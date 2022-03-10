15 досадных случаев, когда неудачи подстерегли людей прямо на их работе

Предлагаю для вас подборку случаев, когда невезение застигло людей, когда они работали.
Неудачи могут подкарауливать человека за любым углом, и от них нигде не спрятаться: ни дома, ни на работе. И встречаться с ними в рабочее время особенно обидно, потому что можно опозориться перед коллегами и клиентами, или сделать что-то, что повлечёт материальную ответственность. Да и просто решение проблемы не всегда может оказаться под рукой.
Моя сестра работает медсестрой в клинике и прислала мне это…
Я застряла на работе
На работе случилась проблема, пришлось импровизировать
Последствия работы в лаборатории при -10°C, где мне приходится мыть руки 40 раз в день
Кажется, сегодня на работе у меня сломалась ручка и протекла через штаны
На работе решила протереть очки, стекло решило выпрыгнуть и откололось
Это произошло в 6:15 утра
Моя смена должна была закончиться в 7. Я работаю в ночную смену на складе с молочными продуктами. Тележка зацепилась за трубу и резко затормозила. Я не закончил работу в 7.
Моя сестра пыталась приготовить попкорн на работе… Не очень получилось
Когда никто не заметил, что холодильник перестал работать
Сегодня утром опаздывал и заказал бургер. Приступил к работе и вот
Муха умудрилась попасть в мой кофе на работе. И я вылил это прямо на клавиатуру
Когда работаешь дома и включаешь видео вместо аудио
Пришёл домой и осознал, что весь день ходил на встречи с клиентами с огромной дырой в штанах, о которой никто не сказал
Только что потерял на работе товар на тысячи долларов. Скорее всего уволят
Когда все договорились прийти на работу в хэллоуинских костюмах, а пришёл только ты
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Необычные персонажи, которых можно встретить в метро
- Вселенское зло: соседские войны за место под солнцем
- 16 ситуаций, претендующих на звание epic fail (по-русски — капец!)
- Объясните, как вас зовут, не называя своего имени
- 30 фотографий, которые доказывают, что Азия — это другая планета
Понравилось25
Интересно, что за процесс?