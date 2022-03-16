Индейцы Северной Америки в 1900 -1930 х годах

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В 1906 году американскому фотографу Эдварду Шериффу Кёртису предложили 75 тысяч долларов за работу над серией фотографий североамериканских индейцев. Заказчик Джон Пирпонт Морган желал получить 25 комплектов фотографий и опубликовать 20 томов, содержащих 1500 снимков, под названием «Индейцы Северной Америки».
1.
Вожди Сиу. Фото было сделано около 1905 года. На снимке: три коренных американца верхом на лошадях.
Кёртис начал фотографировать североамериканских индейцев в те времена, когда коренных американцев вытесняли из исконно принадлежавших им земель и всячески попирали их права. На снимках Кёртиса культура коренных индейцев, которые в общепринятом представлении выглядели дикарями, представлена в романтичном свете.
Кёртис родился в 1868 году в Висконсине и в 1887 году переехал с отцом в штат Вашингтон, где начал работать в одной из фотостудий пограничного города Сиэтл. В1895 году Кёртис впервые коснулся индейской тематики, сфотографировав Принцессу Анджелину, дочь Вождя Сиэтла, а в 1907 году он опубликовал первый том фотографий североамериканских индейцев.
Последний том увидел свет в 1930 году. Кёртис объездил всю Америку от Великих равнин и до горных цепей на западе, от мексиканской границы и до западной Канады и Северного Ледовитого океана в Аляске. В данной подборке представлены снимки, иллюстрирующие образ жизни коренных американцев, которые были взяты из собрания Библиотеки Конгресса. Некоторые из них вошли в издание «Индейцы Северной Америки», но большинство не были опубликованы.
Кёртис родился в 1868 году в Висконсине и в 1887 году переехал с отцом в штат Вашингтон, где начал работать в одной из фотостудий пограничного города Сиэтл. В1895 году Кёртис впервые коснулся индейской тематики, сфотографировав Принцессу Анджелину, дочь Вождя Сиэтла, а в 1907 году он опубликовал первый том фотографий североамериканских индейцев.
Последний том увидел свет в 1930 году. Кёртис объездил всю Америку от Великих равнин и до горных цепей на западе, от мексиканской границы и до западной Канады и Северного Ледовитого океана в Аляске. В данной подборке представлены снимки, иллюстрирующие образ жизни коренных американцев, которые были взяты из собрания Библиотеки Конгресса. Некоторые из них вошли в издание «Индейцы Северной Америки», но большинство не были опубликованы.
2.
Индеец хупа стоит с копьём на камне посреди ручья. На заднем плане туман частично скрыл деревья на склонах гор. Фото было сделано 30 июня 1923 года.
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5.
Индеец абсарока (кроу) верхом на лошади в заснеженной местности, возможно, в горах Прайор в Монтане. Фото сделано около 1908 года.
6.
Старый родник в поселке Акома. Девочка из племени акома сидит на камне, а её соплеменница набирает воду в глиняные сосуды. Фото сделано около 1904 года.
10.
Индейцы абсарока смотрят в небо: двое из них держат ружья, а третий указывает стрелой, на которую наколот какой-то предмет. У их ног лежит череп зубра. Фото опубликовано 19 ноября 1908 года.
11.
Две индианки из племени дакота развешивают мясо на жердях для сушки. Фото опубликовано 19 ноября 1908 года.
17.
Индеец атсина, сфотографированный в полный рост, держит ружьё и осматривает поросшую травой равнину. Фото сделано около 1908 года.
18.
Индеец дакота в головном уборе из перьев сидит верхом на лошади и указывает рукой в сторону типи на заднем плане. Фото опубликовано 26 декабря 1907 года.
19.
Индеец из племени павиотсо делает зарубки на каменной глыбе, где уже высечены петроглифы. Фото сделано 5 августа 1924 года
20.
Индейцы опускают корзины с пшеницей в ручей, чтобы промыть зерна и отделить мусор. Фото опубликовано 26 декабря 1905 года.
21.
Индеец из племени дакота в набедренной повязке стоит с поднятой к небу рукой и держит трубку. Фото опубликовано 26 декабря 1907 года.
22.
Свадьба индейцев. Каноэ причаливает к берегу, жених и невеста стоят на корме, а родственник невесты - в носовой части лодки. Фото опубликовано 13 ноября 1914 года.
23.
Индианка абсарока выскабливает шкуру, которая прибита к земле многочисленными кольями, на заднем плане стоит типи. Фото опубликовано 6 июля 1908 года.
24.
Индианка абсарока сидит верхом на коне и держит за узду вьючную лошадь. Фото опубликовано 6 июля 1908 года.
25.
Стоянка индейцев калиспел на берегу реки: палатки типи, дома, три каноэ на переднем плане. Фото опубликовано 11 марта 1910 года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: США история люди страна фотографии
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Тут из разных племен, но чёта все друг на друга похожи
может всё таки бизона ?