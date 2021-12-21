Поиграли в мушкетеров: в Омске неопытный фехтовальщик проткнул другу голову

"Мамкины Д’Артаньяны" решили потренироваться на пустыре. Результат налицо. Вернее, на лице.
Молодой человек и его приятель год назад увлеклись фехтованием. А незадолго до дня рождения омич решил сделать себе подарок и заказать на сайте пару рапир. Каждая обошлась в 15 тысяч рублей, но что такое деньги, если можно устроить настоящий поединок?
Сказано-сделано.
В минувшее воскресенье вечером приятели вышли во двор и начали фехтовать. При этом, на парнях не было защитной амуниции. Один оказался быстрее и лихо поразил друга, воткнув ему рапиру в лицо. Пострадавший подумал, что все обойдется малой кровью, но когда спустя час почувствовал, что состояние его ухудшается, обратился за помощью к медикам.
Как оказалось, клинок вошел в область черепа на 6 сантиметров. 19-летнему "мушкетеру" потребовлаась срочная операция. «Удар пришелся в подглазничную область. У пострадавшего были диагностированы повреждение кости черепа, ушиб головного мозга средней тяжести и внутримозговая гематома. Врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы все жизненно-важные функции мозга сохранены. Чудом можно считать и то, что парню удалось сохранить зрение», - сообщают местные СМИ.
Сейчас 19-летний студент ОмГУ Даниил восстанавливается после операции в клинике. Врачи надеются, что реабилитация парня будет успешной.
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Саратов заряжая два дульнозарядных пистоля: - Вызов принят!
Сдаётся мне, дурят нас, уважаемые.
На фото видно, что кончики рапир заканчиваются как жопки карандашей. Нашлепки не нужны, если сталь не закаленная(по моему так, ведь даже незакаленные штык-ножи времен ВОВ, можно купить с правильной геометрией)
Так что не дурят нас, просто когда встречаются два мастера своего дела, с опытом просмотров инструкций с тиктока, ожидать можно всё что угодно.
Пока один парень качал удачу, а не интеллект, второй качал ловкость, а не интеллект. Живой и со зрением остался, красава.
- Он умер же?
- Выжил - мозг не задет!
А вот еслиб, "хулиган" глаза лишил, то это уже "тяжкий вред", тут по любому уголовку не закрыть, ни компенсациями ни соглашением сторон, ни мольбой на коленях самим пострадавшим(как это бывает, когда жена в брюхе мужа ножем поковыряется, и потом уезжает в колонию, пока муж пороги судов оббивает после операции, доказывая, что он сам на него напоролся, когда пьяный пришел и учинил скандал)
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это ж с какой силой надо ткнуть хемовской завальцованной рапирой, которые на фотке тут показали, чтобы череп пробить/проломить)))
Судя во всему сохранять уже нечего)