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Стих американца про русских

Стих американца про русских (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 февраля 2022 20:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: американца   про русских   стих   
799
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Стих американца про русских

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Метки: американца   про русских   стих   
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9  комментариев
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1k
Егор Терентьев 4 часа назад
Круто!
Автор стихов: Владимир Уткин
Стих был написан на размещённую в интернете публикацию
от имени американского блогера "Bearded"- Борода. Загадка русских.
Источник Владимир Уткин
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6k
a_komolow 2 часа назад
Правильный стих!
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377
Алекs 3 часа назад
СЛАВА ВЕЛИКОЙ РОССИИ!!!
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200
Raingold Fischer 4 часа назад
К сожалению о ком этот стих сгинут все скоро, останутся лишь мажоры.
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148
Пётр 5 часов назад
Накануне 1941 тоже прям все слюной брызгали как мы всех победим и разгромим за пару дней.... Вам мало уроков истории и миллионов жизней за глупое шапкозакидательство и ура-патриотизм???
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