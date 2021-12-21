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Поиграли в мушкетеров: в Омске неопытный фехтовальщик проткнул другу голову

Поиграли в мушкетеров: в Омске неопытный фехтовальщик проткнул другу голову (4 фото)

Автор:
21 декабря 2021 10:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Д’Артаньян   беспечность   мушкетеры   омск   рапира   слабоумие и отвага   фехтование   
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"Мамкины Д’Артаньяны" решили потренироваться на пустыре. Результат налицо. Вернее, на лице.


Молодой человек и его приятель год назад увлеклись фехтованием. А незадолго до дня рождения омич решил сделать себе подарок и заказать на сайте пару рапир. Каждая обошлась в 15 тысяч рублей, но что такое деньги, если можно устроить настоящий поединок?

Сказано-сделано.


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В минувшее воскресенье вечером приятели вышли во двор и начали фехтовать. При этом, на парнях не было защитной амуниции. Один оказался быстрее и лихо поразил друга, воткнув ему рапиру в лицо. Пострадавший подумал, что все обойдется малой кровью, но когда спустя час почувствовал, что состояние его ухудшается, обратился за помощью к медикам.

Как оказалось, клинок вошел в область черепа на 6 сантиметров. 19-летнему "мушкетеру" потребовлаась срочная операция. «Удар пришелся в подглазничную область. У пострадавшего были диагностированы повреждение кости черепа, ушиб головного мозга средней тяжести и внутримозговая гематома. Врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы все жизненно-важные функции мозга сохранены. Чудом можно считать и то, что парню удалось сохранить зрение», - сообщают местные СМИ.


Сейчас 19-летний студент ОмГУ Даниил восстанавливается после операции в клинике. Врачи надеются, что реабилитация парня будет успешной.

Источник:

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Метки: Ynews   Д’Артаньян   беспечность   мушкетеры   омск   рапира   слабоумие и отвага   фехтование   
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9k
Alex Djeff 2 часа назад
Мы с тобой еще встретимся, щенок!
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Fat Lynx 17 секунд назад
Все равно это лучше, чем смотреть в телефоне моргенштерна и милохиным.
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188k
IMXO 4 минуты назад
Этот пост - агитка, чтобы в период пандемии носили маски. :)
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19k
BiZ 12 минут назад
ножи гораздо дешевле. бесплатно на кухне лежат. столько денег потратить ради одной дырки под глазом..
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915
Святослав 18 минут назад
Омск: - У меня двое джентельменов сошлись в поединке на рапирах.
Саратов заряжая два дульнозарядных пистоля: - Вызов принят!
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705
Duke_kir Полчаса назад
Поиграли в мушкетеров: в Омске неопытный фехтовальщик проткнул другу головуПосмотреть
Поиграли в мушкетеров: в Омске неопытный фехтовальщик проткнул другу голову
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26k
Батончик с маком 56 минут назад
На пистолетах было бы интереснее
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162
elenrill Час назад
на фото реконструкторские клинки. они со скруглением режущей кромки. А на острие у них плоская нашлёпка наварена. Чтобы их воткнуть в человека - надо сильно постараться. Кость _проткнуть_ ими невозможно. В лучшем случае _проломить_ Но тут тонкий гибкий клинок.
Сдаётся мне, дурят нас, уважаемые.
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6k
Invertor Час назад
"Удар пришелся в подглазничную область". И никаких следов!? От спортивной рапиры, которая еще на 6 см вошла, что само по себе уже попахивает 3,14здежом.
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3k
Sunny11 Час назад
- Шесть раз проткнули саблей голову...
- Он умер же?
- Выжил - мозг не задет!
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19k
shevanez Час назад
Хоть бы маски одели, балбесы.
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67k
Максим Час назад
Католик с гугенотом опять сошлись в бою!
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2k
Заряд бодрости Час назад
откуда там мозг и его повреждения???? подумать только- железка вошла в голову- никогда же такого не бывало в истории
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Редька,продолжай и дальше вести наблюдения,ну очень интересныйпост
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226
capbutt 2 часа назад
Повезло, причём обоим: одному, что врачи помогли вовремя, второму - что дело не возбудили.
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12k
Artem 2 часа назад
Ссылка coub.com
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16k
Теуш Алексей 2 часа назад
Иночкин начал фехтоваться на палках, и все начали фехтоваться на палках!!!
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6k
Bartello 2 часа назад
А вы всё: "погуляйте на свежем воздухе...а мы в ваше время по гаражам прыгали" нормально погуляли.
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29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Биба и Боба, два долбодятла..
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6k
Александр Зотов 2 часа назад
Как оказалось, клинок вошел в область черепа на 6 сантиметров.
-----------
это ж с какой силой надо ткнуть хемовской завальцованной рапирой, которые на фотке тут показали, чтобы череп пробить/проломить)))
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393
Freshtm 2 часа назад
"Врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы все жизненно-важные функции мозга сохранены"
Судя во всему сохранять уже нечего)
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