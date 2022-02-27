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Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа

Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа (21 фото)

Автор:
27 февраля 2022 21:12
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
225
21
В 1931 году Бренсон ДеКу путешествовал по Советскому Союзу, где сделал ряд снимков для своих лекций. Снимки эти представляли из себя стеклянные слайды, которые позже были раскрашены вручную анилиновыми красками. Лекции Деку имели невероятный успех.
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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31k
Мойша 5 часов назад
Комментарий к фото
Кстати, одно из мест съемок фильма "Де жавю".
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123
Igory 3 часа назад
Хоть бы НЕ разбомбили...
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