Для чего советские солдаты привязывали к гранатам крючки

В Сталинграде у немецких войск было преимущество, они занимали практически весь город, каждый дом был укреплением из которых их было трудно выбить. Советские солдаты шли на риск и подкрадывались почти вплотную к окнам и закидывали в них гранаты тем самым нанося урон врагу в живой силе.
Немцы осознав, что несут таким образом ощутимые потери начали искать оптимальное решение и нашли его. На окна от которых остались одни рамы без стекол, а где то и вовсе без рам немцы стали вешать противогранатные металлические сети. Сети позволяли вести прицельный огонь из стрелкового оружия но при попытке советских солдат бросить в окно гранату она просто отлетала от этой самой сетке обратно.
Вот тут смекалка пришла и к советским солдатам. Они стали навязывать на гранаты обычные рыболовные крючки и самодельные сделанные из проволоки. Когда граната брошенная в окно которое было затянуто сеткой, рыболовные крючки и делали соё дело надёжно цеплялись за сеть тем самым не давая гранате отлететь и упасть на землю.
От использования данной смекалки советских солдат, стало резкое увеличение домов которые немцы стали покидать. Но есть конечно и минусы в этом, например при броске граната могла случайно зацепиться за одежду воина. Второй ощутимый минус был в том, что только часть осколков летела в окно, большая часть разлеталась снаружи.
Источник:
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