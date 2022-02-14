Из жизни одичалых: Супермаркеты Walmart теперь помещают мясо под железную сетку с замком и снабжают его электронной сигнализацией

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Майкл Фромхолд из Флориды был ошеломлен, когда заметил, что мясо в его местном магазине Walmart было заперто сеткой с замком, по–видимому, чтобы предотвратить его кражу или поедание прямо в магазине в сыром виде.
Майкл снял это на видео и поделился им в TikTok, где его видеоклип быстро стал вирусным, набрав более четырех миллионов просмотров за считанные дни и вызвав дружное возмущение комментаторов.
«Это что за шутки», — комментирует Майкл своё видео, держа в руках защищенное стальной сеткой мясо. «У Walmart теперь стейк под замком. Охренеть, до чего мы тут дожили. Становится плохо».
Фу пля...
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Если в черножопых районах, вполне себе возможно упаковать под сетку.
https://bloknot-krasnodar.ru/news/kak-slitki-zolota-rekordno-podorozhavshee-maslo-vhttps://bloknot-krasnodar.ru/news/kak-slitki-zolota-rekordno-podorozhavshee-maslo-v-
Я этого жополиза пиндоского не обзывал)
Ааааххххааааахххааа :))))))))
Зайди туда, там таких стейков из России много!
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