Азамата Мусагалиева раскритиковали за молчание о ситуации в Казахстане, и он "ОТВЕТИЛ!"

Подписчики актера, капитана команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамата Мусагалиева раскритиковали его в Instagram за молчание о ситуации в Казахстане.
Подписчики актера, капитана команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамата Мусагалиева раскритиковали его в Instagram за молчание о ситуации в Казахстане.
Последний пост Мусагалиев разместил 31 декабря — он поздравил поклонников с Новым годом.
- «Азамат, все ждут»,
- «Чувак, выскажись по ситуации в Казахстане. Как можно это игнорировать?»,
- «Не молчи, Азамат!»,
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«Артист, ну скажи что-нибудь про свою страну»,
- «Ты казах или терпила?» - пишут ему.
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Я думаю что однажды Азамат уже высказался по поводу таких "подписчиков", и тех кто занимается противозаконными действиями, в частности - подстрекательством
Ху ли вы ноете?
Источник:
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А вот он Димаш Кудайберген призвал протестующих в Казахстане к спокойствию
Казахстанский поп-исполнитель Димаш Кудайберген в Instagram выразил обеспокоенность протестами в Казахстане.
Он напомнил, что остается со своим народом, даже когда уезжает далеко. «Для всех нас самое главное — это единство и благополучие народа, благополучие каждого гражданина страны.
Пришедшие на протест, и молодые, и старые, заботятся о своих семьях. Сегодня жизнь дорожает с каждым днем, и людям нелегко», — написал он.
Кудайберген выразил надежду, что власть будет принимать систематические и конкретные меры по повышению уровня жизни, и призвал жителей страны к спокойствию.
«Давайте будем максимально спокойными и серьезными и постараемся принять совместное решение!» — высказался артист.
P.S.
Ну что с него взять, молодой ещё и не опытный, но высказался очень нейтрально
Авторский пост
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где эти модераторы, спят что ли?
Такую жуйню несёт что мама не горюй!
И ему не надо пиарится на политических высерах в СМИ!
Не президент и не артист, он просто тупая марионетка и не более!
Азамат Мусагалиев - *ули ты ноешь
была в первые исполнена в 2016-ом году. к сегодняшним событиям в Казахстане вообще никакого отношения не имеет.
но какую только уйню не сморозишь за плюсики, правда, Серёжа?
Я вроде бы по русски написал что он ДАВНО ответил на эти всякие хохляцкие призывы!