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10 товаров, которые прошли долгий путь преображения перед тем, как попасть на полки магазинов

10 товаров, которые прошли долгий путь преображения перед тем, как попасть на полки магазинов (11 фото)

Автор:
15 марта 2022 10:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   вещи   изменение   интересно   тогда и сейчас   фото   
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Производство некоторых товаров и продуктов может напоминать магию. Компании прибегают к сложнейшим манипуляциям и технологиям, чтобы преобразить обычные компоненты во что-то эксклюзивное, привлекающее внимание покупателей.

Такой подход помогает значительно повысить продажи и закрепиться на рынке. Что именно они для этого сделали? Смотрите сами.


Лавовая лампа

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Лавовая лампа была невероятно популярным элементом декора ещё несколько лет назад. Её главная фишка — медленно плавающие, светящиеся капли, которые оказывают расслабляющий эффект. Чтобы воплотить такое волшебство в жизнь, производители используют 2 компонента — парафин и масло.

Принцип работы лампы до безобразия прост. Лампочка, спрятанная внизу изделия, подогревает масло. Оно, в свою очередь, разогревает парафин, приводя его в движение.


Coca-cola

Полный рецепт популярного напитка Coca-Cola засекречен до сих пор. Однако известен один из компонентов, который ответственен за появление чувства бодрости, возникающего после употребления газировки — орех кола.


Жевательная резинка

Для придания свежести своему дыханию люди жевали смолу хвойных деревьев, пчелиный воск, ароматные растения. Массовую популярность жвачка приобрела только в 1888 году. Сегодня жевательная резинка состоит из натурального латекса, добываемого из дерева под названием саподилла. Внешне он выглядит как молоко и имеет слегка горьковатый привкус.

Латексную основу также добывают из смолы джелутонга, гуттаперчевого дерева.


Мускатный орех

Мускатный орех — приправа, которая есть почти в каждом доме. Ароматная пряность способна раскрыть вкус любого блюда — от мясного деликатеса до сладкой выпечки.

Мало кто знает, как выглядит мускатный орех в природе. Приправа производится из плодов, растущих на вечнозелёном дереве. Несмотря на то, что в названии присутствует слово «орех», на деле специю изготавливают из семени.


Лак для ногтей

При производстве лака используются различные составляющие. Один из важнейших — нитроцеллюлоза. Внешне компонент напоминает хлопковую вату.


Картофельные чипсы

Картофельные чипсы — популярная закуска во многих странах мира. Чтобы добиться их правильной формы, производители прибегают к ряду хитростей. Например, для изготовления продукта используется не цельный картофель, а картофельный порошок. На его основе замешивается тесто, из которого вырезаются фигурки необходимого размера. Дальше они обжариваются в масле и посыпаются специями.


Васаби

Приправа васаби, которую часто подают в наших суши-ресторанах, не имеет ничего общего с настоящим Wasabi Japonica. Имитация включает в себя сочетание хрена, небольшого количества горчицы, зеленого красителя. Для чего производители умышленно идут на обман?

Васаби добывается из эвтремы японской — растения, имеющего очень жгучие корни. Его выращивание требует особых условий, поэтому стоимость готового продукта неподъемно высока — около 200 евро за килограмм.


Чай с бергамотом

То, как выглядит бергамот, может стать настоящим открытием для любителей чая. Это растение, относящееся к роду цитрусовых, на самом деле немного напоминает лимон. То самое эфирное масло, придающее аромат чайным листьям, получают не из самих плодов, а из их кожуры.


Кешью

Кешью — орех и распространённый продукт питания. Перед тем, как оказаться на полке магазинов, он проходит многоступенчатую производственную обработку. Для чего это нужно? Только так кешью станет съедобным и полностью безопасным. Скорлупа, покрывающая орех, отличается токсичностью. Сам орех также содержит в себе ядовитое вещество урушиол, способное вызывать аллергию. Избавиться от него можно, обработав продукт паром.


Строительные материалы

Шеллак — природная смола, добываемая из слюны лаковых червецов. Насекомых выращивают в промышленных масштабах, чтобы изготавливать лаки, грунтовки, другие строительные материалы.

Производственные технологии удивляют. Мы можем быть уверены, что благодаря им ассортимент товаров в наших магазинах не обеднеет никогда.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: было стало   вещи   изменение   интересно   тогда и сейчас   фото   
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Ф Ив 41 минуту назад
Меня одолевают большие сомнения в том, что в современной жевательной резинке есть что-то натуральное.
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