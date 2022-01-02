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Для чего советские солдаты привязывали к гранатам крючки

Для чего советские солдаты привязывали к гранатам крючки (4 фото)

Автор:
02 января 2022 09:24
Сообщество : Исторические факты
Метки: война   граната   интересно   крючки   солдат   факты   фото   
927
4

В Сталинграде у немецких войск было преимущество, они занимали практически весь город, каждый дом был укреплением из которых их было трудно выбить. Советские солдаты шли на риск и подкрадывались почти вплотную к окнам и закидывали в них гранаты тем самым нанося урон врагу в живой силе.


Немцы осознав, что несут таким образом ощутимые потери начали искать оптимальное решение и нашли его. На окна от которых остались одни рамы без стекол, а где то и вовсе без рам немцы стали вешать противогранатные металлические сети. Сети позволяли вести прицельный огонь из стрелкового оружия но при попытке советских солдат бросить в окно гранату она просто отлетала от этой самой сетке обратно.


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Вот тут смекалка пришла и к советским солдатам. Они стали навязывать на гранаты обычные рыболовные крючки и самодельные сделанные из проволоки. Когда граната брошенная в окно которое было затянуто сеткой, рыболовные крючки и делали соё дело надёжно цеплялись за сеть тем самым не давая гранате отлететь и упасть на землю.


От использования данной смекалки советских солдат, стало резкое увеличение домов которые немцы стали покидать. Но есть конечно и минусы в этом, например при броске граната могла случайно зацепиться за одежду воина. Второй ощутимый минус был в том, что только часть осколков летела в окно, большая часть разлеталась снаружи.


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Метки: война   граната   интересно   крючки   солдат   факты   фото   
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7  комментариев
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27k
Е-Лена Час назад
Кто текст писал?!
Вы понимаете, что нельзя настолько небрежно относиться к тому, что делаете?
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korsar 2 минуты назад
переодически втречал это чтиво теперь это былина дошла до фишек ,те кто это писал и выкладываетс логикой и здравым смыслом не дружен
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Дмитрий Полчаса назад
Это из серии по чему ни кто не хотел брать валенки со швом? А пуль не было? С крючками?
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15k
Booka1a Полчаса назад
х-храммотей
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3k
Tuskub 44 минуты назад
какие, в баню, "крючки"? Фото, хотя бы одно, документальное, есть?
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lekha-fil Час назад
Бред какой-то.
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