Международный женский день

230
17
Празднование 8 марта с 1917 по 1985 год.
С Праздником Вас Дорогие Девчата!
С Праздником Вас Дорогие Девчата!
×
×
5.
На выступлении кружка физкультурников в честь празднования дня 8 марта. 1935 год. Неизвестный автор. Омск.
8.
Архив Ивана Петровича Второва
Торт «Высотное здание» и его создатель Елизавета Федоровна Второва (справа). Торт создан к 8 марта 1954 года архитекторами-чертежниками, проектирующими «Сталинские высотки». 8 марта 1954 года. Неизвестный автор. Москва.
Торт «Высотное здание» и его создатель Елизавета Федоровна Второва (справа). Торт создан к 8 марта 1954 года архитекторами-чертежниками, проектирующими «Сталинские высотки». 8 марта 1954 года. Неизвестный автор. Москва.
10.
Общежитие: в День 8 марта организовали выставку рукоделия. Воспитатель А. Скородумова и комсомолка С. Петрова осматривают новое платье Ю. Осиповой, которое будет помещено на выставке. 4 марта 1962 года. Автор: Г. Ефимовский. Череповец.
11.
В магазине «Подарки» готовят витрину к 8 Марта. 1967 год. Авторы: Исаак Тункель, Дмитрий Ухтомский. Москва.
12.
Семейный архив Марии Косаревой
«Две Галины». Галина Брежнева и Галина Уланова на приеме в честь 8 Марта. Дворец приемов ЦК КПСС на Ленинских горах. Март 1969 года. Автор: Борис Косарев. Москва.
«Две Галины». Галина Брежнева и Галина Уланова на приеме в честь 8 Марта. Дворец приемов ЦК КПСС на Ленинских горах. Март 1969 года. Автор: Борис Косарев. Москва.
13.
Семейный архив Марии Косаревой
Советский и российский композитор Александра Пахмутова на приеме в честь 8 Марта. Дворец приемов ЦК КПСС на Ленинских горах. Март 1969 года. Автор: Борис Косарев. Москва.
Советский и российский композитор Александра Пахмутова на приеме в честь 8 Марта. Дворец приемов ЦК КПСС на Ленинских горах. Март 1969 года. Автор: Борис Косарев. Москва.
15.
Автомобильный завод имени Ленинского комсомола. 7–9 марта 1960 года. Автор: Валентин Хухлаев. Москва.
16.
Президиум торжественного заседания в честь Международного женского дня в Кремлевском Дворце съездов. 1970-е. Автор: Самарий Гурарий. Москва.
Источник:
Еще крутые истории!
- Его забыть невозможно...Н.А.Боярский
- 20 любопытных фото вещей, которые не каждый день увидишь
- Какие методы воспитания вас бесят: истории из интернета
- Беременности две, а роды одни: как такое может быть?
- Семёрка интересных фактов обо всём на свете
Метки: СССР история люди страна фотографии
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
20
Понравилось20
Новости партнёров