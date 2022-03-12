Реакция на блокировку инсты бесценна

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За 5 лет могла бы выделить минут 30 на изучение вопроса установки и настройки VPN.
Добро пожаловать в реальный мир. На это можно смотреть бесконечно, и таких тупых на всю голову блогерш много ведь.
Сколько таких губастых сейчас рыдает?
Источник:
АНТИФИШКИ
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