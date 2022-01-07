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Азамата Мусагалиева раскритиковали за молчание о ситуации в Казахстане, и он "ОТВЕТИЛ!"

Азамата Мусагалиева раскритиковали за молчание о ситуации в Казахстане, и он "ОТВЕТИЛ!" (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 января 2022 02:04
Метки: Казахстан   Юмор и политика   патриотизм   
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Подписчики актера, капитана команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамата Мусагалиева раскритиковали его в Instagram за молчание о ситуации в Казахстане.

Подписчики актера, капитана команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамата Мусагалиева раскритиковали его в Instagram за молчание о ситуации в Казахстане.

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Последний пост Мусагалиев разместил 31 декабря — он поздравил поклонников с Новым годом. 


- «Азамат, все ждут»


- «Чувак, выскажись по ситуации в Казахстане. Как можно это игнорировать?»


- «Не молчи, Азамат!»

-

«Артист, ну скажи что-нибудь про свою страну»


- «Ты казах или терпила?» - пишут ему.


==================================


Я думаю что однажды Азамат уже высказался по поводу таких "подписчиков", и тех кто занимается противозаконными действиями, в частности - подстрекательством 




======================


А вот он Димаш Кудайберген призвал протестующих в Казахстане к спокойствию




Казахстанский поп-исполнитель Димаш Кудайберген в Instagram выразил обеспокоенность протестами в Казахстане.


Он напомнил, что остается со своим народом, даже когда уезжает далеко. «Для всех нас самое главное — это единство и благополучие народа, благополучие каждого гражданина страны.


Пришедшие на протест, и молодые, и старые, заботятся о своих семьях. Сегодня жизнь дорожает с каждым днем, и людям нелегко», — написал он.


Кудайберген выразил надежду, что власть будет принимать систематические и конкретные меры по повышению уровня жизни, и призвал жителей страны к спокойствию.

«Давайте будем максимально спокойными и серьезными и постараемся принять совместное решение!» — высказался артист.

P.S.

Ну что с него взять, молодой ещё и не опытный, но высказался очень нейтрально


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Метки: Казахстан   Юмор и политика   патриотизм   
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8k
Maddy8 2 часа назад
Будем посмотреть.
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hhwost Полчаса назад
пост уже два часа тут и всё ещё не перенесён в "политические"
где эти модераторы, спят что ли?
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10k
Сережа Час назад
Этот пост исключительно пиар на событиях в Казахстане.
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3k
Директор свежего воздуха 2 часа назад
Песня огонь!
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273
333 2 часа назад
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12k
Александр 2 часа назад
Правильно делает что молчит.
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Outcast 2 часа назад
Ну и правильно молчит. Что бы не сказал будет плохим в своей стране да ещё и в полне возможно даже в России. А ему это надо, он нормальные деньги зарабатывает.
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3k
sedoisever 2 часа назад
Не особо умный пост...
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7k
amrita 2 часа назад
Зеленский в своем ""Квартале... тоже красиво говорил( и вроде как правильно!)....потому и выбрали.
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5k
schmubu 2 часа назад
ТС Сергей Овчинников - тот ещё 3,14здабол.

Азамат Мусагалиев - *ули ты ноешь
была в первые исполнена в 2016-ом году. к сегодняшним событиям в Казахстане вообще никакого отношения не имеет.

но какую только уйню не сморозишь за плюсики, правда, Серёжа?
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