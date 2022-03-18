16 преступниц, которые на тюремных фото выглядят так, будто они на конкурсе красоты

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Странно видеть этих девушек на тюремных снимках, сделанных во время ареста, ведь такие красавицы могли бы украшать обложки журналов.
1. Хранение наркотиков (героин)
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2. Продажа ворованных вещей
3. Попытка завладеть оружием охраны аэропорта
4. Похищение, уничтожение улик и многое другое
5. Хранение наркотиков и вождение без прав
6. Вооруженное ограбление
7. Хранение наркотиков
8. Хранение краденного
9. Ограбление магазина
10. Использование поддельного удостоверения личности
11. Хранение наркотиков
12. Воровство
13. Неповиновение суду
14. Вождение в нетрезвом виде
15. Вооруженное ограбление
16. Воровство
Источник:
АНТИФИШКИ
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