Космическое равноправие: отправятся ли женщины покорять новые планеты

Американская учительница математики Криста МакОлифф должна была стать первым непрофессиональным космонавтом на орбите. Она победила в конкурсе среди 11 тыс. коллег и собиралась проводить из космоса уроки для школьников. 28 января 1986 года на 73 секунде взлета Challenger с семью членами экипажа взорвался. Внутри была и Криста МакОлифф.



Американка иранского происхождения Ануше Ансари поднялась на орбиту в 2006-м. Первая женщина-космическая туристка, мусульманка, бизнесвумен, она стояла в очереди на полет. Тренировалась как дублер японского миллиардера Дайсукэ Эномото и настраивалась полететь после него. Но неожиданно у японца обнаружили неполадки в сердце, медики на ракету его не допустили, а место в очередном экипаже оказалось свободным. Так Ануше Ансари оказалась над Землей.



На космической станции она проводила эксперименты с радиацией и невесомостью (да, в космосе работают даже туристы) и вела свой блог. Сколько денег Ансари заплатила за полет, запрещает разглашать контракт. Можно судить лишь по условиям предыдущих космических путешественников, которые за возможность очутиться на орбите отдавали $20 млн.



Уолли Фанк полетела бесплатно. На космический корабль New Shepard ее пригласил богатейший человек планеты Джефф Безос, который вместе со своим экипажем в июле 2021-го на 10 минут поднялся в космос. Уолли Фанк стала самым возрастным человеком, слетавшим на орбиту: ей 82 года. Всю жизнь она мечтала о космосе, в 1960-е входила в группу «Меркурий-13», в которой готовили женщин-астронавтов, а потом стала летчицей, когда с мечтой ничего не вышло. Спустя полвека все получилось.