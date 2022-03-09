Животные, спасенные пожарными и сотрудниками МЧС

Пожарные Колымы

Этот кот, как еще один его сородич, собака и женщина, были спасены из трехкомнатной квартиры, оказавшейся в огне. Хозяйка не пострадала, а вот звери надышались угарного газа до потери сознания. Пожарные реанимировали их и отправили в ветеринарную клинику, где животных окончательно привели в чувство. За доблесть и отвагу губернатор города наградил спасательный отряд.