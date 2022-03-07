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Облепить собой поезд и так ехать: почему для Индии это норма

Облепить собой поезд и так ехать: почему для Индии это норма (9 фото)

Автор:
07 марта 2022 09:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индия   в мире   интересно   люди   поезд   фото   
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Путешествуя по Индии можно увидеть, как медленно курсируют поезда, которые почему-то облеплены людьми. Пассажиры есть внутри, на крыше и даже умудряются зацепиться по бокам.

И если проводить аналогию с Россией, то один какой-нибудь зацепер на электричке - это для нас уже целая нештатная ситуация. Для Индии же пассажир поезда равно зацепер, и это норма. Они умудряются не только держаться и не падать при этом, но ещё и махать рукой в камеру с улыбкой на лице.

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И опять же если проводить сравнительные параллели с Российской действительностью, то некоторые пассажиры РЖД искренне негодуют, мол, как это так, стоянка поезда две минуты! Как же я выскочу со своими чемоданами и детьми?


Вот, посмотрите, как индийцы ездят на работу и обратно. Они зачастую принимают забавные позы и даже умудряются возить так детей. Правда пожилые люди всё чаще ездят внутри поезда, а не снаружи.

Кстати, внутри вагонов вообще нечем дышать, и связано это с тем, что на улице может быть +45 - +50 °С. И поэтому внутри хоть и безопаснее, но зато люди набиваются весьма плотно. Поэтому молодые люди предпочитают ездить снаружи поезда.


Также интересной особенностью является и то, что на поездах ездят только лица мужского пола. Это связано с тем, что именно они работают на значительном удалении от дома, и поэтому женщину на таких поездах встретить практически невозможно.

У индийцев есть стойкое убеждение, что женщина не должна занимать место в поезде или на поезде, потому что на её месте должен быть мужчина. Он глава семьи, он добытчик, ему больше платят и т. д. А место женщины у домашнего очага.

Что же касается самой культуры - вот так ездить на поездах - то она связана с банальной экономией. Поезда ходят медленно и как правило два раза в день - утром и вечером. А ехать нужно всем, потому что проезд этот бесплатный. Эти поезда по сути являются социальным общественным транспортом. А выгода для государства заключается в том, что большая часть мужского населения трудоустроена, зарабатывает деньги, и может попасть на работу, а потом домой.



При этом нужно чётко понимать, что население Индии сейчас 1,4 млрд. человек. Это примерно в 10 раз больше населения России. Причём население сейчас растёт примерно на 15 млн. человек в год. А это значит, что скоро и этих поездов хватать не будет.


Также особый интерес представляет сам механизм попадания пассажиров на крышу. Ведь у поездов нет никаких лестниц. В самих вагонах нет люков, ведущих на крышу.

И для этого власти позаботились строить вокзалы, у которых крытые перроны. Это значит, что некоторые пассажиры могут по лестницам подняться на крышу перрона, фактически на его кровлю, после чего просто перейти с этой крыши на крышу поезда. И как можно видеть, эти крыши примерно на одном уровне. Сход пассажиров с крыши поезда на станции осуществляется точно также.


Средняя скорость движения таких вот облепленных людьми поездов составляет около 40 км/ч.

И как вы наверное уже успели заметить, такие вот ж/д маршруты не электрифицированы. Состав тянет только тепловоз. Это связано с тем, что когда люди стоят на крыше вагонов, то они фактически достают до той высоты, на которой обычно висит контактный провод под напряжением. И для того, чтобы никто не попал под напряжение, от электрификации таких вот сложных маршрутов решили отказаться.

Что же касается самих вагонов, то их число растёт с ростом численности населения в тех регионах, где эти составы курсируют. Плюс ко всему к пассажирским вагонам нередко цепляют и почтовые, и товарные, и прочие вагоны. Также на этих маршрутах можно встретить и вагоны для перевозки скота, которые переоборудовали для перевозку людей. Потому что люди важнее.

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Метки: Индия   в мире   интересно   люди   поезд   фото   

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fraxinus 22 минуты назад
Увидел и сразу подумал: денег нет.
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