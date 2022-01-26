В Питерском баре пьяная официантка подожгла клиента, устроив шоу

В разговоре с "Пятым каналом" пострадавший рассказал, как было дело. 4 января он с товарищами отправился в бар на Думской. Там они выпивали и веселились. Когда мужчина отошёл в туалет, его друзья решили заказать "экстремальную подачу" напитка.

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Официантка подошла и тут же выплеснула на грудь гостю абсент и подожгла его. Мужчина опешил от такой необычной подачи напитка, но подумал, что его сразу же начнут тушить.