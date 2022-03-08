Мартовское солнце

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"Когда наступают первые погожие дни, когда земля пробуждается, начинает вновь зеленеть, когда душистый, теплый воздух ласкает нам кожу, вливаясь в грудь и словно проникая до самого сердца, в нас просыпается смутная жажда бесконечного счастья, желание бегать, идти куда глаза глядят, искать приключений, упиваться весной..." (Ги Де Мопассан "Весною")
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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12.
Пластов Аркадий Александрович «Деревенский март» (1964)
Если вдруг пропустили: Лесными тропинками
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