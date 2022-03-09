О мечте: Кто из актеров не думал о Гамлете! Я тоже. Но мечта остается мечтой, а с годами реальность побуждает играть уже не Гамлета, а Клавдия. Кончается все это Полонием, а потом просто упирается в могильщика… Лучше уж не отрываться от грешной земли.

Но даже, если я что-то успею сделать. То все равно это не будет в полной мере отвечать тому, о чем мечтается…

О справедливости: Если тебя обидели, не думай почему они это сделали, а ответь себе на вопрос, почему ты позволил им это сделать.

О расставании: Я тебя оставляю.... не бросаю, не кидаю, не предаю и не изменяю... просто оставляю... Пусть судьба сама подберёт тебе следующий вариант.

Об успехе: Когда успех – это результат долгой борьбы, трудностей, неудач, когда он становится справедливым завершением актёрской судьбы, тогда он – награда и счастье.