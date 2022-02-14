Из жизни одичалых: Супермаркеты Walmart теперь помещают мясо под железную сетку с замком и снабжают его электронной сигнализацией

Майкл снял это на видео и поделился им в TikTok, где его видеоклип быстро стал вирусным, набрав более четырех миллионов просмотров за считанные дни и вызвав дружное возмущение комментаторов.

«Это что за шутки», — комментирует Майкл своё видео, держа в руках защищенное стальной сеткой мясо. «У Walmart теперь стейк под замком. Охренеть, до чего мы тут дожили. Становится плохо».

Фу пля...