Космическое равноправие: отправятся ли женщины покорять новые планеты

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Осенью 2021 года пятой россиянкой в космосе стала актриса Юлия Пересильд. А шестой возможно станет в этом году Анна Кикина. Американки же наверх летали больше 50 раз, а мужчины — свыше 500. Почему так?
Основные факты о женщинах космонавтах
Люди летают в космос с 1961 года, а полет первой женщины с планеты Земля произошел в 1963 году. С тех пор женщины установили рекорды по выходу в открытый космос и длительным космическим полетам на Международной космической станции, а NASA планирует высадить первую женщину на Луну к 2024 году в рамках программы «Артемида», названной в честь сестры-близнеца «Аполлона».
Доктор Рэнди Лавлейс еще в 1960-х годах утверждал, что женщины могут быть весьма подходящими для космоса, поскольку они меньше и легче для небольших космических кораблей. Его программа подготовки FLATs (Fellow Lady Astronaut Trainees) доказала, что женщины могут конкурировать с мужчинами, а иногда и превосходить их. Но, скорее всего, пройдут еще десятилетия, прежде чем в составе экипажей появится хоть что-то приближающееся к паритету.
Доктор Рэнди Лавлейс еще в 1960-х годах утверждал, что женщины могут быть весьма подходящими для космоса, поскольку они меньше и легче для небольших космических кораблей. Его программа подготовки FLATs (Fellow Lady Astronaut Trainees) доказала, что женщины могут конкурировать с мужчинами, а иногда и превосходить их. Но, скорее всего, пройдут еще десятилетия, прежде чем в составе экипажей появится хоть что-то приближающееся к паритету.
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Сколько всего в мире женщин-космонавтов?
В начале ноября 2021 года, по информации The New York Times, в космосе побывали более 600 человек. При этом женщин, участвовавших в орбитальных полетах 68, то есть всего 11%. В космосе чаще всех бывали представительницы США (53). Кроме американок и русских на орбиту по два раза летали представительницы Канады, Китая, Японии, по разу — Великобритании, Франции, Италии, Южной Кореи.
Сколько женщин-космонавтов в России?
В настоящий момент в истории России (включая СССР) всего 5 женщин, побывавших в космосе: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова, Елена Серова и Юлия Пересильд. Шестой может стать Анна Кикина, полет которой запланирован на 2022 год.
Первая женщина-космонавт
Первой женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова. Ее полет состоялся на корабле «Восток-6» 16 июня 1963 года. Она была отобрана из более чем 400 претендентов для полета. На тот момент ей было 26 лет.
Терешкова родилась в деревне Масленниково к северо-востоку от Москвы и стала добровольцем советской программы космонавтов после того, как 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин вошел в историю как первый человек, совершивший полет в космос. Она не была летчиком, но имела большой опыт прыжков с парашютом — за ее плечами 126 прыжков. Второй была советская космонавтка Светлана Савицкая в 1982 году, а за ней — американки Салли Райд, Джудит Резник и Кэтрин Салливан в 1984.
Терешкова родилась в деревне Масленниково к северо-востоку от Москвы и стала добровольцем советской программы космонавтов после того, как 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин вошел в историю как первый человек, совершивший полет в космос. Она не была летчиком, но имела большой опыт прыжков с парашютом — за ее плечами 126 прыжков. Второй была советская космонавтка Светлана Савицкая в 1982 году, а за ней — американки Салли Райд, Джудит Резник и Кэтрин Салливан в 1984.
«Ни одной больше в космосе не будет!»
Говорят, так кричал Сергей Королев после возвращения на Землю первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. В выражениях он не стеснялся, использовал не самые литературные слова и, мягко говоря, был зол.
Поведение и самочувствие Валентины Терешковой, действительно, были далекими от образцовых: на орбите ее мучали головокружение, тошнота, она не заполняла обязательный бортовой журнал, не всегда выходила на связь, однажды просто уснув, запланированные эксперименты были провалены. Очутившись на Земле, в обход всех инструкций до прибытия спасателей она угостила местных жителей космическими тюбиками, предназначенными для исследований, и угостилась сама вареной картошкой и квасом.
Вся эта самодеятельность ввела Королева в такую ярость, что тот пообещал, что пока жив, ни одна женщина в космос больше не полетит. И не полетела. Только в 1982 году, через 20 лет после Терешковой, на орбиту отправилась Светлана Савицкая.
Поведение и самочувствие Валентины Терешковой, действительно, были далекими от образцовых: на орбите ее мучали головокружение, тошнота, она не заполняла обязательный бортовой журнал, не всегда выходила на связь, однажды просто уснув, запланированные эксперименты были провалены. Очутившись на Земле, в обход всех инструкций до прибытия спасателей она угостила местных жителей космическими тюбиками, предназначенными для исследований, и угостилась сама вареной картошкой и квасом.
Вся эта самодеятельность ввела Королева в такую ярость, что тот пообещал, что пока жив, ни одна женщина в космос больше не полетит. И не полетела. Только в 1982 году, через 20 лет после Терешковой, на орбиту отправилась Светлана Савицкая.
Модуль «Восток-6» дал сбой, отклонился от курса и приземлился совсем не там, где его ждали. Первыми Валентину Терешкову (на фото слева) встретили жители села Мурашкино Алтайского края (Фото: ТАСС)
До этого времени в космос не летали и американки, в NASA не знали, как женский организм поведет себя наверху. Например, врачи всерьез опасались, что во время менструации в невесомости кровь может пойти не обычным путем — наружу, а внутрь — через фаллопиевы трубы в брюшную полость.
Это сейчас к услугам космонавток все достижения фармацевтики: можно на время полета без вреда для здоровья подавить менструацию препаратами. В 1970-х годах ученые даже не были уверены, что после полета в космос женщина способна выносить ребенка. Однако и Терешкова, и Савицкая, кстати, ставшая первой женщиной, выходившей в открытый космос, родили здоровых детей.
И в 1983 году в NASA под действием научных фактов с одной стороны, и усиливающимся давлением феминисток — с другой, отправило на орбиту Салли Кристен Райд. С тех пор в космосе побывали 53 американки, и только пять наших соотечественниц. Почему Россия отправляет в космос так мало женщин?
Это сейчас к услугам космонавток все достижения фармацевтики: можно на время полета без вреда для здоровья подавить менструацию препаратами. В 1970-х годах ученые даже не были уверены, что после полета в космос женщина способна выносить ребенка. Однако и Терешкова, и Савицкая, кстати, ставшая первой женщиной, выходившей в открытый космос, родили здоровых детей.
И в 1983 году в NASA под действием научных фактов с одной стороны, и усиливающимся давлением феминисток — с другой, отправило на орбиту Салли Кристен Райд. С тех пор в космосе побывали 53 американки, и только пять наших соотечественниц. Почему Россия отправляет в космос так мало женщин?
Хотят ли женщины в космос
В 2021 году в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) озвучили имена четырех кандидатов, зачисленных в отряд космонавтов. Все они мужчины. Их выбрали по итогам открытого конкурса, начавшегося еще в 2019 году, когда принять участие в нем мог практически любой желающий, было бы высшее образование и отменное здоровье.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда призывал девушек проявлять «более активное участие»: «Мы бы хотели не проводить какие-то искусственные балансы, но рассчитываем, что молодые женщины России могут спокойно пройти те жесткие требования, которые предъявляются к космонавтам, и тем самым сбалансировать отряд, который стал слишком мужским».
Однако с девушками не сложилось. Из 2,2 тыс. претендентов до очного этапа отбора добрались 64, девять из которых — женщины. Ни одна из них не смогла пройти физические испытания так же, как мужчины, и до сих пор единственной женщиной в команде космонавтов остается Анна Кикина, прошедшая туда по итогам открытого конкурса еще в 2012 году. Однако сами космонавтики видят причину не в слабой подготовке, а в устоявшемся мнении о космонавтике как о сугубо мужском занятии.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда призывал девушек проявлять «более активное участие»: «Мы бы хотели не проводить какие-то искусственные балансы, но рассчитываем, что молодые женщины России могут спокойно пройти те жесткие требования, которые предъявляются к космонавтам, и тем самым сбалансировать отряд, который стал слишком мужским».
Однако с девушками не сложилось. Из 2,2 тыс. претендентов до очного этапа отбора добрались 64, девять из которых — женщины. Ни одна из них не смогла пройти физические испытания так же, как мужчины, и до сих пор единственной женщиной в команде космонавтов остается Анна Кикина, прошедшая туда по итогам открытого конкурса еще в 2012 году. Однако сами космонавтики видят причину не в слабой подготовке, а в устоявшемся мнении о космонавтике как о сугубо мужском занятии.
Лётчик-космонавт Елена Серова (последняя на данный момент россиянка, летавшая в космос; это было в 2015 году) считает, что всё дело в сложившихся гендерных стереотипах: «Ещё с советских времен у нас сформировалась негласная традиция, что существуют определённые мужские профессии. Космонавт — одна из таких профессий. У нас при отборе нет разных требований для женщин и мужчин. Но часто получается так, что женщины приходят в отряд, но не проходят по каким-то требованиям так же, как и мужчины».
В 2019 году скандал вызвало высказывание российского космонавта Сергея Рязанского, который заявил: «У мальчиков примитивная физиология, у нас стабильный уровень гормонов. Никто не собирается приспосабливать запуск ракеты, выход в открытый космос или чрезвычайную ситуацию к женскому циклу».
Интерес к космосу в США и Европе значительно выше, чем в России. В 2020 году NASA приняло 12 тыс. заявок от желающих стать астронавтами, в 2021 году Европейское космическое агентство (EKA) — уже 23 тыс., четверть из которых от женщин. Все испытания женщины-претендентки проходят на общих основаниях, без каких-либо поблажек, наравне с остальными членами отряда.
Интерес к космосу в США и Европе значительно выше, чем в России. В 2020 году NASA приняло 12 тыс. заявок от желающих стать астронавтами, в 2021 году Европейское космическое агентство (EKA) — уже 23 тыс., четверть из которых от женщин. Все испытания женщины-претендентки проходят на общих основаниях, без каких-либо поблажек, наравне с остальными членами отряда.
Ряд российских коллег-мужчин считают, что отбор американским астронавткам дается проще, чем нашим соотечественникам, потому что у них якобы другая физическая подготовка. «У них, американок, много женщин приходит в космос из армии. Это все, как правило, летающие женщины, хорошо подготовленные, — говорит Александр Самокутяев, командир космических кораблей «Союз ТМА-21» (2011) и «Союз ТМА-14М» (2014-2015). — Я много общаюсь с ними, и в космосе тоже сталкивался. Вы знаете, их порой трудно бывает «сепарировать» от мужчин, — у многих даже повадки мужские. Нашим дамам это не свойственно. Они у нас больше нежные, домашние. У нас другой образ женщины, другая культура. Не будем сейчас говорить об эмансипации, мы просто будем надеяться, что в отряде все-таки будет побольше женщин».
В центрифуге будущих космонавтов крутят с бешеной скоростью — до 70 оборотов в минуту. В термокамере практически поджаривают: температура воздуха поднимается до 60°C. В барокамере кислорода столь мало, что едва хватает для дыхания. В сурдокамере стоит оглушающая тишина, а в иллюминаторах — мрак. Провести в ней нужно 72 часа, 48 из которых — за работой, абсолютно без сна.
Еще есть подводное плавание, занятия в невесомости, прыжки с парашютом, тесты на выживаемость. Для обывателя большинство манипуляций — настоящее мучение, для космонавта — привычная реальность.
Свои шаттлы американцы отправляли наверх с короткими миссиями, вплоть до двух недель. Время подготовки — два-три года. Российские же космонавты поднимаются в космос надолго: на полгода, а то и дольше. И готовятся они семь-восемь лет: возможно, это одна из причин, почему желающих стать космонавтами в нашей стране гораздо меньше, чем в Европе и США.
Еще есть подводное плавание, занятия в невесомости, прыжки с парашютом, тесты на выживаемость. Для обывателя большинство манипуляций — настоящее мучение, для космонавта — привычная реальность.
Свои шаттлы американцы отправляли наверх с короткими миссиями, вплоть до двух недель. Время подготовки — два-три года. Российские же космонавты поднимаются в космос надолго: на полгода, а то и дольше. И готовятся они семь-восемь лет: возможно, это одна из причин, почему желающих стать космонавтами в нашей стране гораздо меньше, чем в Европе и США.
NASA начинает делать «женские» скафандры
Весной 2019 года выход Энн Макклейн и Кристины Кох в открытый космос должен был стать историческим событием: впервые это были бы только две женщины. Но не случилось, помешал скафандр. Вернее, отсутствие нужного размера. На МКС был только один пригодный для женщин размер, остальные были велики. Достался он Кох. Вместо Макклейн пошел астронавт-мужчина Ник Хейг.
Энн Макклейн и Кристина Кох должны были стать первыми астронавтками, вышедшими в открытый космос в чисто женском составе (Фото: NASA)
И дело не в банальном неудобстве: в большом скафандре Макклейн могла совершить грубые ошибки в открытом космосе. «Для женщины выходить в открытый космос сложнее в основном из-за того, что скафандры ей велики», — вспоминает Пегги Уитсон, которой принадлежит рекорд по времени, проведенному женщиной в космосе.
За произошедший конфуз в NASA долго оправдывались. И через полгода инициировали новую попытку, на этот раз удачную. Вот только с Кох в этот раз в открытом космосе оказалась другая женщина — Джессика Меир, сменившая Макклейн на МКС. За пределами станции они провели более пяти часов, меняя вышедший из строя внешний блок питания.
За произошедший конфуз в NASA долго оправдывались. И через полгода инициировали новую попытку, на этот раз удачную. Вот только с Кох в этот раз в открытом космосе оказалась другая женщина — Джессика Меир, сменившая Макклейн на МКС. За пределами станции они провели более пяти часов, меняя вышедший из строя внешний блок питания.
Женщины на МКС тоже красятся. Российская космонавт Елена Серова рассказывала, что у нее была даже подводка для глаз, ведь астронавты — «лицо страны», и должны хорошо выглядеть. А японская компания Pola Orbis в 2023 году обещает выпустить линию специальных средств для ухода за кожей в условиях невесомости в экстремально сухой среде CosmoSkin. Целевая аудитория нового продукта — частные путешественники в космос, которых уже конце этого года доставлять на МКС планирует компания SpaceX Илона Маска.
Летают ли в космос непрофессиональные космонавтки?
Американская учительница математики Криста МакОлифф должна была стать первым непрофессиональным космонавтом на орбите. Она победила в конкурсе среди 11 тыс. коллег и собиралась проводить из космоса уроки для школьников. 28 января 1986 года на 73 секунде взлета Challenger с семью членами экипажа взорвался. Внутри была и Криста МакОлифф.
Американка иранского происхождения Ануше Ансари поднялась на орбиту в 2006-м. Первая женщина-космическая туристка, мусульманка, бизнесвумен, она стояла в очереди на полет. Тренировалась как дублер японского миллиардера Дайсукэ Эномото и настраивалась полететь после него. Но неожиданно у японца обнаружили неполадки в сердце, медики на ракету его не допустили, а место в очередном экипаже оказалось свободным. Так Ануше Ансари оказалась над Землей.
На космической станции она проводила эксперименты с радиацией и невесомостью (да, в космосе работают даже туристы) и вела свой блог. Сколько денег Ансари заплатила за полет, запрещает разглашать контракт. Можно судить лишь по условиям предыдущих космических путешественников, которые за возможность очутиться на орбите отдавали $20 млн.
Уолли Фанк полетела бесплатно. На космический корабль New Shepard ее пригласил богатейший человек планеты Джефф Безос, который вместе со своим экипажем в июле 2021-го на 10 минут поднялся в космос. Уолли Фанк стала самым возрастным человеком, слетавшим на орбиту: ей 82 года. Всю жизнь она мечтала о космосе, в 1960-е входила в группу «Меркурий-13», в которой готовили женщин-астронавтов, а потом стала летчицей, когда с мечтой ничего не вышло. Спустя полвека все получилось.
Американка иранского происхождения Ануше Ансари поднялась на орбиту в 2006-м. Первая женщина-космическая туристка, мусульманка, бизнесвумен, она стояла в очереди на полет. Тренировалась как дублер японского миллиардера Дайсукэ Эномото и настраивалась полететь после него. Но неожиданно у японца обнаружили неполадки в сердце, медики на ракету его не допустили, а место в очередном экипаже оказалось свободным. Так Ануше Ансари оказалась над Землей.
На космической станции она проводила эксперименты с радиацией и невесомостью (да, в космосе работают даже туристы) и вела свой блог. Сколько денег Ансари заплатила за полет, запрещает разглашать контракт. Можно судить лишь по условиям предыдущих космических путешественников, которые за возможность очутиться на орбите отдавали $20 млн.
Уолли Фанк полетела бесплатно. На космический корабль New Shepard ее пригласил богатейший человек планеты Джефф Безос, который вместе со своим экипажем в июле 2021-го на 10 минут поднялся в космос. Уолли Фанк стала самым возрастным человеком, слетавшим на орбиту: ей 82 года. Всю жизнь она мечтала о космосе, в 1960-е входила в группу «Меркурий-13», в которой готовили женщин-астронавтов, а потом стала летчицей, когда с мечтой ничего не вышло. Спустя полвека все получилось.
В 2010 году Уолли Фанк купила билет за $200 тыс. для участия в программе Ричарда Брэнсона Virgin Galactic, однако в космос полетела только в 2021 году и совсем с другим миллиардером (Фото: Blue Origin)
Российская актриса Юлия Пересильд ждала куда меньше. «Роскосмос» и «Первый канал» задумали снять на МКС художественный фильм и осенью 2020 года объявили кастинг на главную роль. Претенденток было несколько тысяч. На кастинге от них ждали прочтения «Письма Татьяны» Александра Пушкина и отменного здоровья. И то, и другое продемонстрировала 36-летняя Пересильд. Полет экипажа с ее участием состоялся в октябре 2021 года. Вместе с ней летал еще один непрофессиональный космонавт — режиссер будущего фильма Клим Шипенко, который взял на себя сразу несколько ролей: и играл, и снимал, и гримировал.
Какое будущее у женского космоса
Весной 2021 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов (ЦПК) сообщили, что единственная российская женщина-космонавт Анна Кикина вошла в состав экипажа 68-й экспедиции и осенью 2022 года на корабле «Союз МС-22» отправится на МКС.
Возможно, через несколько лет ее место на МКС займет первая африканка. Летом 2021-го Россия и Тунис подписали Меморандум, согласно которому «Роскосмос» пообещал помочь подготовить первую тунисскую женщину-астронавта.
Еще дальше намерены стартовать американцы. В августе 2021 года NASA объявило набор в первую годовую марсианскую миссию. Правда, это будет лишь имитация жизни на Марсе, для которой построят наземный модуль Mars Dune Alpha, лететь никуда не потребуется.
А вот реальный полет к другой планете намечен на 2024 год. В рамках программы «Артемида» на южном полюсе Луны NASA собирается высадить первую женщину. Вместе с коллегами мужчинами она не просто прогуляется по планете, но поселится на орбитальной платформе-шлюзе. Имена кандидатов на полет уже известны, в списке 18 человек. Половина всей команды — женщины.
Возможно, через несколько лет ее место на МКС займет первая африканка. Летом 2021-го Россия и Тунис подписали Меморандум, согласно которому «Роскосмос» пообещал помочь подготовить первую тунисскую женщину-астронавта.
Еще дальше намерены стартовать американцы. В августе 2021 года NASA объявило набор в первую годовую марсианскую миссию. Правда, это будет лишь имитация жизни на Марсе, для которой построят наземный модуль Mars Dune Alpha, лететь никуда не потребуется.
А вот реальный полет к другой планете намечен на 2024 год. В рамках программы «Артемида» на южном полюсе Луны NASA собирается высадить первую женщину. Вместе с коллегами мужчинами она не просто прогуляется по планете, но поселится на орбитальной платформе-шлюзе. Имена кандидатов на полет уже известны, в списке 18 человек. Половина всей команды — женщины.
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2. Более сложный организм (по сравнению с мужским), частые медицинские проблемы
3. Более сложное обслуживание этого организма
4. В смешанном экипаже та же фигня, что и в море
5. Вообще женская психика в массе хуже переносит длительные психологические нагрузки. В основном из-за воспитания, опять же, в массе, в стиле "моя принцесса". Это впивается в подкорку в детские годы и вытравлено быть не может
Терзают смутные сомнения