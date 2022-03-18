«Ужас и дичь!»: Алена Хмельницкая о съемках в эротическом фильме с Джигурдой

Это сейчас актриса получает кучу предложений по работе в кино, а в 90-е все было намного сложнее: многие артисты тогда лишились заработка, а роль в фильме была настоящей роскошью. Хмельницкая согласилась сняться в боевике "Супермен поневоле, или Эротический мутант", где ее коллегой был Никита Джигурда. Актриса изначально прочла сценарий и он показался ей неплохим. Но в один момент ситуация изменилась: права на фильм приобрел Джигурда и напичкал картину эротическими сценами. В одной из них должна была сниматься Хмельницкая: ей предстояло раздеться и изобразить интимные ласки со своим коллегой. Но она всеми силами уговаривала этого не делать, потому что тогда звезда театра и кино была счастлива в отношениях с Тиграном Кеосаяном. Отказаться от работы она не могла, ведь в 90-е она была на вес золота. В итоге нашелся компромисс – интимные ласки с Джигурдой должна была сыграть дублерша. При этом Хмельницкая все же участвовала: своим лицом ей предстояло изобразить эмоции от происходящего. Сейчас актриса с ужасом вспоминает съемки и относит эту картину в список тех фильмов, которые вообще не нужно показывать зрителю. После выхода фильма на экраны Джигурде и Хмельницкой стали приписывать роман, от которого она упорно открещивается.