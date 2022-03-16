Как изменились люди, когда-то засветившиеся на обложках знаменитых музыкальных альбомов

В предыдущие года музыкальные исполнители часто предпочитали не использовать фотографии себя любимых и выбирали для обложек альбомов либо рисунки с какой-то абстракцией, либо снимки каких-то локаций, либо просто фотографии неких людей. С последним дела обстояли особенно забавно, так как не всегда эти снимки являлись продуктом специальной фотосессии — человек сам мог не знать, что его фото, как-то попавшееся на глаза музыкантам, поместят на обложку альбома. Такие вот были времена.

Предлагаем вам посмотреть, как спустя много лет выглядят те самые люди, которые когда-то оказались на обложках известных музыкальных альбомов. Многие из них были детьми, поэтому изменились они как минимум заметно.

Nirvana, альбом «Nevermind» (1991)