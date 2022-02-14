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Из жизни одичалых: Супермаркеты Walmart теперь помещают мясо под железную сетку с замком и снабжают его электронной сигнализацией

Из жизни одичалых: Супермаркеты Walmart теперь помещают мясо под железную сетку с замком и снабжают его электронной сигнализацией (2 фото)

Автор:
14 февраля 2022 05:11
Метки: СШП   мясо   экономика   
600
2

Майкл Фромхолд из Флориды был ошеломлен, когда заметил, что мясо в его местном магазине Walmart было заперто сеткой с замком, по–видимому, чтобы предотвратить его кражу или поедание прямо в магазине в сыром виде.

Майкл снял это на видео и поделился им в TikTok, где его видеоклип быстро стал вирусным, набрав более четырех миллионов просмотров за считанные дни и вызвав дружное возмущение комментаторов.

«Это что за шутки», — комментирует Майкл своё видео, держа в руках защищенное стальной сеткой мясо. «У Walmart теперь стейк под замком. Охренеть, до чего мы тут дожили. Становится плохо».

Фу пля...

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Метки: СШП   мясо   экономика   
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6k
newegg 2 часа назад
Стейк по цене $26.40 за кг (2100 руб).
Если в черножопых районах, вполне себе возможно упаковать под сетку.
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38k
Лесли 🥰 2 часа назад
Ну, а вдруг веганы одичают и начнут кидаться на мясо прямо в магазине))))
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31k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Зато посмотрите на капитализацию Apple
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419
WORLD Растрелли В.В. 2 часа назад
На, посмейся ещё.
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419
WORLD 2 часа назад
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11k
Kostick 3 часа назад
не, у нас масло в антикражных боксах уже бывает..
https://bloknot-krasnodar.ru/news/kak-slitki-zolota-rekordno-podorozhavshee-maslo-vhttps://bloknot-krasnodar.ru/news/kak-slitki-zolota-rekordno-podorozhavshee-maslo-v-
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2k
Иван 3 часа назад
В Магните некоторые товары в коробках с замком продают. Охренеть, до чего мы тут дожили. Становится плохо.
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419
WORLD ☭Cheкаво☭ 15 минут назад
Только Кадырову не жалуйся, он сейчас не в тренде!
Ааааххххааааахххааа :))))))))
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419
WORLD ☭Cheкаво☭ 11 минут назад
Сайт ГУЛАГу.нет знаешь?
Зайди туда, там таких стейков из России много!

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30k
Azesh 3 часа назад
мраморка не дешевая. пИсдят.
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9k
MihailoSerbiya 4 часа назад
Дааа ... Неуспели они новую воину в Геиропе разжеч. Вот и уровен жизни упал у их . Не на ком наживатса ...
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4k
Горожанин 4 часа назад
Дети США.
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☭Cheкаво☭
Россия РУЛИТ!!!
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