Поиграли в мушкетеров: в Омске неопытный фехтовальщик проткнул другу голову

В минувшее воскресенье вечером приятели вышли во двор и начали фехтовать. При этом, на парнях не было защитной амуниции. Один оказался быстрее и лихо поразил друга, воткнув ему рапиру в лицо. Пострадавший подумал, что все обойдется малой кровью, но когда спустя час почувствовал, что состояние его ухудшается, обратился за помощью к медикам.