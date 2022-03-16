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Индейцы Северной Америки в 1900 -1930 х годах

Индейцы Северной Америки в 1900 -1930 х годах (26 фото)

Автор:
16 марта 2022 22:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   история   люди   страна   фотографии   
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В 1906 году американскому фотографу Эдварду Шериффу Кёртису предложили 75 тысяч долларов за работу над серией фотографий североамериканских индейцев. Заказчик Джон Пирпонт Морган желал получить 25 комплектов фотографий и опубликовать 20 томов, содержащих 1500 снимков, под названием «Индейцы Северной Америки».
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Источник:

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Метки: США   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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Mowgley Час назад
Цветных фоток вам в ленту.
Тут из разных племен, но чёта все друг на друга похожи


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Graboid 39 минут назад
<<10. ... У их ног лежит череп зубра>>
может всё таки бизона ?
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