовое платье

Комплект с шортами

Светло-зелёный костюм

Ещё один летний вариант

Нежный комбинезон

Комплект с листьями

В клеточку

Повседневный вариант

Нежное платьице

Растительный принт

Юбка и топ

Топ и брюки

Источник:

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Метки: девушки   одежда   размер   сравнение   фигура   фото   
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7  комментариев
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8k
Ф Ив Час назад
Если нет никакого пресса и висит животик, то любой наряд будет смотреться не самым лучшим образом. Плоский живот является притягательным по очень простой причине: мужчина видит, что женщина не беременна.
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1k
tvcshnik 20 минут назад
L-ка хороша! Кидайте тапками.
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29k
Slonyash Полчаса назад
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Terracotka

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