В Питерском баре пьяная официантка подожгла клиента, устроив шоу

В новогодние праздники многие ходили по барам и развлекались, как могли. Петербуржцы решили навестить бар "Гадкий койот" и заказали "экстремальную подачу" напитка. Официантка вылила на грудь гостю абсент и подожгла.
В разговоре с "Пятым каналом" пострадавший рассказал, как было дело. 4 января он с товарищами отправился в бар на Думской. Там они выпивали и веселились. Когда мужчина отошёл в туалет, его друзья решили заказать "экстремальную подачу" напитка.
Официантка подошла и тут же выплеснула на грудь гостю абсент и подожгла его. Мужчина опешил от такой необычной подачи напитка, но подумал, что его сразу же начнут тушить.
"Начиная сам себя тушить руками, потому что уже жёсткая боль пошла. Но буквально через шесть-семь секунд она меня просто заливает «Пепси». Бегу в туалет, провожу рукой по груди, а у меня уже слезает кожа. Она мне вслед кричит, что делает всё это часто не понимает, почему в этот раз так получилось, — поделился пострадавший. — Как можно человека облить и заживо поджечь? Ну что это вообще за бред?", - рассказал мужчина.
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После этого друзья отвели мужчину в НИИ скорой помощи. Врачи диагностировали ожоги дыхательных путей, груди и шеи третьей степени. Лечится мужчине теперь долго: ему понадобятся мази, санаторий, лазерная коррекция и другие средства для восстановления.
Администрация бара никак не отреагировала на случившиеся. Только тогда, когда мужчина нанял адвоката, представители пообщались с ним.
— Я нанял адвоката, он туда подъехал, пообщались, — объяснил Константин. — Они опросили официантку, а та сказала, что вообще не знает, почему она это сделала. Пьяная была, понятное дело, может, вообще даже ничего такого не помнит. Они предложили компенсацию в 100 тыс. рублей.
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