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16 фотографий, которые показывают, как миллиардное население Китая умудряется жить в тесноте, но не в обиде

16 фотографий, которые показывают, как миллиардное население Китая умудряется жить в тесноте, но не в обиде (16 фото)

Автор:
10 марта 2022 09:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   в мире   люди   население   теснота   фото   
775
16

Китай привык удивлять весь мир. Технологии, промышленный рынок, традиции — все эти вещи прославили национальность, создав нерушимый образ продуктивной, неутомимой державы.

Ещё одним достоинством страны является население, насчитывающее больше миллиарда человек. Однако мало кто задумывается с какими трудностями и дискомфортом приходится регулярно сталкиваться среднестатистическому китайцу, чтобы например, добраться на работу, припарковать машину, посетить городское мероприятие. Давайте посмотрим.


Государственные экзамены в Китае

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Только 1 из 50 тысяч абитуриентов может рассчитывать на поступление в престижный ВУЗ. Сложнейшие экзамены сдаются в течение двух дней.


Лесной остров в Гуанчжоу


Экология в Китае оставляет желать лучшего. Подобные зелёные островки среди каменных джунглей — большая редкость.


Обычный китайский бассейн в выходные


Летом бассейны в Китае заполняются настолько сильно, что в них нереально даже пошевелиться, не говоря уже о том, чтобы вдоволь поплавать.


Автомобильное движение в городах не останавливается ни на секунду


Самая длительная автомобильная пробка наблюдалась в Китае на трассе Тибет-Пекин. Автомобилистам пришлось ждать более двух недель, чтобы иметь возможность добраться до пункта назначения. Длина пробки составила 260 километров.


Полицейские принимают участие в учениях


Народно-освободительная армия Китая насчитывает 2035000 служащих.


Кладбище велосипедов


Удивительное место на востоке Китая появилось вследствие стремительного распространения сервисов велошеринга. Однако предложение серьёзно превысило спрос. Транспортная система должна была помочь развитию страны и улучшению состояния экологии, но стала причиной появления стихийных свалок.


Таксисты выстраиваются на стоянке в ожидании пассажиров


Женщина забирает свой велосипед на стоянке за станцией метро в Пекине


Постиранные вещи висят на балконах студенческого общежития


Футуристичные здания помогают экономить пространство


Архитектура Китая специализируется на постройке высотных зданий, в которые может заселиться большое количество жителей.


Обед на текстильной фабрике


Очередь, состоящая из 50 тысяч человек


Очереди в Китае — обыденность. Ежедневно жители тратят по несколько часов, чтобы попасть, например, в магазин или торговый центр.

Жизнь в большом китайском городе трудна и насыщена препятствиями. Выдержке китайского народа можно только позавидовать, ведь далеко не все люди на планете способны использовать имеющиеся ресурсы столь разумно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   в мире   люди   население   теснота   фото   
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5  комментариев
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31k
ACU900 40 минут назад
А это местный олигарх который заплатил за пространство?
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7k
Сергей Ко Полчаса назад
Один это русский турист?
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19k
Serg2001 41 минуту назад
У китайцев есть уникальная способность: они мгновенно заполняют собой любое пространство, как-то ненавязчиво вытесняя других. Вроде бы не шумят, не скандалят, не быкуют. Но места для тебя уже как-то незаметно и нет... )
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68k
Viktor 43 минуты назад
Только население Китая давно уж не миллиардное.
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