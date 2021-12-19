10 фильмов/мультфильмов, НЕ рекомендованных к просмотру людям со здоровым взглядом на мир

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Внимание! Данный пост основан на моем личном субъективном мнении. Представителей сексуальных меньшинств и сочувствующих предупреждаю, что ничего интересного для себя вы тут не увидите!
Произведения современного кинематографа и информационного контента в целом заставляют с каждым годом все внимательнее и избирательнее подходить к вопросу выбора того, на что стоит потратить свое время. Особенно это касается людей, у которых есть дети.
Если еще совсем недавно ребенку можно было показывать практически без исключения все, что называется мультфильмом, сказкой, приключенческим фильмом или семейным, то сегодня картина стала куда более плачевной. Без предварительного просмотра ребенку нельзя показывать ровным счетом ничего. Вливание в детские неокрепшие умы разного рода устоявшихся в большинстве стран современного мира (к сожалению) стереотипов и взглядов на детское воспитание наносит непоправимый вред ребенку, и создает негативный фон в здоровом обществе.
Российские прокатчики, несмотря на запрет пропаганды ЛГБТ в нашей стране (а впихивание под разным соусом в произведения кинематографа сцен и речей о норме "заднего привода" это не что иное, как пропаганда), совершенно не подвергают цензуре все то, что достается нашему зрителю, а минкульт по всей видимости настолько занят разглядыванием конских яиц на денежных купюрах, что им совершенно не до нас.
Да, безусловно, у фильмов/мультфильмов есть различного рода рейтинги по возрастным ограничениям, но, во-первых, эти рейтинги, откровенно говоря, весьма сомнительны (чего только стоит мультфильм "Ну, погоди!", получивший ограничение "18+" за курящего волка), а во-вторых, если я смотрю некий фильм, обозначенный как "семейный" мне и в голову не придет запретить его просмотр ребенку.
Теперь работу прокатчиков и минкульта выполняем мы сами. Путем предпросмотров, чтения различных форумов, комментариев других пользователей.
Целью данного поста является экономия времени и нервов зрителей, солидарных с моей позицией. Всем остальным на дальнейшее чтение поста (как было обозначено выше) тратить свое время не рекомендую.
Перечень представлен рандомно, по мере свежести воспоминания о просмотре, и содержит не только те картины, от просмотра которых я бы оградил детей, но и те, от просмотра которых я бы предостерег взрослых.
Если еще совсем недавно ребенку можно было показывать практически без исключения все, что называется мультфильмом, сказкой, приключенческим фильмом или семейным, то сегодня картина стала куда более плачевной. Без предварительного просмотра ребенку нельзя показывать ровным счетом ничего. Вливание в детские неокрепшие умы разного рода устоявшихся в большинстве стран современного мира (к сожалению) стереотипов и взглядов на детское воспитание наносит непоправимый вред ребенку, и создает негативный фон в здоровом обществе.
Российские прокатчики, несмотря на запрет пропаганды ЛГБТ в нашей стране (а впихивание под разным соусом в произведения кинематографа сцен и речей о норме "заднего привода" это не что иное, как пропаганда), совершенно не подвергают цензуре все то, что достается нашему зрителю, а минкульт по всей видимости настолько занят разглядыванием конских яиц на денежных купюрах, что им совершенно не до нас.
Да, безусловно, у фильмов/мультфильмов есть различного рода рейтинги по возрастным ограничениям, но, во-первых, эти рейтинги, откровенно говоря, весьма сомнительны (чего только стоит мультфильм "Ну, погоди!", получивший ограничение "18+" за курящего волка), а во-вторых, если я смотрю некий фильм, обозначенный как "семейный" мне и в голову не придет запретить его просмотр ребенку.
Теперь работу прокатчиков и минкульта выполняем мы сами. Путем предпросмотров, чтения различных форумов, комментариев других пользователей.
Целью данного поста является экономия времени и нервов зрителей, солидарных с моей позицией. Всем остальным на дальнейшее чтение поста (как было обозначено выше) тратить свое время не рекомендую.
Перечень представлен рандомно, по мере свежести воспоминания о просмотре, и содержит не только те картины, от просмотра которых я бы оградил детей, но и те, от просмотра которых я бы предостерег взрослых.
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1. Х/ф "Круиз по джунглям" (2021)
Картина представлена как приключенческая комедия. При просмотре этого фильма ничто не наводит на мысль о том, что с ним может быть что-то не так. Однако примерно через час просмотра выясняется, что один из главных героев (брат героини Эмили Блант) - любитель воспользоваться своим задним проходом не по назначению. По ходу фильма конечно можно отдаленно догадаться об этом по манере его поведения (хотя манера не говорит напрямую ни о чем, иначе бы ориентацию львиной доли мужского населения Южной Кореи можно было бы поставить под сомнение с их женственными мальчиками), но четко его ориентация не обозначается до наступления вышеуказанного момента. Примечательно, что возрастное ограничение фильм имеет "6+"
2. Мультфильм "Аисты" (2016)
В данном случае свою ложку дегтя создатели картины внесли в финальную сцену, позволив зрителю без претензий досмотреть почти до конца. Но, по всей видимости, не смогли удержаться от того, чтобы в финальной сцене аисты не начали разносить детишек всевозможным представителям сексуальных меньшинств. Возрастное ограничение "6+"
3. Мультсериал «Утиные истории» (2017-2021)
Вот уж от кого не ожидал, так это от студии Disney, однако, это не отменяет того, что в перезапуске утиных историй студия ввела в сюжет гей-персонажей. Это два папы одной из ключевых героинь сериала Вайолет. Вот и приплыли! Возрастное ограничение "6+"
4. Х/ф "Вечные" (2021)
Киновселенная Марвел мне нравилась всегда и раньше они практически никогда не допускали какого-либо нездорового сексуального подтекста в своих произведениях. Серьезные сомнения в том, что так будет продолжаться и дальше, появились после выхода сериала "Локи" (ну да, это не элемент киновселенной, но все же), в котором весьма неосторожно обозначено, что сам Локи горазд как с тем, так и с другим полом. Сцена с однополым поцелуем в Вечных поставила жирную точку в моей уверенности, что следующий их фильм я буду смотреть без предварительного прочтения груды материалов, если вообще буду смотреть. Жаль, а я так на них надеялся.
5. Х/ф "Супер крейзи" (2018)
На протяжении всего фильма обозначается неоднократно толерантность к нездоровой ориентации, а в последней трети сего произведения героиня ныне нашей соотечественницы Натальи Орейро немалую часть хронометража картины демонстративно щеголяет с главным ЛГБТ-символом на все пузо (стоило бы задуматься над тем давать ли ей гражданство РФ).
6. Х/Ф "Бессмертная гвардия" (2020)
Тема педерастии в этом фильме поставлена чуть ли не во главу угла и является одним из ключевых посылов данного фильма. Кстати, после того, как я узнал о существовании Джексона Терона (мальчика-девочки африканского происхождения, которому/которой "посчастливилось" стать сыном-дочерью глубоко пришибленной на голову мамашки), такой актрисы и человека в целом как Шарлиз Терон для меня не стало.
7. Х/ф "Зеленая книга" (2018)
Купился на рейтинги, решив посмотреть этот фильм. Фильм четко акцентирует внимание на нетрадиционной ориентации главного героя.
8. Х/ф "Новые мутанты" (2020)
Как сам фильм, так и в целом вселенная "Люди Х", начиная с Дэдпула 2, кишит как намеками, так и прямыми свидетельствами нетрадиционной сексуальной ориентации ключевых героев.
9. Х/ф «Зона 414» (2020)
И тут создатели картины не удержались от того, чтобы не включить в картину свое отношение к ЛГБТ-сообществу. Последней сценой просмотра данного фильма для меня явилась сцена выбора робота, в которой герой Колина Сэлмона, рассмотрев варианты роботов в женском обличии, предпочитает выбрать робота в мужском обличии. По контексту, полагаю, все догадались, что речь шла о выборе робота в том числе для сексуальных утех.
10. Х/ф «Кейт» (2021)
Этот фильм стал лично для меня открытием, может быть по причине недостаточных познаний в японской культуре, а, в частности, жизни их мафии. В данном фильме педерастом представлен один из антагонистов, представитель якудзы.
Наверное, стоит отметить также, что подавляющее большинство фильмов Netflix не гнушается продвижением ЛГБТ-персонажей в своем контенте. В связи с этим отдельно хотелось бы выделить, что на собственном опыте убедился в том, что контент этой компании по грубым прикидкам процентов на 90 (могу ошибаться в цифрах), если не больше, содержит по меньшей мере упоминания сексуальных меньшинств в виде нормы. Вижу Netflix – прохожу мимо. Откровенно замучали, и надежды на здоровый контент от них боле не осталось.
Наверное, стоит отметить также, что подавляющее большинство фильмов Netflix не гнушается продвижением ЛГБТ-персонажей в своем контенте. В связи с этим отдельно хотелось бы выделить, что на собственном опыте убедился в том, что контент этой компании по грубым прикидкам процентов на 90 (могу ошибаться в цифрах), если не больше, содержит по меньшей мере упоминания сексуальных меньшинств в виде нормы. Вижу Netflix – прохожу мимо. Откровенно замучали, и надежды на здоровый контент от них боле не осталось.
Кстати, после шумихи, поднявшейся вокруг вселенной Гарри Поттера, теперь в голове ассоциативно укрепилась четкая параллель Гарри Поттер – ЛГБТ. Может того и добивались?!
p.s. Произведения кинематографа на сегодняшний день являются неотъемлимой частью нашей жизни. Очень жаль, что мы пришли к этому вопросу, и непонятно каким образом сейчас мы должны защищать своих детей от всего этого безобразия, раз уж борьба на государственном уровне с пропагандой ЛГБТ носит исключительно формальный характер. Просто в противном случае хотя бы то, что описано выше, появлялось бы на наших экранах по меньшей мере в урезанном для нашего зрителя виде. И что на этом фоне теперь делать? Самостоятельно предварительно просматривать и редактировать видеоконтент прежде чем показывать детям?
p.p.s. Я способен спокойно относиться к представителям сексуальных меньшинств. Мне нет никакого дела до того, чем человек занимается за закрытыми дверями. Мое личное мнение: ну больные люди (психически ли, биологически ли, неважно), что с них взять, ну не лечат в нашем мире такое, медицина не способна. Но когда они начинают кричать на каждом углу, что это норма, собираться в группы, организовывать показательные выступления, когда пытаются навязать эти стереотипы и лезть со своими взглядами к здоровым людям, когда посредством информационных технологий лезут в головы детей, закладывая туда свои извращенные устои, назойливо подрывают культурные ценности, когда начинают продвигать свои идеи на законодательном уровне, это уже перегиб!!! И тут я скажу – нет! Это не норма! Существует только два пола и точка! Существует только одна норма человеческих сексуальных взаимоотношений и это отношения между мужчиной и женщиной и точка! И если это не так, тогда рожайте детей сами от своих ЛГБТ-соитий и им это и вливайте в головы! Не получится? Правильно! Потому что такова природа, потому что такова норма!
p.s. Произведения кинематографа на сегодняшний день являются неотъемлимой частью нашей жизни. Очень жаль, что мы пришли к этому вопросу, и непонятно каким образом сейчас мы должны защищать своих детей от всего этого безобразия, раз уж борьба на государственном уровне с пропагандой ЛГБТ носит исключительно формальный характер. Просто в противном случае хотя бы то, что описано выше, появлялось бы на наших экранах по меньшей мере в урезанном для нашего зрителя виде. И что на этом фоне теперь делать? Самостоятельно предварительно просматривать и редактировать видеоконтент прежде чем показывать детям?
p.p.s. Я способен спокойно относиться к представителям сексуальных меньшинств. Мне нет никакого дела до того, чем человек занимается за закрытыми дверями. Мое личное мнение: ну больные люди (психически ли, биологически ли, неважно), что с них взять, ну не лечат в нашем мире такое, медицина не способна. Но когда они начинают кричать на каждом углу, что это норма, собираться в группы, организовывать показательные выступления, когда пытаются навязать эти стереотипы и лезть со своими взглядами к здоровым людям, когда посредством информационных технологий лезут в головы детей, закладывая туда свои извращенные устои, назойливо подрывают культурные ценности, когда начинают продвигать свои идеи на законодательном уровне, это уже перегиб!!! И тут я скажу – нет! Это не норма! Существует только два пола и точка! Существует только одна норма человеческих сексуальных взаимоотношений и это отношения между мужчиной и женщиной и точка! И если это не так, тогда рожайте детей сами от своих ЛГБТ-соитий и им это и вливайте в головы! Не получится? Правильно! Потому что такова природа, потому что такова норма!
Авторский пост
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Метки: дети запрет кино лгбт мультфильмы
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Четкий акцент в киноленте прослеживается не в нетрадиционной ориентации одного из героев, а о проблеме расизма в Америке в 60-х годах. А то о чем пишет автор, только небольшой минутный эпизод без особых подробностей.
Людям со здоровым взглядом то ничего не будет, но будут ли они ЭТО смотреть более нескольких минут, вот это вопрос