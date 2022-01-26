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В Питерском баре пьяная официантка подожгла клиента, устроив шоу

В Питерском баре пьяная официантка подожгла клиента, устроив шоу (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2022 09:19
Сообщество : Жить в России
Метки: бар   видео   интересное   напиток   официантка   питер   фото   эффектная подача   
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В новогодние праздники многие ходили по барам и развлекались, как могли. Петербуржцы решили навестить бар "Гадкий койот" и заказали "экстремальную подачу" напитка. Официантка вылила на грудь гостю абсент и подожгла.

В разговоре с "Пятым каналом" пострадавший рассказал, как было дело. 4 января он с товарищами отправился в бар на Думской. Там они выпивали и веселились. Когда мужчина отошёл в туалет, его друзья решили заказать "экстремальную подачу" напитка.

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Официантка подошла и тут же выплеснула на грудь гостю абсент и подожгла его. Мужчина опешил от такой необычной подачи напитка, но подумал, что его сразу же начнут тушить.

"Начиная сам себя тушить руками, потому что уже жёсткая боль пошла. Но буквально через шесть-семь секунд она меня просто заливает «Пепси». Бегу в туалет, провожу рукой по груди, а у меня уже слезает кожа. Она мне вслед кричит, что делает всё это часто не понимает, почему в этот раз так получилось, — поделился пострадавший. — Как можно человека облить и заживо поджечь? Ну что это вообще за бред?", - рассказал мужчина.

После этого друзья отвели мужчину в НИИ скорой помощи. Врачи диагностировали ожоги дыхательных путей, груди и шеи третьей степени. Лечится мужчине теперь долго: ему понадобятся мази, санаторий, лазерная коррекция и другие средства для восстановления.

Администрация бара никак не отреагировала на случившиеся. Только тогда, когда мужчина нанял адвоката, представители пообщались с ним.

— Я нанял адвоката, он туда подъехал, пообщались, — объяснил Константин. — Они опросили официантку, а та сказала, что вообще не знает, почему она это сделала. Пьяная была, понятное дело, может, вообще даже ничего такого не помнит. Они предложили компенсацию в 100 тыс. рублей.


Источник:

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Метки: бар   видео   интересное   напиток   официантка   питер   фото   эффектная подача   
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13  комментариев
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
И вот, ради этого жизненно необходимого счастья весь сыр-бор с недовольством QR-кодами?
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38k
Лесли 🥰 9 минут назад
"экстремальную подачу" напитка... Что это за херня еще?? Она тупо вылила на него, это даже не подача.
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61k
Опиум для народа 21 минуту назад
Звуковой ряд вообще говно. Кто знает где этот бар - отдайте администратору.)))
Ссылка www.youtube.com
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15k
ВОВЧЕГ 21 минуту назад
Прикольная тамада и конкурсы интересные!
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5k
tamin 44 минуты назад
Этот формат изжил себя. Народу там стало мало, в основном малолетки. И выходки в их стиле.
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675
Hallo FreeSpace 45 минут назад
да уж экстремально подали ...
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4k
Валерий Викторович 46 минут назад
С Думской в Джаник прям "отвели"?
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5k
Бу 47 минут назад
Вообще-то это мега отстойный бар.
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