Дети популярных русских рокеров: кто они и чем занимаются сегодня

Дети знаменитых отцов не всегда наследуют талант и артистизм своих родителей. Но имя и связи творят чудеса. Такие дети всегда оказываются хорошо пристроенными в жизни.
Дочери наших рокеров пошли своим путем. Но без вмешательства пап в некоторых случаях здесь явно не обошлось.
Вера Панфилова (Кинчева)
В юные годы девушка снималась в клипах своего отца, записывала партии вокала в некоторых песнях «Алисы» («Родина, «Горько»). А потом и вовсе решила стать актрисой. В 2008 году поступила в Школу-студию МХАТ, в мастерскую Кирилла Серебренникова. Однако спустя год перевелась на режиссерский факультет ГИТИСа.
Пять лет выходила на сцену Театра имени Маяковского. Сегодня больше известна как сериальная актриса. Иногда даже играет главные роли. По слухам, несколько лет встречалась с наследником другой известной фамилии – актером Иваном Янковским. Внук знаменитого артиста, говорят, даже делал ей предложение. Но в 2020 году пара рассталась.
Недавно Вера официально взяла фамилию своего прадеда и стала по паспорту Кинчевой. Мол, это и есть ее «истинная» фамилия – почувствовала зов предков. Можно не сомневаться, с деньгами папы все в жизни Веры Константиновны сложится хорошо. Тем более, в последние годы он беззастенчиво обирает поклонников методом краудфандинга.
Алиса Гребенщикова
Дочь БГ в школе всерьез увлекалась журналистикой и даже успела поработать в одной из питерских газет. Говорят, со своим отцом она не общалась до 14 лет. После школы барышня решила податься в актрисы. Поступила питерскую Академию театрального искусства, где на параллельном курсе учился Иван Ургант.
Потом перебралась в столицу и стала выступать на сцене МХАТа. Параллельно – начала сниматься в кино. Впрочем, особых актерских удач лично я у нее не припомню. Пару раз Алиса принимала участие в шоу «Ледниковый период», вела передачи на радио и телевидении. Сегодня много времени посвящает воспитанию сына Алексея.
Софья Бутусова
Младшая дочь Бутусова обучалась в музыкальной школе, пыталась освоить фортепиано. Но быстро поняла, что музыка – совершенно не ее путь. Девушка попробовала свои силы в качестве модели. Но и там дело не пошло. Пыталась изучать психологию. Но тоже без особых успехов. Свое призвание девушка нашла в рисовании и дизайне. Она основала собственный бренд ювелирных украшений и делает оригинальные брошки, серьги, кольца и прочие безделушки для женщин.
Серафима Шнурова (Астанина)
Дочь лидера группы «Ленинград» от первого брака с Марией Исмагиловой изучала китайскую философию в Санкт-Петербургском государственном университете. В 2016 году вышла замуж, сменила фамилию. Сегодня работает графическим дизайнером и очень довольна выбором профессии. В свободное время сочиняет стихи и рисует. Одно время девушка не общалась со своим звездным отцом – держала обиду из-за того, что он развелся с ее матерью. Но в последние годы, судя по совместным фото, отношения наладились. Иногда девушка даже посещает концерты его группы.
Александра Горшенева
Дочь солиста «Короля и Шута» пока учится в школе. Увлекается гимнастикой, поет, всерьез занимается музыкой. После школьных уроков посещает театральную студию. Девушка растет очень артистичной – вся в отца. В возрасте восьми лет она вышла на сцену спорткомплекса и в память об отце исполнила песню «От женщин кругом голова». Все композиции группы «Король и Шут» Саша знает наизусть. Возможно, когда-нибудь займет место у микрофона как полноценная вокалистка коллектива.
Петр Шевчук
Старший сын Юры-музыканта по настоянию отца окончил военно-морской кадетский корпус в Кронштадте. Затем какое-то время проходил службу на Балтике – в морской пехоте. Но целиком посвящать свою жизнь армии не захотел.
Парень увлекся программированием и веб-дизайном. Сегодня он создает приложения для мобильных устройств, разрабатывает интернет-сайты. От отца ему передалась страсть к музыке. Правда, к року Петр совершенно равнодушен. Он увлекается электронной музыкой. Выступает на закрытых клубных вечеринках и на квартирниках под псевдонимом DJ Pete. О том, кто его отец, парень предпочитает не говорить. Хотя очень благодарен своему родителю за хорошее воспитание.
Иван Макаревич
Сын Андрея Макаревича известен как актер. В 2004 году юноша поступил в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина. Однокурсниками Ивана стали такие известные ныне персоны как Никита Ефремов, Павел Прилучный, Анна Чиповская, Кристина Асмус, Настасья Самбурская.
Макаревича-младшего хватило на год учебы. После этого он перевелся в Российскую академию театрального искусства, где проучился пять лет. Широкую известность получил после выхода фильмов «Бой с тенью» и «Бригада: Наследник». Именно ему выпала честь сыграть сына Саши Белого. Сегодня в его портфолио уже около 40 работ. Музыка же для парня – скорее, увлечение, чем профессия. Как и его отец, увлекается дайвингом. А в 2018 году Иван основал свой бренд дизайнерской одежды.
Александр Сукачев (Королев)
Старший сын Гарика Сукачева пошел по стопам отца и всерьез занялся кинематографом. В свое время он получил хорошее образование за рубежом. Обучался в Англии, окончил Американский институт киноискусств. Также является выпускником киношколы Александра Митты.
Сегодня он стал этаким многостаночником он киноискусства. Снимается как актер, работает монтажером (смонтировал больше дюжины кинокартин). А в 2015 году попробовал себя и как режиссер. Александр всячески избегает сравнений со своим знаменитым родителем и взял фамилию матери Ольги Николаевны Королевой. Говорят, отец с уважением отнесся к такому решению сына.
Глеб Гребенщиков
Сын БГ от второй супруги, художницы Людмилы Шурыгиной занимается электронной музыкой. В питерских музыкальных клубах он известен как Dr. Grasshoper. Параллельно играет в группе своего отца на перкуссии. У Глеба есть своя семья. Он счастлив в браке, воспитывает дочь Алису. Все у него в жизни сложилось хорошо. Но так было далеко не всегда.
В молодости Гребенщикову было не до воспитания сына. Концерты, съемки в кино, рок-клубовские тусовки занимали все его время. Глеб был предоставлен самому себе. Учился плохо, сменил три школы. И ни об одной из них не может сказать ни одного доброго слова. Рос трудным подростком и одно время имел проблемы с законом. Сегодня отец очень жалеет, что не уделял Глебу должного внимания и рад тому, что парень вырос музыкально одаренным человеком.
Игорь Лагутенко
Сын от первого брака рок-музыканта с ихтиологом Еленой Лагутенко вначале не имел никакого отношения к музыке и шоу-бизнесу. Он увлекался спортом, занимался теннисом. Однако преподаватель по физкультуре разглядел в нем потенциал хорошего регбиста. И не ошибся. В регби Игорь достиг определенных высот – в сезоне 2010/2011 даже стал победителем Премьер-лиги.
Потом переключился на тренерскую деятельность. Готовил юных регбистов. А параллельно занялся продюсерской деятельностью и стал продвигать зарубежные музыкальные коллективы. Однажды даже устроил турне для группы своего отца по крупным городам Великобритании. Говорят, Лагутенко-старший очень гордится своим сыном.
Источник:
АНТИФИШКИ
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