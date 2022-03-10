15 досадных случаев, когда неудачи подстерегли людей прямо на их работе

Неудачи могут подкарауливать человека за любым углом, и от них нигде не спрятаться: ни дома, ни на работе. И встречаться с ними в рабочее время особенно обидно, потому что можно опозориться перед коллегами и клиентами, или сделать что-то, что повлечёт материальную ответственность. Да и просто решение проблемы не всегда может оказаться под рукой.

Моя сестра работает медсестрой в клинике и прислала мне это…