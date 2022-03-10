Смешные работы мастера фотошопа, который прокачивает фото

Художник под ником zinoink специализируется на комиксах, но время от времени «выходит в люди» и забавно фотошопит снимки своих подписчиков. По их просьбе, разумеется.
Делает это он в лучших традициях всех фотошеперов под девизом «Я художник, я так вижу». В целом, даже и придраться-то не к чему, ведь он слово в слово исполняет то, о чём его просят. По своему, но всё же. Да вы и сами можете в этом убедиться.
Хоть какое-то море
Б — благородство
Скоро во всех квартирах страны
Вот что я люблю
Закон и порядок
Мебельный дзен
Матерь драконов
Главное старт
Куршевель по-сочински
Люби и бабоньку возить
Ультра лакшери
Дельфин и русалка не пара, не пара
Ужас урбаниста
Чтобы наверняка
Мужицкее не придумаешь
И даже не Слизерин
Йохохо, и кормушка семок
Богато жить не запретишь
Даже волшебная карамельная палочка в наборе
Когда битва где-то в Питере
При желании, вы и сами можете подписаться на аккаунт zinoink и прислать ему фотографии с просьбой исправить ваш снимок. А уж какой будет результат остаётся только гадать!
Источник:
АНТИФИШКИ
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