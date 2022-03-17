Дети популярных русских рокеров: кто они и чем занимаются сегодня

В юные годы девушка снималась в клипах своего отца, записывала партии вокала в некоторых песнях «Алисы» («Родина, «Горько»). А потом и вовсе решила стать актрисой. В 2008 году поступила в Школу-студию МХАТ, в мастерскую Кирилла Серебренникова. Однако спустя год перевелась на режиссерский факультет ГИТИСа.

Пять лет выходила на сцену Театра имени Маяковского. Сегодня больше известна как сериальная актриса. Иногда даже играет главные роли. По слухам, несколько лет встречалась с наследником другой известной фамилии – актером Иваном Янковским. Внук знаменитого артиста, говорят, даже делал ей предложение. Но в 2020 году пара рассталась.