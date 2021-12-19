10 фильмов/мультфильмов, НЕ рекомендованных к просмотру людям со здоровым взглядом на мир

Кстати, после шумихи, поднявшейся вокруг вселенной Гарри Поттера, теперь в голове ассоциативно укрепилась четкая параллель Гарри Поттер – ЛГБТ. Может того и добивались?!

p.s. Произведения кинематографа на сегодняшний день являются неотъемлимой частью нашей жизни. Очень жаль, что мы пришли к этому вопросу, и непонятно каким образом сейчас мы должны защищать своих детей от всего этого безобразия, раз уж борьба на государственном уровне с пропагандой ЛГБТ носит исключительно формальный характер. Просто в противном случае хотя бы то, что описано выше, появлялось бы на наших экранах по меньшей мере в урезанном для нашего зрителя виде. И что на этом фоне теперь делать? Самостоятельно предварительно просматривать и редактировать видеоконтент прежде чем показывать детям?

p.p.s. Я способен спокойно относиться к представителям сексуальных меньшинств. Мне нет никакого дела до того, чем человек занимается за закрытыми дверями. Мое личное мнение: ну больные люди (психически ли, биологически ли, неважно), что с них взять, ну не лечат в нашем мире такое, медицина не способна. Но когда они начинают кричать на каждом углу, что это норма, собираться в группы, организовывать показательные выступления, когда пытаются навязать эти стереотипы и лезть со своими взглядами к здоровым людям, когда посредством информационных технологий лезут в головы детей, закладывая туда свои извращенные устои, назойливо подрывают культурные ценности, когда начинают продвигать свои идеи на законодательном уровне, это уже перегиб!!! И тут я скажу – нет! Это не норма! Существует только два пола и точка! Существует только одна норма человеческих сексуальных взаимоотношений и это отношения между мужчиной и женщиной и точка! И если это не так, тогда рожайте детей сами от своих ЛГБТ-соитий и им это и вливайте в головы! Не получится? Правильно! Потому что такова природа, потому что такова норма!