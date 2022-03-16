Да пошли они

Учитывая поддержку России, они вдруг обнаружили, что вклад был не таким уж большим.

Кустурица учился в Чехии, в Праге, и многие люди, которые лишили его награды, являются его бывшими сокурсниками или коллегами и друзьями. Это то, что сделали политика и СМИ.

P.S. Понравилась реакция самого Кустурицы.

Эмир Кустурица прокомментировал решение чешских кинематографистов лишить его награды международного кинофестиваля «Фебиофест» за «сотрудничество с Россией». Статуэтку «Кристиан» режиссер получил в 2017 году.

«Это фестиваль, каких на планете сотни, честно вам скажу, я и не помню этот фестиваль, он мне как-то не врезался в память. Сейчас все вылезают из нор и пытаются компенсировать то, что в искусстве не смогли добиться какого-то успеха. Кстати, жена мне подсказала, я и не помнил, я эту награду забыл в одном из пражских отелей. Если хотят вернуть награду, пусть устроят конкурс среди пражских отелей, где я забыл этот приз», – заявил Кустурица.