Смешные работы мастера фотошопа, который прокачивает фото

Делает это он в лучших традициях всех фотошеперов под девизом «Я художник, я так вижу». В целом, даже и придраться-то не к чему, ведь он слово в слово исполняет то, о чём его просят. По своему, но всё же. Да вы и сами можете в этом убедиться.

Хоть какое-то море