Для чего советские солдаты привязывали к гранатам крючки

Немцы осознав, что несут таким образом ощутимые потери начали искать оптимальное решение и нашли его. На окна от которых остались одни рамы без стекол, а где то и вовсе без рам немцы стали вешать противогранатные металлические сети. Сети позволяли вести прицельный огонь из стрелкового оружия но при попытке советских солдат бросить в окно гранату она просто отлетала от этой самой сетке обратно.