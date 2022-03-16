Да пошли они

Чешский кинофестиваль Febiofest лишил Эмира Кустурицу почетной награды за его жизненный вклад в киноискусство.
Учитывая поддержку России, они вдруг обнаружили, что вклад был не таким уж большим.
Кустурица учился в Чехии, в Праге, и многие люди, которые лишили его награды, являются его бывшими сокурсниками или коллегами и друзьями. Это то, что сделали политика и СМИ.
P.S. Понравилась реакция самого Кустурицы.
Эмир Кустурица прокомментировал решение чешских кинематографистов лишить его награды международного кинофестиваля «Фебиофест» за «сотрудничество с Россией». Статуэтку «Кристиан» режиссер получил в 2017 году.
«Это фестиваль, каких на планете сотни, честно вам скажу, я и не помню этот фестиваль, он мне как-то не врезался в память. Сейчас все вылезают из нор и пытаются компенсировать то, что в искусстве не смогли добиться какого-то успеха. Кстати, жена мне подсказала, я и не помнил, я эту награду забыл в одном из пражских отелей. Если хотят вернуть награду, пусть устроят конкурс среди пражских отелей, где я забыл этот приз», – заявил Кустурица.
Авторский пост
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Кинофестиваль: бесполезное времяпрепровождение или интересный опыт?
- Кто отличился на Каннах-2018: разоделись знаменитости, а стыдно почему-то нам
- 13 нарядов Каннского кинофестиваля за 50 лет, которые невозможно забыть
- Откровенные платья итальянских моделей на Венецианском кинофестивале
- "Берегите нервы!": в Сети высмеяли наряды гостей кинофестиваля в Одессе
Понравилось73
Шагаем босиком по улице.
И если никто не простудится,
То всё пренепременно сбудется. (с)