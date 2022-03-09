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"Если я&nbsp;уймусь, то&nbsp;умру": правила жизни Андрея Миронова в цитатах

"Если я уймусь, то умру": правила жизни Андрея Миронова в цитатах (6 фото)

Автор:
09 марта 2022 13:54
Сообщество : Кино
Метки: Жизнь   СССР   актеры   кино   миронов   фильмы   цитаты   
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В СССР было множество легендарных людей. Один из них – Андрей Миронов, день рождения которого был позавчера. Легендарный актер, любимец публики, да и просто хороший человек. У него были свои собственные правила жизни. Какие – видно из его цитат.

О деле: Надо стараться все делать хорошо: плохо оно само получится.

 

О жизни: Жизнь — великое благо, и она у человека, как выясняется, очень недлинная... В ней хватает и несчастий, и горя, и драматизма, сложностей и неурядиц, и поэтому надо особенно ценить мгновения счастья и радости — они делают людей добрыми. Когда человек улыбается, смеётся, восхищается или сострадает, он становится чище и лучше.

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 Об иронии судьбы: Популярность лишь поначалу кажется судьбой, потом нередко это ирония судьбы, которую до поры до времени поддерживают печать, радио, телевидение и горячность особенно преданных почитателей.

 

О любви людей: Пяти минут хватает, чтобы тебя полюбили глазами, а потом ты должен работать.

О мечте: Кто из актеров не думал о Гамлете! Я тоже. Но мечта остается мечтой, а с годами реальность побуждает играть уже не Гамлета, а Клавдия. Кончается все это Полонием, а потом просто упирается в могильщика… Лучше уж не отрываться от грешной земли.

 

Но даже, если я что-то успею сделать. То все равно это не будет в полной мере отвечать тому, о чем мечтается…

 

О справедливости: Если тебя обидели, не думай почему они это сделали, а ответь себе на вопрос, почему ты позволил им это сделать.

 

О расставании: Я тебя оставляю.... не бросаю, не кидаю, не предаю и не изменяю... просто оставляю... Пусть судьба сама подберёт тебе следующий вариант.

 

Об успехе: Когда успех – это результат долгой борьбы, трудностей, неудач, когда он становится справедливым завершением актёрской судьбы, тогда он – награда и счастье.

О неудачах: Чтобы упасть с лошади, надо на нее взобраться.

 

Об отдыхе: Вообще-то я не умею отдыхать.

 

О ритме жизни: Люблю стремительный ритм жизни, позволяющий чувствовать себя нужным.

 О женщинах: Любой женщине свойственны черты милиционера — сначала: «Давайте не будем!», а потом: «Следуйте за мной!».

 

О знании: Я знаю все и еще одну вещь.

 

О дружбе: Дружба как вино, с годами только крепче.

О деятельности: Если я уймусь, то умру.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   СССР   актеры   кино   миронов   фильмы   цитаты   
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8k
Василенко Татьяна 55 минут назад
Насчет женщин - цитата из "Три плюс два"))). Не знаю, насколько его эта фраза.
Я влюбилась в него еще в детстве. Я знаю наизусть все фильмы с ним. Я всегда смотрела по ТВ спектакли - и самым любимым был "Безумный день, или женитьба Фигаро". Самый лучший Фигаро в мире!!!
Мне повезло - я несколько раз ходила на творческие встречи с ним, а он незадолго до смерти приезжал к нам в Серпухов несколько раз, причем в последний - вместе с матерью Марией Владимировной и женой Ларисой Голубкиной. Я умоляла маму дать мне деньги на билет в первый ряд, так что видела его буквально на расстоянии вытянутой руки.
И до сих пор, а мне уже 56 годиков, я не пропускаю ни одного фильма с ним по ТВ. И периодически пересматриваю на ноутбуке сценки - про Пьера Скрипкина, про то, как в мороз кино на пляже снимали, да и того же Фигаро... Непревзойденный актер был, светлая ему память!
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9k
Бритва Полчаса назад
Если я умру, то уймусь. Кличко.
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37k
jonnyD 47 минут назад
C каждым годом советские актёры играют все лучше и лучше .
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