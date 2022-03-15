10 товаров, которые прошли долгий путь преображения перед тем, как попасть на полки магазинов

Лавовая лампа была невероятно популярным элементом декора ещё несколько лет назад. Её главная фишка — медленно плавающие, светящиеся капли, которые оказывают расслабляющий эффект. Чтобы воплотить такое волшебство в жизнь, производители используют 2 компонента — парафин и масло.

Принцип работы лампы до безобразия прост. Лампочка, спрятанная внизу изделия, подогревает масло. Оно, в свою очередь, разогревает парафин, приводя его в движение.

Coca-cola