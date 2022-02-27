Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа

Автор:
27 февраля 2022 21:12
В 1931 году Бренсон ДеКу путешествовал по Советскому Союзу, где сделал ряд снимков для своих лекций. Снимки эти представляли из себя стеклянные слайды, которые позже были раскрашены вручную анилиновыми красками. Лекции Деку имели невероятный успех.
1.
Национальный Академический театр оперы и балета.
2.
Одесса, туристы в порту.
3.
Здание Городской Думы на Думской площади (бывшая биржа).
4.
Витрина магазина с портретами Ленина и Сталина.
5.
Монумент в парке Шевченко (бывшем Александровским) с портретом Сталина в цветах.
7.
Гостиница Лондонская на Приморском бульваре.
8.
Приморская (Потёмкинская) лестница.
9.
Коммунистический монумент с молотом и серпом, Екатерининская площадь. Памятник Екатерине снесли, памятник Потемкинцам еще не установили.
10.
Магазин системы Торгсин.
12.
Дом Либмана и дом Русова. Соборная площадь.
13.
Дерибасовская, Пассаж.
14.
Хлебная тележка, доставляющая продовольствие в Старый город.
15.
Группа детей. У оперного театра.
16.
Человек с бочками в лошадиной повозке.
17.
Две молодые женщины, экскурсоводы.
18.
Мужчины и женщины на пляже Ланжерон.
19.
Городской вид близ гавани.
20.
Вид на Морской вокзал с Приморского бульвара.
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