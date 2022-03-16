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Да пошли они

Да пошли они (1 фото)

Автор:
16 марта 2022 18:37
Метки: Эмир Кустурица   кинофестиваль   премия mtv   
1184
1

Чешский кинофестиваль Febiofest лишил Эмира Кустурицу почетной награды за его жизненный вклад в киноискусство.


Учитывая поддержку России, они вдруг обнаружили, что вклад был не таким уж большим.

Кустурица учился в Чехии, в Праге, и многие люди, которые лишили его награды, являются его бывшими сокурсниками или коллегами и друзьями. Это то, что сделали политика и СМИ.


P.S. Понравилась реакция самого Кустурицы.

Эмир Кустурица прокомментировал решение чешских кинематографистов лишить его награды международного кинофестиваля «Фебиофест» за «сотрудничество с Россией». Статуэтку «Кристиан» режиссер получил в 2017 году.

«Это фестиваль, каких на планете сотни, честно вам скажу, я и не помню этот фестиваль, он мне как-то не врезался в память. Сейчас все вылезают из нор и пытаются компенсировать то, что в искусстве не смогли добиться какого-то успеха. Кстати, жена мне подсказала, я и не помнил, я эту награду забыл в одном из пражских отелей. Если хотят вернуть награду, пусть устроят конкурс среди пражских отелей, где я забыл этот приз», – заявил Кустурица.

Авторский пост

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Метки: Эмир Кустурица   кинофестиваль   премия mtv   
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9  комментариев
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9k
Sasa 2 часа назад
Под'əбал чешских кинематографистов.
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6k
Георгий Новиков 18 минут назад
Этим они сделали ему рекламу на порядок большую,чем присуждением этой занюханой премии.Я помню одного чеха, достойного уважения, Йозефа Швейка , но и тот придуманный.
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2k
Bar Полчаса назад
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168
rehbinder Полчаса назад
Молодец, опустил этих опарышей!)))
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6k
КремлеКот 36 минут назад
Интересно, а чехи сами-то хоть понимают всю глупость этого "лишения наград" ? Или мозги совсем уже заклинило ?
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6k
Slowly 57 минут назад
Эмик молодца!
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44k
Элек Мек Час назад
Не надо читать,что написал один чудак и как прокомментировал его другой,надо просто посмотреть его Фильмы, например для меня это моё.
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13k
BARcyk Час назад
И мы после фильма Кустурицы
Шагаем босиком по улице.
И если никто не простудится,
То всё пренепременно сбудется. (с)
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122k
DeOrio 2 часа назад
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