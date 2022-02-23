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TU160
Стих американца про русских
(2 фото + 1 видео)
Автор:
TU160
23 февраля 2022 20:18
Сообщество :
Треники&Вареники
Метки:
американца
про русских
стих
799
2
1
Стих американца про русских
Стих американца про русских
2022-02-23T20:18:24+03:00
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Источник:
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Метки:
американца
про русских
стих
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1k
Егор Терентьев
4 часа назад
Круто!
Автор стихов: Владимир Уткин
Стих был написан на размещённую в интернете публикацию
от имени американского блогера "Bearded"- Борода. Загадка русских.
Источник Владимир Уткин
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Fishki_surfer
Егор Терентьев
4 часа назад
А еще говорят, что у пендосов сложные имена/фамилии.
7
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a_komolow
2 часа назад
Правильный стих!
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377
Алекs
3 часа назад
СЛАВА ВЕЛИКОЙ РОССИИ!!!
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200
Raingold Fischer
4 часа назад
К сожалению о ком этот стих сгинут все скоро, останутся лишь мажоры.
-6
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greesevold
Raingold Fischer
3 часа назад
Не,сучонок,не дождёшься. Мёртвые сраму не имут, от веков заведено. А мажоры - они, ля, тоже русские, наваляют от души, только со своими приколами!
-2
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга.
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148
Пётр
5 часов назад
Накануне 1941 тоже прям все слюной брызгали как мы всех победим и разгромим за пару дней.... Вам мало уроков истории и миллионов жизней за глупое шапкозакидательство и ура-патриотизм???
-14
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4k
Wertos
Пётр
4 часа назад
Эх ты... историк "болтов" ! Это немцы брызгали, собирая взять Москву за 40 дней !
Почитай хоть про план "Барбаросса"
5
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5k
Ыукп
Пётр
2 часа назад
Ну просчитались. Но наваляли же.
А потому как всегда придерживаюсь оборонительный стратегии. Пленные не нужны, территории и ресурсов тоже завались.
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Автор стихов: Владимир Уткин
Стих был написан на размещённую в интернете публикацию
от имени американского блогера "Bearded"- Борода. Загадка русских.
Источник Владимир Уткин
Почитай хоть про план "Барбаросса"
А потому как всегда придерживаюсь оборонительный стратегии. Пленные не нужны, территории и ресурсов тоже завались.