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Мартовское солнце

Мартовское солнце (12 фото)

Автор:
08 марта 2022 21:51
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
196
12
"Когда наступают первые погожие дни, когда земля пробуждается, начинает вновь зеленеть, когда душистый, теплый воздух ласкает нам кожу, вливаясь в грудь и словно проникая до самого сердца, в нас просыпается смутная жажда бесконечного счастья, желание бегать, идти куда глаза глядят, искать приключений, упиваться весной..." (Ги Де Мопассан "Весною")
Приятного просмотра!
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Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   

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2  комментария
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40k
Андрей 11 часов назад
Через три с половиной месяца световой день пойдёт на убыль)))
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50k
smakido 10 часов назад
Нет "Грачи прилетели".
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