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Как изменились люди, когда-то засветившиеся на обложках знаменитых музыкальных альбомов

Как изменились люди, когда-то засветившиеся на обложках знаменитых музыкальных альбомов (15 фото)

Автор:
16 марта 2022 09:31
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   альбом   изменение   люди   обложка   тоггда и сейчас   фото   
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Прославиться и обессмертить себя с помощью популярной культуры можно по-разному. Один из самых неочевидных способов — попасть на обложку музыкального альбома, который впоследствии станет культовым.

В предыдущие года музыкальные исполнители часто предпочитали не использовать фотографии себя любимых и выбирали для обложек альбомов либо рисунки с какой-то абстракцией, либо снимки каких-то локаций, либо просто фотографии неких людей. С последним дела обстояли особенно забавно, так как не всегда эти снимки являлись продуктом специальной фотосессии — человек сам мог не знать, что его фото, как-то попавшееся на глаза музыкантам, поместят на обложку альбома. Такие вот были времена.


Предлагаем вам посмотреть, как спустя много лет выглядят те самые люди, которые когда-то оказались на обложках известных музыкальных альбомов. Многие из них были детьми, поэтому изменились они как минимум заметно.


Nirvana, альбом «Nevermind» (1991)

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Мальчик на обложке: Спенсер Элден (31 год).

Вы, возможно, слышали о том, что в августе 2021 году Элден подал в суд на группу за изображение его ребёнком в таком виде, утверждая, что это нанесло ему пожизненный моральный ущерб. В декабре 2021 года суд отклонил этот иск.


Arctic Monkeys, альбом «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not» (2006)

Мужчина на обложке: Крис Мак-Клур.


U2, альбом «Boy» (1980)

Мальчик на обложке: Питер Роуэн (48 лет).


Hole, альбом «Live Through This» (1994)

Девушка на обложке: американская модель Лейлани Бишоп (45 лет).


Placebo, альбом «Placebo» (1996)

Мальчик на обложке: Дэвид Фокс.

Ещё один молодой человек, который вырос и решил подать в суд на группу за использование его фотографии на обложке альбома, обосновывая это причинённым ему моральным ущербом.


Blink-182, альбом «Enema Of The State» (1999)

Женщина на обложке: Джанин Линдмалдер (53 года).

Линдмалдер — известная американская стриптизёрша и порноактриса. Она появилась не только на обложке альбома группы, но и в клипе на песню «What’s My Age Again?».


Smashing Pumpkins, альбом «Siamese Dream» (1993)

Девочки на обложке: Али Ленгер и Лисандра Робертс (обоим по 36 лет).


Red Hot Chili Peppers, альбом «Mother’s Milk» (1989)

Девушка на обложке: Дон Элейн Келменсон.

Сейчас Элейн — успешная художница и скульптор.


Rage Against The Machine, альбом «Evil Empire» (1996)

Мальчик на обложке: Ари Мейзел.

На своём сайте Мейзел, ставший автором книг и ведущим подкастов, даже обыгрывает собственное присутствие на этой обложке. Само изображение изначально было портретом 11-летнего Ари, заказанным его родителями ему на день рождения.


Korn, альбом «Korn» (1994)

Девочка на обложке: Жюстин Феррара (33 года).


Deftones, альбом «Around the Fur» (1997)

Девушка на обложке: Лиза М. Хьюз.

В случае с Хьюз представители группы связались с девушкой и получили от неё разрешение на использование этого фото на обложке. В отличие от многих героев этой подборки, она с гордостью вспоминает об этой части своей биографии в своём Инстаграме.


Van Halen, альбом «1984» (1984)

Мальчик на обложке: Картер Хелм (38 лет).


Alice In Chains, альбом «Dirt» (1992)

Девушка на обложке: Мэрайя О’Брайен (51 год).

До 2005 года Мэрайя снималась в кино. Она появлялась в сериалах «Зачарованные» и «Баффи — истребительница вампиров», а также в фильме «Быть Джоном Малковичем» (1999).


The Smiths, альбом «The Queen Is Dead» (1986)

Мужчина на обложке: Ален Делон (86 лет).

Кадр на обложке взят из фильма с участием великого актёра «Непокорённый» (1964).


Источник:

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Метки: Музыка   альбом   изменение   люди   обложка   тоггда и сейчас   фото   
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