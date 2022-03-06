15 загадочных приспособлений для кухни

Приготовление еды порой становится настоящим искусством, для которого нужно множество инструментов. И порой кухонные приспособления оказываются такими загадочными, что даже у самых опытных кулинаров нет идей, зачем вообще нужна эта странная штуковина. К счастью, в интернете всегда найдутся знатоки, которые по фотографии опознают и нож для сыра, и форму для паштета

Серебряный шар, который открывается. Внутри пластина с отверстиями