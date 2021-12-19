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10 фильмов/мультфильмов, НЕ рекомендованных к просмотру людям со здоровым взглядом на мир

10 фильмов/мультфильмов, НЕ рекомендованных к просмотру людям со здоровым взглядом на мир (11 фото)

Автор:
19 декабря 2021 17:15
Метки: дети   запрет   кино   лгбт   мультфильмы   
1029
11
Внимание! Данный пост основан на моем личном субъективном мнении. Представителей сексуальных меньшинств и сочувствующих предупреждаю, что ничего интересного для себя вы тут не увидите!
Произведения современного кинематографа и информационного контента в целом заставляют с каждым годом все внимательнее и избирательнее подходить к вопросу выбора того, на что стоит потратить свое время. Особенно это касается людей, у которых есть дети.
Если еще совсем недавно ребенку можно было показывать практически без исключения все, что называется мультфильмом, сказкой, приключенческим фильмом или семейным, то сегодня картина стала куда более плачевной. Без предварительного просмотра ребенку нельзя показывать ровным счетом ничего. Вливание в детские неокрепшие умы разного рода устоявшихся в большинстве стран современного мира (к сожалению) стереотипов и взглядов на детское воспитание наносит непоправимый вред ребенку, и создает негативный фон в здоровом обществе.
Российские прокатчики, несмотря на запрет пропаганды ЛГБТ в нашей стране (а впихивание под разным соусом в произведения кинематографа сцен и речей о норме "заднего привода" это не что иное, как пропаганда), совершенно не подвергают цензуре все то, что достается нашему зрителю, а минкульт по всей видимости настолько занят разглядыванием конских яиц на денежных купюрах, что им совершенно не до нас.
Да, безусловно, у фильмов/мультфильмов есть различного рода рейтинги по возрастным ограничениям, но, во-первых, эти рейтинги, откровенно говоря, весьма сомнительны (чего только стоит мультфильм "Ну, погоди!", получивший ограничение "18+" за курящего волка), а во-вторых, если я смотрю некий фильм, обозначенный как "семейный" мне и в голову не придет запретить его просмотр ребенку.
Теперь работу прокатчиков и минкульта выполняем мы сами. Путем предпросмотров, чтения различных форумов, комментариев других пользователей.
Целью данного поста является экономия времени и нервов зрителей, солидарных с моей позицией. Всем остальным на дальнейшее чтение поста (как было обозначено выше) тратить свое время не рекомендую.
Перечень представлен рандомно, по мере свежести воспоминания о просмотре, и содержит не только те картины, от просмотра которых я бы оградил детей, но и те, от просмотра которых я бы предостерег взрослых.
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Кстати, после шумихи, поднявшейся вокруг вселенной Гарри Поттера, теперь в голове ассоциативно укрепилась четкая параллель Гарри Поттер – ЛГБТ. Может того и добивались?!
p.s. Произведения кинематографа на сегодняшний день являются неотъемлимой частью нашей жизни. Очень жаль, что мы пришли к этому вопросу, и непонятно каким образом сейчас мы должны защищать своих детей от всего этого безобразия, раз уж борьба на государственном уровне с пропагандой ЛГБТ носит исключительно формальный характер. Просто в противном случае хотя бы то, что описано выше, появлялось бы на наших экранах по меньшей мере в урезанном для нашего зрителя виде. И что на этом фоне теперь делать? Самостоятельно предварительно просматривать и редактировать видеоконтент прежде чем показывать детям?
p.p.s. Я способен спокойно относиться к представителям сексуальных меньшинств. Мне нет никакого дела до того, чем человек занимается за закрытыми дверями. Мое личное мнение: ну больные люди (психически ли, биологически ли, неважно), что с них взять, ну не лечат в нашем мире такое, медицина не способна. Но когда они начинают кричать на каждом углу, что это норма, собираться в группы, организовывать показательные выступления, когда пытаются навязать эти стереотипы и лезть со своими взглядами к здоровым людям, когда посредством информационных технологий лезут в головы детей, закладывая туда свои извращенные устои, назойливо подрывают культурные ценности, когда начинают продвигать свои идеи на законодательном уровне, это уже перегиб!!! И тут я скажу – нет! Это не норма! Существует только два пола и точка! Существует только одна норма человеческих сексуальных взаимоотношений и это отношения между мужчиной и женщиной и точка! И если это не так, тогда рожайте детей сами от своих ЛГБТ-соитий и им это и вливайте в головы! Не получится? Правильно! Потому что такова природа, потому что такова норма!

Авторский пост

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Метки: дети   запрет   кино   лгбт   мультфильмы   
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17  комментариев
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30k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Вот уже 2х п№даргов выявили
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8k
MUZSER 5 минут назад
По "Круиз по джунглям" в точку. Всё настроение при просмотре было испорчено. Итак фильм проходной не более, а тут ещё и чистая пропаганда г е е в [мат].
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3k
Александр 12 минут назад
В зеленой книге ничего подобного не увидел. Фильм совершенно о другом. Не надо равнять интеллигентность и [мат]. Да, ГГ утончённый интеллигент. Но ничто не говорит о его нетрадиционных взглядах... Хотя, возможно, я что-то и просмотрел.. Пару моментов остались без внимания..
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152
Максим Скребнев 24 минуты назад
Шарлиз Терон, к стати, никогда и не скрывала своих нетрадиционных взглядов. У нее ж там то ли сын, то ли дочь)))
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8
Espanol Полчаса назад
На мой взгляд фильм замечательный "Зеленая книга" совершенно лишний в данном списке.
Четкий акцент в киноленте прослеживается не в нетрадиционной ориентации одного из героев, а о проблеме расизма в Америке в 60-х годах. А то о чем пишет автор, только небольшой минутный эпизод без особых подробностей.
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12k
Bill 46 минут назад
Слава Богу, насобирал целый архив старых фильмов.
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1k
Максим Час назад
автор а скажи транс это мужик? или баба?
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10k
myymoo Час назад
всю эту [мат] можно только одним способом прекратить, псоле выхода фильма игнорировать полностью все фильмы данных режиссеров, студий и остального мyдачья.
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72
Трям 2 часа назад
Опять про гомосеков?
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21k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Голливуд конечно перебарщивает в последнее время, но и автор поста ударился в другую крайность - какое то очень нездоровое выискивание везде геев и намеков на них
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30k
Растрелли В.В. 2 часа назад
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19k
Luc72 2 часа назад
" НЕ рекомендованных к просмотру людям со здоровым взглядом на мир"
Людям со здоровым взглядом то ничего не будет, но будут ли они ЭТО смотреть более нескольких минут, вот это вопрос
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43k
Максим Т. 2 часа назад
10 фильмов/мультфильмов, НЕ рекомендованных к просмотру людям со здоровым взглядом на мирПосмотреть
10 фильмов/мультфильмов, НЕ рекомендованных к просмотру людям со здоровым взглядом на мир
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24k
Владимир 2 часа назад
Вот так и работает пропаганда. Причем уже даже непонятно в какой момент извращения и отклонения стали не просто нормой, а обязанностью.
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