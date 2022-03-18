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16 преступниц, которые на тюремных фото выглядят так, будто они на конкурсе красоты

16 преступниц, которые на тюремных фото выглядят так, будто они на конкурсе красоты (17 фото)

Автор:
18 марта 2022 10:05
Сообщество : Криминал
Метки: воровка   грабеж   девушки   красота   криминал   преступница   фото   
3099
17

Странно видеть этих девушек на тюремных снимках, сделанных во время ареста, ведь такие красавицы могли бы украшать обложки журналов.

1. Хранение наркотиков (героин)

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2. Продажа ворованных вещей

3. Попытка завладеть оружием охраны аэропорта

4. Похищение, уничтожение улик и многое другое

5. Хранение наркотиков и вождение без прав

6. Вооруженное ограбление

7. Хранение наркотиков

8. Хранение краденного

9. Ограбление магазина

10. Использование поддельного удостоверения личности

11. Хранение наркотиков

12. Воровство

13. Неповиновение суду

14. Вождение в нетрезвом виде

15. Вооруженное ограбление

16. Воровство


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: воровка   грабеж   девушки   красота   криминал   преступница   фото   
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14  комментариев
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27k
lem02 2 часа назад
Некоторых я бы лично наказал. А некоторых и не раз!
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50k
Дворняга 13 минут назад
Есть фото с задержания #13))))))

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50k
smakido 22 минуты назад
Красивые и дерзкие как резинки резкие!
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15k
Роберт Шекли Полчаса назад
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12k
VM Varga 59 минут назад
Многие тетки явно не по первой ходке...
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525
Гера Час назад
Это пройдет, даже быстрее чем назначенный срок
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39k
Сергей Час назад
На зоне тоже конкурсы красоты проводят, так что всё нормально!
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18k
nobody® Час назад
Вот актриса ещё. Точно не помню, скорее всего, пьяная езда
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87
Лютый вам Бетховен nobody® 19 минут назад
А, езда! Извините, глянул мельком, не прочёл правильно.
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2k
cfhfwby Час назад
Одни и те же есть лица и с разным диагнозом.... что-то дермецом попахивает от данного поста.
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6k
Roninsamuray 2 часа назад
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357
Виктор Глущенко 2 часа назад
Половина - я бы вдул , а вторая половина - так , на любителя .
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4k
Наталья 2 часа назад
Красивые и опасные)
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