Девушки показали как одинаковые наряды смотрятся на размерах S, M и L

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Один магазин одежды придумал любопытный проект: там показывают, как одни и те же наряды смотрятся в трёх разных размерах. Смотрите, как это выглядит!
Иногда покупка одежды может обернуться разочарованием. И дело может быть вовсе не в недобросовестных продавцах, чьи изделия не соответствуют тому, что можно было увидеть на картинке. Бывает так, что параметры фигур модели и покупателя отличаются, и поэтому вещь на них будет смотреться по разному.
Костюм-тройка
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Леди в чёрном
Этнические брюки
Розовое платье
Комплект с шортами
Светло-зелёный костюм
Ещё один летний вариант
Нежный комбинезон
Комплект с листьями
В клеточку
Повседневный вариант
Нежное платьице
Растительный принт
Юбка и топ
Топ и брюки
Источник:
АНТИФИШКИ
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