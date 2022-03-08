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Международный женский день

Международный женский день (17 фото)

Автор:
08 марта 2022 19:35
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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17
Празднование 8 марта с 1917 по 1985 год.
С Праздником Вас Дорогие Девчата!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   

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Элек Мек 2 часа назад
Девчули, устроители праздника,Клара ЦеТкин и Розалия Люксембург.
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