Смертельная опасность немытых рук: от чего еще мог умереть Джеймс Бонд

Чаще всего, выяснили исследователи, Джеймс Бонд подвергал себя риску венерических заболеваний. У агента оказалось немыслимое количество связей с женщинами с сомнительным букетом заболеваний.

Выяснилось, что на протяжении всей франшизы у него было 59 половых актов, и только три партнерши были условно постоянными. Более того, в большинстве случаев у Бонда было слишком мало времени, чтобы познакомиться с дамой поближе и хотя бы примерно узнать, не болеет ли она, например, сифилисом.

Также ученые заметили, что в одном из эпизодов, «Искры из глаз», между сексом и знакомством у Бонда прошло лишь двадцать минут. А все потому, что в кадре были часы. Там роль секретного агента играл Тимоти Далтон.