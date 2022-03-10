16 фотографий, которые показывают, как миллиардное население Китая умудряется жить в тесноте, но не в обиде

Очереди в Китае — обыденность. Ежедневно жители тратят по несколько часов, чтобы попасть, например, в магазин или торговый центр.

Жизнь в большом китайском городе трудна и насыщена препятствиями. Выдержке китайского народа можно только позавидовать, ведь далеко не все люди на планете способны использовать имеющиеся ресурсы столь разумно.