Жители столицы пожаловались, что в метро их просят снимать маски

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В интернете появились посты о том, что в метро и других общественных местах настойчиво уговаривают не надевать маски. Москвичи не верят, что COVID-19 внезапно ушел из города.
Кто-то шутит над абсурдностью мер, а кто-то идёт на самые разные ухищрения, чтобы оставить на лице маску.
С 15 марта в Москве отменили марочный режим и ограничения, связанные с COVID-19, потому что эпидемиологическая ситуация внезапно улучшилась.
С 15 марта в Москве отменили марочный режим и ограничения, связанные с COVID-19, потому что эпидемиологическая ситуация внезапно улучшилась.
Некоторые предполагают, что такое внезапное снятие антиковидных мер связано с тем, что без маски человека будет проще опознать на камерах метро. И таким образом будет легче выявить задержанных на несогласованных митингах в столице.
Кто-то из комментаторов написал, что на каких-то станциях метро маску просят снять, а на каких-то надеть. Ой, всё, в общем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Если у нас митингов нет, то и маски не отменяют.
ну ведь фейк же
Целый день в метро по делам катаюсь ... ничего такого нет ... убейся об стену афтор .. или выпей ЙАДу ....
То их не заставить маски носить, то снимать не хотят!