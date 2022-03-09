Животные, спасенные пожарными и сотрудниками МЧС

16 кадров, на которых запечатлены моменты спасения зверей. Они говорят гораздо больше слов.
Пожарные и спасатели — одни из самых смелых и самоотверженных людей в мире. Они спасают человеческие жизни, сохраняя холодный разум даже в самых тяжелых и опасных ситуациях. Но настоящая доброта и неравнодушие просматривается в людях, когда они готовы рисковать собой ради животных.
Британский спасатель и рыжий кот
Тюменские пожарные спасли хвостатого приятеля
Тогда в МЧС обратилась продавец из местного магазинчика, сказав, что кот не может спуститься с дерева уже трое суток. Он замерз и очень голоден. Кот забрался на высоту 4-этажного дома, и пожарным пришлось подводить лестницу, чтобы вернуть бедолагу на землю.
Гродненские герои
Несколько лет назад спасателям города Гродно поступил вызов — горел приют для животных. Тогда они не только полностью ликвидировали возгорание, но и вытащили из дыма много бездомных зверей.
Ижевский кот в безопасности
Сотрудникам пожарной службы в столице Удмуртии поступил ночной звонок о возгорании. Они поспешили на место и спасли людей, а также черного кота.
Спасатели из Лоренса в работе
Хозяин двух золотистых ретриверов Купера и Кэша гулял с ними возле замерзшего озера. Собаки бегали по льду, но на улице стояла оттепель, и в одно мгновение оба пса провалились под лед. Хозяин тут же вызвал спасателей. К сожалению, они успели спасти только Кэша.
Американский пожарный принимает благодарность
Когда эта женщина поняла, что ее любимая собака стала заложником в горящем доме, то не находила себе места. Но на помощь пришел Бен Лоусон и спас песеля.
Еще один «говорящий» кадр от американских пожарных
Пожарные Колымы
Этот кот, как еще один его сородич, собака и женщина, были спасены из трехкомнатной квартиры, оказавшейся в огне. Хозяйка не пострадала, а вот звери надышались угарного газа до потери сознания. Пожарные реанимировали их и отправили в ветеринарную клинику, где животных окончательно привели в чувство. За доблесть и отвагу губернатор города наградил спасательный отряд.
Живительный кислород
Часто домашних животных выносят из очагов возгорания без сознания, и им требуется немного свежего воздуха, как и людям.
Безмерная благодарность
Это кадр был сделан одним журналистом, прибывшем на место пожара. Спасатель вынес из горящего дома собаку и ее щенков, а потом присел на корточки, чтобы отдышаться. В этот момент благодарная мама лизнула спасителя в нос.
20 пожарных и одна собака
Именно столько человек потребовалось, чтобы потушить пожар в большом частном доме в Калифорнии. Помимо людей, был спасен хозяйский пес.
Один из семи
Этот котик стал одним из тех, кто попал под завал обрушившегося дома в Магнитогорске. Тогда сотрудники МЧС вынули из-под обломков 6 кошек и одного пса.
Пожарный из Манчестера
Когда в британскую службу спасения поступил звонок о горящем доме, то туда была направлена бригада пожарных. Пока все тушили огонь, Джон Фаско (на фото) вынес из задымленного помещения собаку. Поначалу он надел на животное маску, а затем стал отпаивать водой.
Неравнодушные спасатели из Чили
Чилийские пожарные не только выносят котят из горящих домов, но и часто делают съемки с бездомными зверьми, чтобы найти им владельцев.
Английские спасатели и лошадь
Эта кобыла попала в трясину недалеко от фермы, пролежав там всю ночь, прежде чем на утро владельцы заметили пропажу животного и сделали обход ближайшей территории. Сотрудникам британской службы спасения потребовалось немало времени, чтобы вызволить беднягу.
Пожарный выносит из обгоревшего дома рыжего кота
Источник:
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