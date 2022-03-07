Облепить собой поезд и так ехать: почему для Индии это норма

И опять же если проводить сравнительные параллели с Российской действительностью, то некоторые пассажиры РЖД искренне негодуют, мол, как это так, стоянка поезда две минуты! Как же я выскочу со своими чемоданами и детьми?

Вот, посмотрите, как индийцы ездят на работу и обратно. Они зачастую принимают забавные позы и даже умудряются возить так детей. Правда пожилые люди всё чаще ездят внутри поезда, а не снаружи.