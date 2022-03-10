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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 366 постов • 228 подписчиков подписаться
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Смешные работы мастера фотошопа, который прокачивает фото

Смешные работы мастера фотошопа, который прокачивает фото (21 фото)

Автор:
10 марта 2022 10:03
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: zinoink   Юмор   забавно   люди   прикол   фотошоп   художник   
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Художник под ником zinoink специализируется на комиксах, но время от времени «выходит в люди» и забавно фотошопит снимки своих подписчиков. По их просьбе, разумеется.

Делает это он в лучших традициях всех фотошеперов под девизом «Я художник, я так вижу». В целом, даже и придраться-то не к чему, ведь он слово в слово исполняет то, о чём его просят. По своему, но всё же. Да вы и сами можете в этом убедиться.


Хоть какое-то море

×
×

Б — благородство

Скоро во всех квартирах страны

Вот что я люблю

Закон и порядок

Мебельный дзен

Матерь драконов

Главное старт

Куршевель по-сочински

Люби и бабоньку возить

Ультра лакшери

Дельфин и русалка не пара, не пара

Ужас урбаниста

Чтобы наверняка

Мужицкее не придумаешь

И даже не Слизерин

Йохохо, и кормушка семок

Богато жить не запретишь

Даже волшебная карамельная палочка в наборе

Когда битва где-то в Питере

При желании, вы и сами можете подписаться на аккаунт zinoink и прислать ему фотографии с просьбой исправить ваш снимок. А уж какой будет результат остаётся только гадать!


Источник:

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Метки: zinoink   Юмор   забавно   люди   прикол   фотошоп   художник   
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