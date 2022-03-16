Индейцы Северной Америки в 1900 -1930 х годах

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Кёртис начал фотографировать североамериканских индейцев в те времена, когда коренных американцев вытесняли из исконно принадлежавших им земель и всячески попирали их права. На снимках Кёртиса культура коренных индейцев, которые в общепринятом представлении выглядели дикарями, представлена в романтичном свете.



Кёртис родился в 1868 году в Висконсине и в 1887 году переехал с отцом в штат Вашингтон, где начал работать в одной из фотостудий пограничного города Сиэтл. В1895 году Кёртис впервые коснулся индейской тематики, сфотографировав Принцессу Анджелину, дочь Вождя Сиэтла, а в 1907 году он опубликовал первый том фотографий североамериканских индейцев.



Последний том увидел свет в 1930 году. Кёртис объездил всю Америку от Великих равнин и до горных цепей на западе, от мексиканской границы и до западной Канады и Северного Ледовитого океана в Аляске. В данной подборке представлены снимки, иллюстрирующие образ жизни коренных американцев, которые были взяты из собрания Библиотеки Конгресса. Некоторые из них вошли в издание «Индейцы Северной Америки», но большинство не были опубликованы.