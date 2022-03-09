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Животные, спасенные пожарными и сотрудниками МЧС

Животные, спасенные пожарными и сотрудниками МЧС (17 фото)

Автор:
09 марта 2022 09:39
Сообщество : Животные
Метки: МЧС   добро   животные   люди   пожарные   поступок   спасение   фото   
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16 кадров, на которых запечатлены моменты спасения зверей. Они говорят гораздо больше слов.

Пожарные и спасатели — одни из самых смелых и самоотверженных людей в мире. Они спасают человеческие жизни, сохраняя холодный разум даже в самых тяжелых и опасных ситуациях. Но настоящая доброта и неравнодушие просматривается в людях, когда они готовы рисковать собой ради животных.


Британский спасатель и рыжий кот

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Тюменские пожарные спасли хвостатого приятеля

Тогда в МЧС обратилась продавец из местного магазинчика, сказав, что кот не может спуститься с дерева уже трое суток. Он замерз и очень голоден. Кот забрался на высоту 4-этажного дома, и пожарным пришлось подводить лестницу, чтобы вернуть бедолагу на землю.

Гродненские герои

Несколько лет назад спасателям города Гродно поступил вызов — горел приют для животных. Тогда они не только полностью ликвидировали возгорание, но и вытащили из дыма много бездомных зверей.

Ижевский кот в безопасности

Сотрудникам пожарной службы в столице Удмуртии поступил ночной звонок о возгорании. Они поспешили на место и спасли людей, а также черного кота.

Спасатели из Лоренса в работе

Хозяин двух золотистых ретриверов Купера и Кэша гулял с ними возле замерзшего озера. Собаки бегали по льду, но на улице стояла оттепель, и в одно мгновение оба пса провалились под лед. Хозяин тут же вызвал спасателей. К сожалению, они успели спасти только Кэша.

Американский пожарный принимает благодарность

Когда эта женщина поняла, что ее любимая собака стала заложником в горящем доме, то не находила себе места. Но на помощь пришел Бен Лоусон и спас песеля.

Еще один «говорящий» кадр от американских пожарных

Пожарные Колымы

Этот кот, как еще один его сородич, собака и женщина, были спасены из трехкомнатной квартиры, оказавшейся в огне. Хозяйка не пострадала, а вот звери надышались угарного газа до потери сознания. Пожарные реанимировали их и отправили в ветеринарную клинику, где животных окончательно привели в чувство. За доблесть и отвагу губернатор города наградил спасательный отряд.

Живительный кислород

Часто домашних животных выносят из очагов возгорания без сознания, и им требуется немного свежего воздуха, как и людям.

Безмерная благодарность

Это кадр был сделан одним журналистом, прибывшем на место пожара. Спасатель вынес из горящего дома собаку и ее щенков, а потом присел на корточки, чтобы отдышаться. В этот момент благодарная мама лизнула спасителя в нос.

20 пожарных и одна собака

Именно столько человек потребовалось, чтобы потушить пожар в большом частном доме в Калифорнии. Помимо людей, был спасен хозяйский пес.

Один из семи

Этот котик стал одним из тех, кто попал под завал обрушившегося дома в Магнитогорске. Тогда сотрудники МЧС вынули из-под обломков 6 кошек и одного пса.

Пожарный из Манчестера

Когда в британскую службу спасения поступил звонок о горящем доме, то туда была направлена бригада пожарных. Пока все тушили огонь, Джон Фаско (на фото) вынес из задымленного помещения собаку. Поначалу он надел на животное маску, а затем стал отпаивать водой.

Неравнодушные спасатели из Чили

Чилийские пожарные не только выносят котят из горящих домов, но и часто делают съемки с бездомными зверьми, чтобы найти им владельцев.

Английские спасатели и лошадь

Эта кобыла попала в трясину недалеко от фермы, пролежав там всю ночь, прежде чем на утро владельцы заметили пропажу животного и сделали обход ближайшей территории. Сотрудникам британской службы спасения потребовалось немало времени, чтобы вызволить беднягу.

Пожарный выносит из обгоревшего дома рыжего кота

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Метки: МЧС   добро   животные   люди   пожарные   поступок   спасение   фото   

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Alex 49 минут назад
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