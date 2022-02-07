«Свайпни влево»: полиция Флориды выискивала наркодилеров в приложениях для гей-знакомств

Пальмы, жаркие пляжи, крепкие мужики в форме и «гей-картели» – именно так можно описать то, что происходило в последние полгода во Флориде.
Именно там полиция США проводила операцию под названием «Свайпни влево, если нужен мет». Её суть заключалась в поимке наркодилеров через приложения для гей-знакомств, где осуществлялась продажа запрещенных веществ без какой-либо особой конспирации.
Детективы зарегистрировались в приложениях Grindr, Scruff и Taimi, где и разводили продавцов «веселья». Вычислить их было не так уж сложно, поскольку для примитивной шифровки они использовали эмодзи рожка мороженного и торта, а также слово «вечеринка».
В итоге за полгода работы копы накрыли более 60 крупных дилеров. Всего было заведено 159 уголовных дел и выдвинуто 72 обвинения в мелких нарушениях.
Самое интересное, что руководство приложения Taimi больше беспокоил не тот факт, что их площадка превратилась в рынок запрещенных веществ. По словам главы отдела коммуникаций Яны Андёл, после этой операции к геям будут относиться предвзято, что в США «не канон».
Видимо, и нашим правоохранителям стоит взять этот «план-капкан» на заметку. Особенно после недавней истории в московском отделе, где полиция накрыла гей-вечеринку после побега одного из участников, который пожаловался, что его хотели «накачать наркотиками и изнасиловать».
На месте, и правда, обнаружили кучу шприцов и презервативов, однако участники сего мероприятия отделались лишь административным протоколом. А то ещё картеля «Голубая устрица» нам не хватало.
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