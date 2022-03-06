15 загадочных приспособлений для кухни

Что ж, давайте попытаемся угадать, для чего нужна вся эта кухонная утварь!
Приготовление еды порой становится настоящим искусством, для которого нужно множество инструментов. И порой кухонные приспособления оказываются такими загадочными, что даже у самых опытных кулинаров нет идей, зачем вообще нужна эта странная штуковина. К счастью, в интернете всегда найдутся знатоки, которые по фотографии опознают и нож для сыра, и форму для паштета
Серебряный шар, который открывается. Внутри пластина с отверстиями
Это блюдо для кексов! Туда наливают горячую воду, а снизу можно зажечь огонь. Кексы на пластине остаются свежими и тёплыми.
Что за пластмассовый крючок?
С помощью него гораздо легче открывать консервные банки.
Зачем в этой миске отверстие?
Для того, чтобы отделать желтки от белков. Желток остаётся внутри миски.
Для чего нужна лопатка такой формы?
Ей накладывают мёд, благодаря такой форме мёд не соскальзывает.
А это ещё что за штука?
В такой форме готовят яйца-пашот.
Что готовят на такой решётке?
На ней жарят кукурузу.
С антикварными предметами всё ещё более загадочно
В викторианский период такой ложкой накладывали чай в заварник.
Деревянный пресс со старой кухни
Пресс для масла. По этому узору можно было узнать, у кого на рынке вы купили масло.
А это точно кухонная утварь?
Да, этим мешают и накладывают салат.
У меня всегда был этот инструмент, но даже не знаю, как его использовать
Им удаляют зёрна с кукурузных початков.
Неопознанный предмет с кухни родственницы
Нагреваете эту штуку на огне и с помощью неё подрумяниваете хлеб, мясо или крем-брюле.
Кажется, эта фарфоровая форма нужна для готовки
В такой форме в духовке запекают паштет, и в ней же можно его хранить.
Зачем нужен этот инструмент?
Таким вырезают сердцевину из яблок и других фруктов.
То ли ложка, то ли нож
Это нож для сыра. Им разрезают твёрдые сорта, например, пармезан.
Целый набор странных приспособлений
Первым делают шарики из мякоти дыни, второй нужен, чтобы нарезать масло завитками, а третьим счищают цедру.
Источник:
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