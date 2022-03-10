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15 досадных случаев, когда неудачи подстерегли людей прямо на их работе

15 досадных случаев, когда неудачи подстерегли людей прямо на их работе (16 фото)

Автор:
10 марта 2022 10:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   неприятность   неучача   работы   фейл   фото   
626
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Предлагаю для вас подборку случаев, когда невезение застигло людей, когда они работали.

Неудачи могут подкарауливать человека за любым углом, и от них нигде не спрятаться: ни дома, ни на работе. И встречаться с ними в рабочее время особенно обидно, потому что можно опозориться перед коллегами и клиентами, или сделать что-то, что повлечёт материальную ответственность. Да и просто решение проблемы не всегда может оказаться под рукой.


Моя сестра работает медсестрой в клинике и прислала мне это…

×
×

Я застряла на работе

На работе случилась проблема, пришлось импровизировать

Последствия работы в лаборатории при -10°C, где мне приходится мыть руки 40 раз в день

Кажется, сегодня на работе у меня сломалась ручка и протекла через штаны

На работе решила протереть очки, стекло решило выпрыгнуть и откололось

Это произошло в 6:15 утра

Моя смена должна была закончиться в 7. Я работаю в ночную смену на складе с молочными продуктами. Тележка зацепилась за трубу и резко затормозила. Я не закончил работу в 7.



Моя сестра пыталась приготовить попкорн на работе… Не очень получилось

Когда никто не заметил, что холодильник перестал работать

Сегодня утром опаздывал и заказал бургер. Приступил к работе и вот

Муха умудрилась попасть в мой кофе на работе. И я вылил это прямо на клавиатуру

Когда работаешь дома и включаешь видео вместо аудио

Пришёл домой и осознал, что весь день ходил на встречи с клиентами с огромной дырой в штанах, о которой никто не сказал

Только что потерял на работе товар на тысячи долларов. Скорее всего уволят

Когда все договорились прийти на работу в хэллоуинских костюмах, а пришёл только ты

Источник:

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Метки: Юмор   люди   неприятность   неучача   работы   фейл   фото   
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Timka 45 минут назад
"Только что потерял на работе товар на тысячи долларов."
Интересно, что за процесс?
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