«Ужас и дичь!»: Алена Хмельницкая о съемках в эротическом фильме с Джигурдой

1497
1
В жизни 51-летней Алены Хмельницкой есть одна страница, которую она хотела бы забыть, но не может.
Это сейчас актриса получает кучу предложений по работе в кино, а в 90-е все было намного сложнее: многие артисты тогда лишились заработка, а роль в фильме была настоящей роскошью. Хмельницкая согласилась сняться в боевике "Супермен поневоле, или Эротический мутант", где ее коллегой был Никита Джигурда. Актриса изначально прочла сценарий и он показался ей неплохим. Но в один момент ситуация изменилась: права на фильм приобрел Джигурда и напичкал картину эротическими сценами. В одной из них должна была сниматься Хмельницкая: ей предстояло раздеться и изобразить интимные ласки со своим коллегой. Но она всеми силами уговаривала этого не делать, потому что тогда звезда театра и кино была счастлива в отношениях с Тиграном Кеосаяном. Отказаться от работы она не могла, ведь в 90-е она была на вес золота. В итоге нашелся компромисс – интимные ласки с Джигурдой должна была сыграть дублерша. При этом Хмельницкая все же участвовала: своим лицом ей предстояло изобразить эмоции от происходящего. Сейчас актриса с ужасом вспоминает съемки и относит эту картину в список тех фильмов, которые вообще не нужно показывать зрителю. После выхода фильма на экраны Джигурде и Хмельницкой стали приписывать роман, от которого она упорно открещивается.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- "Никогда не плясал ни под чью дудку": Кинчев раскритиковал власти Питера за двойные стандарты
- Александр Шпак накостылял Джигурде во время поединка
- В шоу дрэг-квинов больше всего россиян возмутила Собчак
- Женственная Билли Айлиш, Ким Кардашьян в носке и другие эксцентричные наряды звезд на Met Gala 2021
- Секс, ложь и алкоголь: как скандалы ставят крест на карьерах знаменитостей
Метки: Хмельницкая джигурда шоубизнес
13
Понравилось13
Новости партнёров
Чернильница , а понтов как у целки .
- Я не такая,я жду трамвая.