Смертельная опасность немытых рук: от чего еще мог умереть Джеймс Бонд

Вы думали, Джеймс Бонд супергерой, которого не возьмут пули, взрывы и предательства? На самом деле, он супергерой еще и потому, что его не берут никакие болезни. Но что, если бы агент 007 был простым смертным человеком, который так же, как и все, болеет? Ученые из Нидерландов узнали, что Джеймс Бонд мог погибнуть гораздо большее количество раз, чем нам показывают на экране.
Итак, все мы прекрасно знаем, что Джеймс Бонд – непотопляемая франшиза о шпионе с лицензией на убийство. Но ведь такая же лицензия есть и у кое-кого еще, из вполне реальной вселенной – у многочисленных микробов, бактерий и прочих невидимых глазу созданий.
ЗППП
Чаще всего, выяснили исследователи, Джеймс Бонд подвергал себя риску венерических заболеваний. У агента оказалось немыслимое количество связей с женщинами с сомнительным букетом заболеваний.
Выяснилось, что на протяжении всей франшизы у него было 59 половых актов, и только три партнерши были условно постоянными. Более того, в большинстве случаев у Бонда было слишком мало времени, чтобы познакомиться с дамой поближе и хотя бы примерно узнать, не болеет ли она, например, сифилисом.
Также ученые заметили, что в одном из эпизодов, «Искры из глаз», между сексом и знакомством у Бонда прошло лишь двадцать минут. А все потому, что в кадре были часы. Там роль секретного агента играл Тимоти Далтон.
«Но ведь все окей, если человек предохраняется?», - наверняка подумали вы. А вот и нет, не предохраняется. Свидетельства этому нашлись в последнем фильме «Не время умирать» - если без спойлеров, там это ясно однозначно.
Кроме того, Бонд может принадлежать к тем путешественникам или туристам, которые не откажутся от случайного секса. Всего таких порядка 20-34%, и лишь половина из них предохраняется. А тем временем, незащищенные половые акты могут вызвать ВИЧ, ВПЧ, гонорею, хламидиоз, сифилис и другие неприятные заболевания, некоторые из которых вообще не лечится.
Отравления
Кроме защищенного секса, Бонд, как оказалось, не сильно любит мыть руки. Всего два раза в течение всей франшизы инфекционисты смогли заметить его за мытьем рук. И то один раз после еды, а второй -- после убийства.
При этом Бонд был даже в самых экзотических местах планеты, где водятся жутко опасные бактерии и вирусы. Он даже бывал в космосе, а вот руки помыть не удосужился.
Правда, ученые признают, что часто у Бонда просто не было времени помыть руки. Так, в фильме «Живи и дай умереть» Бонд трогает кусок сырого мяса курицы, чтобы отвлечь голодных рептилий. Но затем он все равно не моет руки. Хотя в сыром мясе множество опасных бактерий. И таких случаев – тьма.
Токсоплазмоз, вибриоз, алкоголизм, рак
Ко всему прочему, Бонд оказался еще и в списке риска по заболеванию токсоплазмозом. Это паразиты, поражающие нервную и лимфатическую систему, глаза, скелетные мышцы и сердце. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, но иногда может напоминать по течению тиф. Неприятная штука, если, опять же, не мыть руки. Потому что чаще всего они передаются нам от шерсти животных, преимущественно – кошек, с которыми Бонду тоже приходилось иметь дело.
Другой фактор риска – немытые фрукты. Шпион действительно пренебрегает санитарной обработкой многих овощей и фруктов. А еще выяснилось, что Бонд предпочитает сырых устриц. В картине «Живешь только дважды» агент 007 из-за морских животных рискует заболеть вибриозом, норовирусом и даже гепатитом.
Кроме всего этого, британец обожает мартини. Да и во всех фильмах франшизы он пьет безалкогольные коктейли лишь трижды. Это фильмы «Из России с любовью» (апельсиновый сок), «Доктор Ноу» (кофе), «Казино Рояль» (стакан соленой воды). Все это вкупе с постоянными физическими упражнениями могло привести лишь к одному – к обезвоживанию.
Да и в целом Бонд, как настоящий мужчина, не пользуется солнцезащитными кремами, хотя часто находится под палящим солнцем. Очки зато он носит чаще – в 18 из 25 фильмов. Тем временем, солнце опасно не только ожогами, но еще и такими вещами, как рак кожи. Так что будьте аккуратнее.
Азиатский грипп
О правилах безопасности во время пандемии и после нее Бонд, судя по всему, тоже не слышал. В одном из фильмов он оказывается в Японии сразу после вспышки H2N2. И плевать он хотел и на дистанцию, и на маски.
Ему бы в московское метро, узнал бы, где раки зимуют.
Справедливости ради, агент надевает маску в фильме «Живешь только дважды». Но она до этого была на другом человеке, и используется скорее лишь для маскировки.
Конечно, это вам не британские ученые, которые из глупых новостей делают настоящие научные проекты. Но исследователи подчеркивают, что их работа никак не финансировалась, а доплачивать им никто и не собирался. Скажем так: ученые просто заметили кучу ляпов, но подчеркнули, что фильмы не несут никакой академической ценности. Как и их исследование.
Источник:
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