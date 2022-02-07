«Свайпни влево»: полиция Флориды выискивала наркодилеров в приложениях для гей-знакомств

Детективы зарегистрировались в приложениях Grindr, Scruff и Taimi, где и разводили продавцов «веселья». Вычислить их было не так уж сложно, поскольку для примитивной шифровки они использовали эмодзи рожка мороженного и торта, а также слово «вечеринка».