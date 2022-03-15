10 товаров, которые прошли долгий путь преображения перед тем, как попасть на полки магазинов

Производство некоторых товаров и продуктов может напоминать магию. Компании прибегают к сложнейшим манипуляциям и технологиям, чтобы преобразить обычные компоненты во что-то эксклюзивное, привлекающее внимание покупателей.
Такой подход помогает значительно повысить продажи и закрепиться на рынке. Что именно они для этого сделали? Смотрите сами.
Лавовая лампа
Лавовая лампа была невероятно популярным элементом декора ещё несколько лет назад. Её главная фишка — медленно плавающие, светящиеся капли, которые оказывают расслабляющий эффект. Чтобы воплотить такое волшебство в жизнь, производители используют 2 компонента — парафин и масло.
Принцип работы лампы до безобразия прост. Лампочка, спрятанная внизу изделия, подогревает масло. Оно, в свою очередь, разогревает парафин, приводя его в движение.
Coca-cola
Полный рецепт популярного напитка Coca-Cola засекречен до сих пор. Однако известен один из компонентов, который ответственен за появление чувства бодрости, возникающего после употребления газировки — орех кола.
Жевательная резинка
Для придания свежести своему дыханию люди жевали смолу хвойных деревьев, пчелиный воск, ароматные растения. Массовую популярность жвачка приобрела только в 1888 году. Сегодня жевательная резинка состоит из натурального латекса, добываемого из дерева под названием саподилла. Внешне он выглядит как молоко и имеет слегка горьковатый привкус.
Латексную основу также добывают из смолы джелутонга, гуттаперчевого дерева.
Мускатный орех
Мускатный орех — приправа, которая есть почти в каждом доме. Ароматная пряность способна раскрыть вкус любого блюда — от мясного деликатеса до сладкой выпечки.
Мало кто знает, как выглядит мускатный орех в природе. Приправа производится из плодов, растущих на вечнозелёном дереве. Несмотря на то, что в названии присутствует слово «орех», на деле специю изготавливают из семени.
Лак для ногтей
При производстве лака используются различные составляющие. Один из важнейших — нитроцеллюлоза. Внешне компонент напоминает хлопковую вату.
Картофельные чипсы
Картофельные чипсы — популярная закуска во многих странах мира. Чтобы добиться их правильной формы, производители прибегают к ряду хитростей. Например, для изготовления продукта используется не цельный картофель, а картофельный порошок. На его основе замешивается тесто, из которого вырезаются фигурки необходимого размера. Дальше они обжариваются в масле и посыпаются специями.
Васаби
Приправа васаби, которую часто подают в наших суши-ресторанах, не имеет ничего общего с настоящим Wasabi Japonica. Имитация включает в себя сочетание хрена, небольшого количества горчицы, зеленого красителя. Для чего производители умышленно идут на обман?
Васаби добывается из эвтремы японской — растения, имеющего очень жгучие корни. Его выращивание требует особых условий, поэтому стоимость готового продукта неподъемно высока — около 200 евро за килограмм.
Чай с бергамотом
То, как выглядит бергамот, может стать настоящим открытием для любителей чая. Это растение, относящееся к роду цитрусовых, на самом деле немного напоминает лимон. То самое эфирное масло, придающее аромат чайным листьям, получают не из самих плодов, а из их кожуры.
Кешью
Кешью — орех и распространённый продукт питания. Перед тем, как оказаться на полке магазинов, он проходит многоступенчатую производственную обработку. Для чего это нужно? Только так кешью станет съедобным и полностью безопасным. Скорлупа, покрывающая орех, отличается токсичностью. Сам орех также содержит в себе ядовитое вещество урушиол, способное вызывать аллергию. Избавиться от него можно, обработав продукт паром.
Строительные материалы
Шеллак — природная смола, добываемая из слюны лаковых червецов. Насекомых выращивают в промышленных масштабах, чтобы изготавливать лаки, грунтовки, другие строительные материалы.
Производственные технологии удивляют. Мы можем быть уверены, что благодаря им ассортимент товаров в наших магазинах не обеднеет никогда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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