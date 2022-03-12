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Реакция на блокировку инсты бесценна

Реакция на блокировку инсты бесценна (1 видео)

Автор:
12 марта 2022 11:09
Метки: Instagram   плачет   саша   
3814
1

За 5 лет могла бы выделить минут 30 на изучение вопроса установки и настройки VPN.

Добро пожаловать в реальный мир. На это можно смотреть бесконечно, и таких тупых на всю голову блогерш много ведь.


Сколько таких губастых сейчас рыдает?

Источник:

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Метки: Instagram   плачет   саша   
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58  комментариев
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552
Copycat 2 часа назад
Злорадствовать не хорошо, но я думаю я довольно хороший человек и не сильно себе испорчу карму тем что немного позлорадствую
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8k
Ден 2 минуты назад
Пора идти на ферму, коровам сиськи мять, а не себе.
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45
Галина Кряжева 2 минуты назад
они же зомби! 5 лет жизни она посвятила инсте! это вся ее жизнь... и не только ведь ее. И это страшно! реально зомби - ничего не понимающие, с пустотой вместо мозгов и с инстой вместо души! ужас......
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32k
turyst 3 минуты назад
Ну хоть какая-то хорошая новость - месту и тикток выключат. ;)
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420
stafik04 5 минут назад
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79
Shasha Gorin 8 минут назад
Заходил глянуть видео и посмеяться. А получилось что жалко ребенка. Ну такая она, ну нравится человеку так жить, мне ее жаль.
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22k
Ego sum qui sum 10 минут назад
ну и хватит быть виртуальными проститутками, пора в реальный мир
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8k
JeanLuk 11 минут назад
Читал иногда ленту, фоток своих там штук 20... удалю приложуху, перебьюсь. VPN ради этого? Да нафиг надо
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21k
Валерий 13 минут назад
простопох!
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5k
Димыч 17 минут назад
Интернет не делает людей идиотами, он показывает КТО - идиот.
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856
perekrestok 18 минут назад
Если есть красивые девушки и с минимумом одежды (и даже без оной) то приятно посмотреть. А инсте этого практически нет и как то не возникло большой потребности пользовать его. И смотреть по 100 фоток типа "чего я ем, как я крашусь" и прочую фигню даже желания не возникало. Не считаю что я абсолютно прав, ИМХО.
Вот Фишки реально хороший сайт есть все и на все интересы. А пообщаться можно в телеграмме, вотсАппе.
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22k
MrGod 21 минуту назад
Хоть что то за последние десятилетия Роскомнадзор полезного сделал.
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1k
Дима Шиншилкин 23 минуты назад
не поклонник кукл с губками, но есть и милые дамы.
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107
Motorola Полчаса назад
У этой губатой твари - НЕТ ДУШИ
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107
Motorola Полчаса назад
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394
trancer001 Полчаса назад
Скажите ей что не все потеряно. Есть же одноклассники
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4k
Ditmar Von Riddel 39 минут назад
Душа))) Откуда в этих тушах силиконовых душа??
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5k
Игорь Михайлов 52 минуты назад
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4k
A 54 минуты назад
Теперь вместо публикаций своей ж0пы, придется идти и работать,как нормальные люди. Спасибо роскомнадзору, что спустил на землю всех этих инста-бездельников
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24k
Ваня 55 минут назад
гы-гы-гы...
Ссылка www.youtube.com
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8k
Garpia121 59 минут назад
Да деточка, придется работать.
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