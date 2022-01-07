Азамата Мусагалиева раскритиковали за молчание о ситуации в Казахстане, и он "ОТВЕТИЛ!"

Казахстанский поп-исполнитель Димаш Кудайберген в Instagram выразил обеспокоенность протестами в Казахстане.

Он напомнил, что остается со своим народом, даже когда уезжает далеко. «Для всех нас самое главное — это единство и благополучие народа, благополучие каждого гражданина страны.

Пришедшие на протест, и молодые, и старые, заботятся о своих семьях. Сегодня жизнь дорожает с каждым днем, и людям нелегко», — написал он.

Кудайберген выразил надежду, что власть будет принимать систематические и конкретные меры по повышению уровня жизни, и призвал жителей страны к спокойствию.

«Давайте будем максимально спокойными и серьезными и постараемся принять совместное решение!» — высказался артист.

P.S.

Ну что с него взять, молодой ещё и не опытный, но высказался очень нейтрально