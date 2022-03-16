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Жители столицы пожаловались, что в метро их просят снимать маски

Жители столицы пожаловались, что в метро их просят снимать маски (4 фото)

Автор:
16 марта 2022 16:50
Сообщество : RealFishki
Метки: Москва   комментарии   коронавирус   маски   новости   ограничения   соцсети   
2214
4
В интернете появились посты о том, что в метро и других общественных местах настойчиво уговаривают не надевать маски. Москвичи не верят, что COVID-19 внезапно ушел из города.

Источник:

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Метки: Москва   комментарии   коронавирус   маски   новости   ограничения   соцсети   
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23  комментария
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926
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Ерунду не городите , масочный режим отменили , ношение по желанию , Полиция имеет право попросить снять для удостоверения личности .
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823
Homem 6 минут назад
Люди совсем отупели?Маска от чего спасает?Да там микробы влетают.Сами себя люди зомбируют на рабство.Кто хочет маску носить пожалуйста носите,но перед этим посмотрите тесты как микробы там разножаются и в лёгкие попадают.Вперёд.
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9k
Juli 16 минут назад
Бред бредовый.
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17k
Сергей 20 минут назад
На станциях объявляют что по желанию. В вагонах шарманку не сменили и объявления "по-прежнему обязательно"
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195
eutace 20 минут назад
говновброс от либералов
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2k
Руслан Полчаса назад
Все поверили?
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8k
JeanLuk 45 минут назад
Хочется тебе - носи. Остальным - не надо
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54k
doker Час назад
Прикольно... Самая первая мысль, при отмене масок в Москве - легче распознавать лица на камерах наблюдения.

100 % попадание...
Если у нас митингов нет, то и маски не отменяют.
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6k
Invertor Час назад
И что, эти любители получить в табло за свой идиотизм все никак не угомонятся? Им все митинги мерещатся? Прямо мазохисты, хотя нет. Просто ДБ.
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15k
The Dude 2 часа назад
@moderator
ну ведь фейк же
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22k
Влад 2 часа назад
Митинги тоже, но это фигня. Сейчас под видом беженцев в Россию столько дерьма въедет намного более опасного чем участники митингов. Лучше снять.
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5k
ЛеонидТерехов 2 часа назад
Что за высер .... нет ничего такого ... кто хочет в масках катается .. кто не хочет тот без маски .. никого не тормозят и нечего не делают .. опять укропы высер рисуют?

Целый день в метро по делам катаюсь ... ничего такого нет ... убейся об стену афтор .. или выпей ЙАДу ....
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9
sergey4kin ЛеонидТерехов Час назад
Вы в маске целый день катаетесь мы вас правильно поняли?
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17
Евгений Трапезников sergey4kin 14 минут назад
Ну да. Надел маску и катается...
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6k
a_komolow 2 часа назад
Интересные люди!
То их не заставить маски носить, то снимать не хотят!
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Евгений Трапезников a_komolow 13 минут назад
Возможно, людям просто не нравится, когда их заставляют что-то делать против их воли.
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